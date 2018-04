Den D: Okamura se rozohnil. Nápad na kontrolu alkoholu byl nedotažený

"Společnost Drink control vznikla v roce 2005 s cílem pomoci majitelům gastroprovozů od nepoctivého personálu. Naše společnost se hlavně zabývá vývojem softwaru a hardwaru pro evidenci a kontrolu výdejů nápojů v restauracích a diskotékách. V tuto chvíli pokrýváme skoro veškerý sortiment, jako je pivo, postmix, víno, rozlévaný alkohol a kávu," uvádí svůj projekt Jakub.

Postupem času by chtěl expandovat i do Anglie a Irska, kde údajně nic takového nemají.

Okamuru dříve okrádali číšníci

Zkušený restauratér Tomio Okamura pokládá zásadní otázku, která bude protkávat celou prezentaci: "Jak váš projekt řeší to, že si v nepřítomnosti majitele číšníci přinesou vlastní nápoje a ty pak hostům prodávají?"

Jakub se nejprve snaží svůj nápad obhájit tím, že není problém systém připojit ke kamerám, které by daný prostor monitorovaly.

co je den d Česká televize od 13. ledna vysílá třetí řadu pořadu Den D, ve kterém lze získat peníze na uskutečnění podnikatelského nápadu. Uchazeč si může říct investorům o částku od 200 tisíc do 3 milionů korun. Investoři pak do jeho nápadu mohou, ale nemusejí investovat. Třetí řada má opět 13 dílů jako dvě předchozí řady. Sami žadatelé řeknou, kolik peněz potřebují a jaký podíl nabízejí. Částka, o kterou si podnikatel řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Investoři totiž vkládají do projektů své vlastní peníze. Pravidla najdete zde.

To však Okamuru neuspokojí. Jakub ještě ani netuší, jak ho svým projektem rozčílil a připomněl mu jeho minulé podnikání. Okamura už Jakuba nepustí ke slovu a stále se dožaduje odpovědi. Dana Bérová vše uvádí na pravou míru. "Tomio má trauma z toho, že ho v minulosti okrádali zaměstnanci a on tomu nedokázal zabránit, tak to neberte osobně."

Tomio Okamura se ale nedá: "Já jsem investoval do restaurací, to znamená, že jsem měl minoritní podíl, to tady Dana, zase je sice chytrá, ale neví, jak to bylo. Takové okrádání byl palčivý problém a tohle váš projekt prostě neřeší."

Okamura se však jako první investice do projektu nezřekne. Předběhne ho Michael Rostock, kterého Jakubovy odpovědi znepokojují, a má pocit, že tomu nerozumí.

Jakub spoléhá na to, že donášení a prodej vlastních nápojů si podchytí sám provozní. Okamura ho však vyvádí z omylu. Provozní prý bývají často s číšníky domluveni.

Zatím prezentace vypadá, jako by byl přítomen jen jeden investor, Tomio Okamura. Dana Bérová se však také dožaduje slova a Marta Nováková se k ní přidává. Zajímá je, jak vlastně systém funguje a co všechno obsahuje.

"Hardware je krabička, která leží za barem a řídí jednotlivé výdeje. Číšník musí nápoj namarkovat, aby ho mohl nalít. Nemůže tedy vytáčet, co chce a pak to domarkovat do pokladny," vysvětluje Jakub.

Jeden přístroj a padesát nástavců stojí kolem sta tisíc korun. Michael Rostock, který se už investice zřekl, se znovu hlásí o slovo. Investoři mu však už šanci nedají.

Investice nebude, ale kontakty ano

Ivan Pilný si myslí, že restaurace teď mají problém vůbec se udržet, natož aby kupovaly takto drahý produkt. "Preferuji investice, které znám, protože vím, do čeho jdu a taky ty, které jsou na růstové křivce, takže já nemám zájem," vysvětluje Pilný.

Investovat do projektu nechce ani Tomio Okamura. Jakuba mohou zachránit už jen ženy. Dana Bérová vidí hlavní problém v tom, že není přesně určená obchodní strategie a Jakub moc neví, jak na to. "Nicméně si myslím, že když najdete schopného obchodníka, kterého když vyhodí dveřmi, vrátí se oknem, může to příští rok fungovat, ale jako investor zájem nemám."

Marta Nováková o nabídce dlouho přemýšlela, ale nemůže se zbavit dojmu, že podobný projekt už někde viděla. "Myslím si, že nevíte, jak ta konkurence vypadá. Jsem přesvědčená o tom, že v Anglii a Irsku ta kontrola je a vy nemáte žádný průzkum trhu."

Ani Marta Nováková Jakubovi peníze nenabídne, ale ráda mu poskytne nějaké kontakty, které by pro jeho budoucí podnikání mohly být přínosné.