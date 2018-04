Den D: Okamura zkoušel řezat ruční pilou a dokázal, že není pro každého

Blažíček představuje dva druhy své ruční pily. Jedna je jednomužná, druhá dvoumužná. Nejefektivněji lze pilu využít u dobře zakořeněných stromů.

Nejlepší je, když si prý pilu sami vyzkoušíte. Proto se investoři snaží přeříznout donesený kmen:

Tomio Okamura: Jo, tak počkejte, já to zkusím. Tak já jsem nikdy neřezal strom. Ale já když to odříznu, tak to potom na mě...

Ondřej Bartoš: Já to chytnu.

Marta Nováková: Ty to neodřízneš.

Okamura: Teda mně to padá do polobotky.

Blažíček: To chce jenom lehce, žádnou sílu do toho nedávat.

Okamura: Teď se mi to tam nějak zaseklo.

Blažíček: Počkejte, počkejte, jenom lehce, žádnou sílu.

Nováková: Ještě to zničíš.

Okamura: Počkejte, ty ruce tam, dávejte pozor, prosím vás... Vy mě totiž neznáte!

Bartoš: Bez síly.

Okamura: Dyť já žádnou sílu... Jo takhle, lehce.

Blažíček: Lehce, jenom to tahat.

Okamura: Fakt se bojím. Dejte ty ruce pryč, já vás tady opravdu nechci mít na svědomí, já to myslím vážně. Se mi to tam nějak zaseklo.

Blažíček: Vy nemáte ten grif. Rozumíte, opravdu lehounce....

Z rozhovoru je patrné, že ruční pila rozhodně není pro každého. Tomio Okamura to názorně ukázal. Po předvedení pily a vyklepání polobotek následuje filosoficko-marketingové okénko.

"Celá ta filosofie ruční pily je nechodit do posilovny, ale spíš pracovat. Zapojit svaly," představuje svůj nápad Blažíček.

Martu Novákovou zajímá, jak je to s podílem pro investory. "Když by byla založena s.r.o., kam já bych vložil svůj nápad, tak bych požadoval 800 tisíc korun. Následně by pak byla určitá dohoda, třeba v tom dělení 50 na 50 procent," uvažuje vynálezce. "Kdybych však zajišťoval výrobu i marketing, tak by šel podíl dolů. Přesná nabídka by byla desetiprocentní podíl," kalkuluje Blažíček. Výsledná nabídka se investorům samozřejmě nelíbí.

co je den d Česká televize vysílá pořad Den D, ve kterém lze získat peníze na uskutečnění podnikatelského nápadu. Uchazeč si může investorům říct o částku od 200 tisíc do 1,5 milionu. Investoři pak do nápadu mohou, ale nemusí investovat. Pořad má 13 dílů, v každém vystoupí pětice uchazečů o peníze. Sami žadatelé si řeknou, kolik peněz potřebují a za jaký podíl. Částka, o kterou si "podnikatel" řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Investoři totiž vkládají do projektů své vlastní peníze. Do druhé řady se můžete přihlásit na stránkách České televize. Pravidla naleznete ZDE.

Marta Nováková pokračuje v otázkách. Ptá se na prodejní a výrobní cenu produktu. "Ta větší pila by stála kolem 800 korun a ta menší 350. Výrobní náklady jsou zhruba 650 a 250 korun," odpovídá vynálezce.

Využití je prý rozsáhlé: "Dají se ořezávat větve, kácet stromy na zahradě nebo pilu využít pro horolezeckou techniku, která kácí stromy," vyjmenovává možnosti Blažíček.

Na otázku, jak na ruční pilu přišel, odpovídá:"Říkal jsem si, že pokud to motorová pila nějakým způsobem uřízne, tak bych to mohl uříznout i ručně. Já bych to přirovnal asi k tomu, že když vy se někam chcete dostat, buď jedete na kole, nebo jedete autem. Když jedete na kole, trvá vám to dýl a vlastně neděláte hluk a žádné zplodiny. Tohle je vlastně obdobný, trvá vám to dýl, neděláte žádný hluk a zplodiny z toho taky nejsou."

Rád by svou ruční pilu nabídl lidem, kteří mají rádi životní prostředí a chtějí pro sebe něco udělat. Tuto myšlenku Ivan Pilný považuje, jak sám říká, za absurdárium a spíš se pozastavuje nad nabídnutými deseti procenty.

Tomio Okamura výhodnost obchodu rovnou vypočítá: "Vy jste říkal, že marže na jednom výrobku bude 150 korun. Mně jste nabídl za 800 tisíc za 10 %. Já abych měl těch 800 tisíc korun zpátky a mám mít 10% podíl, tak se těch vašich pil musí prodat více než 50 tisíc. Myslíte, že je to reálný?" Blažíček smutně přiznává, že ne. Tím ztrácí většinu šancí na možnou investici.

Ondřeje Bartoše ruční pila sice zaujala, ale také má své výhrady: "Františku, mně se ta pila hrozně líbí, já vidím její použití. Zdá se mi, že funguje, když ji zrovna nedrží pan Okamura. Ale my potřebujeme vidět podnikatele, který má představu, jak na něčem vydělat peníze. A to vy bohužel nejste."

Navíc by Blažíček kvůli podnikání stávající profesi manažera správy nemovitostí neopustil. Svým rozhodnutím však přichází o poslední pomyslné peníze investorů.