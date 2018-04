Den D: Odvykací futrál na cigarety odsoudili investoři do soutěže kuriozit

Investici by rozdělil na několik částí: na formu pro plastové odlitky, na technologii na plošné spoje, na mzdy zaměstnancům v prvních měsících, na reklamu i na rezervní výdaje. Investorům na oplátku nabízí 35% podíl na zisku.

Paludu k nápadu přivedla jeho vlastní marná snaha omezit kouření. Investory ihned seznamuje se svými plány, bohužel jen na papíře, prototyp C-breakeru se mu prý rozbil. "Vypadá to jako obyčejné pouzdro na cigarety s tím rozdílem, že v téhle části je umístěný časový zámek. Já jako kuřák si naskládám cigarety, zvolím si čas, třeba jednu hodinu. Když zavřu krabičku, začne se odpočítávat automaticky čas a v podstatě se otevře až po jedné hodině." Momentálně prý má plošný spoj s programem na jednu, dvě a nebo tři hodiny.

co je den d Česká televize začala vysílat pořad Den D, ve kterém lze získat peníze na uskutečnění podnikatelského nápadu. Uchazeč si může investorům říct o částku od 200 tisíc do 1,5 milionu. Investoři pak do nápadu mohou, ale nemusí investovat. Pořad má 13 dílů, v každém vystoupí pětice uchazečů o peníze. Sami žadatelé si řeknou, kolik peněz potřebují a za jaký podíl. Částka, o kterou si "podnikatel" řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Investoři totiž vkládají do projektů své vlastní peníze. Pravidla naleznete ZDE.

Iniciativy se hned chopil jediný kuřák mezi investory, Ondřej Bartoš, a okamžitě odhalil slabinu Paludova přístroje – kuřák si cigarety sice zamkne a nedostane se k nim, ale co mu brání koupit si další? Paluda přiznává, že tohle riziko tu je.

Na Bartošovu myšlenku posléze navazuje i investor Ivan Pilný, kterému není jasné, proč by měl investovat do něčeho, o čem ví, že může kdykoliv a jakýmkoliv způsobem překonat, prostě si cigarety koupí jinde.

Paluda mu oponuje, že ten, kdo si to pořídí, chce omezit kouření. Sice po třech až čtyřech hodinách bude mít abstinenční příznaky a cigarety by si koupil jinde, ale když si to nastaví jen na hodinu, tak vydrží, protože ví, že za hodinu je mít bude.



Marta Nováková debatu utne prohlášením: "Já jsem to neměla a přestala jsem kouřit. To je otázka vůle a ne tý krabičky."

Konečně přichází řeč na prodejní cenu C-breakeru. První se na ni ptá Tomio Okamura. "Prodejní cena by byla okolo 700 korun," odpovídá Paluda. Okamuru cena zajímala především proto, že když do přístroje kuřák investuje nemalé peníze, bude mít motivaci kouření omezit.

V další debatě se investoři shodují, že jim přístroj nepřipadá pro omezení kouření nejvhodnější. Okamura si například myslí, že když má člověk, který plní zásobník cigaretami, ty cigarety v ruce, svádí ho to ke kouření. Na druhou stranu, když si nezapálí, nepotřebuje přístroj vůbec. A co se týče časovače, má možnost si nastavovat i krátit limit podle toho, jak mu vyhovuje.

Nezájem investorů jako první vyjadřuje Dana Bérová a zdůvodňuje ho slovy: "Já si dovedu představit, že když má někdo zamčenou tu cigaretu, tak se jeho vášeň ke kouření ještě prohlubuje, protože hodinu nemyslí na nic jiného, než že se mu odemkne ten zámek a bude si moct tu cigaretu zapálit. Takže zkuste vymyslet něco lepšího a zkuste přestat kouřit bez toho, ale já jako investor nemám zájem."



Postupně se přidávají s odmítnutím do C-breakeru investovat i ostatní, například Ondřej Bartoš: "Existuje spousta způsobů, jak přestat kouřit nebo snížit spotřebu cigaret. Ve finále funguje jediná – rozhodnutí přestat kouřit nebo rozhodnout se, že snížím počet cigaret, které budu kouřit. Nevěřím, že by ten váš vynález tomu mohl pomoct, přispět a z toho důvodu nemám zájem."



Ale šanci "uspět" Jiří Paluda ještě má, zmínila se o ní Marta Nováková: "Nevím, co bych ještě řekla k tomu, co řekli moji kolegové, i k tomu, co jsem řekla už před tím. Soutěžíte o největší kuriozitu, která nám tady byla prezentována."