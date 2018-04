Den D: Okapy ke slunečníkům zazdil plán, který se vešel na jednu A4

"Spojovací okap k restauračním slunečníkům je velmi jednoduché zařízení, které slouží k tomu, aby na hosty restaurace a restauračních zahrádek nepršelo. Rádi bychom vám předvedli praktickou demonstraci a já bych poprosil například pana Okamuru, on si všechno tak rád zkouší," začíná svou prezentaci Kryštof Turek.

Tomio Okamura tak na vlastní kůži vyzkouší, s jakým nápadem pánové přišli požádat o jeho peníze. Naštěstí zůstává suchý a zajímá ho tedy, jak to vlastně funguje. "Pojďme se na to podívat, je to zcela jednoduché. Tady jsou tři provázky se třemi háčky na každé straně přivázané k tyčce slunečníku. A tady jsou dvě nosné tyčky a mezi nimi nepromokavá vyspárovaná plachta. Ty háčky jsou jednak nastavitelné a jednak je to lichoběžník, takže se sklopí do spádu," názorně okap předvádí Turek.

Martu Novákovou zajímá, jak na tento nápad vlastně přišli. Naprosto jednoduše - Turka k tomu přivedla vlastní zkušenost, když coby vášnivý cyklista při odpočinku na trase několikrát zmokl na zahrádce restaurace a uvnitř již bylo plno. Musel tedy odejít. Tehdy ho napadlo spojit dva slunečníky tak, aby na hosty nepršelo.

Co je Den D Česká televize vysílá od 13. ledna 2011 třetí řadu pořadu Den D, ve kterém lze získat peníze na uskutečnění podnikatelského nápadu. Uchazeč si může říct investorům o částku od 200 tisíc do 3 milionů korun. Investoři pak do jeho nápadu mohou, ale nemusejí investovat. Třetí řada má opět 13 dílů jako dvě předchozí řady. Sami žadatelé řeknou, kolik peněz potřebují a jaký podíl nabízejí. Částka, o kterou si podnikatel řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Investoři totiž vkládají do projektů své vlastní peníze. Pravidla najdete zde.

Rozklíčování požadované investice

Tomiu Okamurovi vrtá hlavou, proč pánové požadují jen 200 tisíc korun. Je to vůbec nejnižší částka, o kterou si někdo investorům řekl. "Takže to potřebuju trošičku rozšifrovat, jestli svému nápadu nevěříte, nebo jestli už je to v takové fázi, že potřebujete málo peněz. Co přesně s těmi 200 tisíci chcete udělat?" ptá se Okamura.

Spojovací okap má Turek se svým společníkem Romanem Vaníčkem chráněný v České republice užitným vzorem. Peníze od případného investora by chtěli použít na rozšíření ochrany jak do zemí Evropské unie, tak celého světa.

"Cílem našeho business plánu je získat evropský průmyslový vzor, případně celosvětový patent a dále prodej licencí na výrobu produktu. My to nechceme ani prodávat ani distribuovat, my chceme prodávat licenci na toto zařízení. Víme, že existují jistá rizika, a protože nejsme právníci, chceme, aby licenční smlouvy byly naprosto neprůstřelné, abychom neručili za něco, za co bychom ručit nechtěli," pouští se do vysvětlování Turek.

Ovšem předložený business plán na jednom papíru formátu A4 rozladí Michaela Rostocka. Ptá se na konkrétní částky, za kolik se bude vyrábět a prodávat. Podle Turka je výrobní cena jednoho kusu spojovacího okapu 200 korun, prodejní pak 300 korun. Chtějí mít zisk minimálně sto korun na jeden kus.

Další diskuse se točí kolem výrobních i prodejních cen a Turek investory neustále upozorňuje, že on s kolegou nechtějí okapy vyrábět ani prodávat, chtějí pouze prodat licenci na jejich výrobu tak, aby z jednoho kusu inkasovali sto korun. Domnívají se, že dokáží licenční smlouvou natolik ošetřit, aby někdo jejich nápad nezneužil k padělání. Jen do neprůstřelné licenční smlouvy hodlají investovat 50 tisíc korun.

Ivan Pilný má pocit, že není ani co licencovat ani co padělat: "Jsem rád, že konečně přišlo něco z dílny Járy Cimrmana včetně jeho business plánu. Nevím, co chcete licencovat. Protože pomíjíte to, že většina těch slunečníků pochází od nějakého výrobce piva nebo Coca Coly a ten je rozdává těm restauracím. Asi by bylo potřeba se dohodnout s nimi, že toto budou k nim dávat. Nevím, co se na tom dá padělat. A co se na tom dá chránit, protože přišpendlit kus nějakého plátna mezi dva slunečníky, který bude mít třeba jinou barvu nebo bude z jinýho materiálu není absolutně žádný problém."

Turek s Vaníčkem zájem o okapy ani nezjišťovali

Tomio Okamura by rád věděl, jak si zájemci o investici představují prodej licencí na výrobu okapů, koho již oslovili a jaká byla odezva. Odpověď ho překvapí. Pánové se nikoho ještě nezeptali, pouze zjišťovali, jestli by se to líbilo majitelům restaurací. Ovšem ti nebudou platit za licenci. Cílovou skupinou jsou především pivovary. Turek s Vaníčkem se domnívají, že budou mít zájem, aby na zákazníky restaurací, do kterých dodávají pivo, nepršelo.

Z omylu je vyvede Dana Bérová: "Ve skutečnosti má ten pivovar úplně jiné zájmy a úplně jiné problémy a myslím si, že ochrana zákazníků před deštěm skutečně není jeho priorita, takže z toho asi business nebude." A jako třetí po Martě Novákové a Ivanu Pilném investovat do spojovacích okapů odmítne.

Své peníze Turkovi a Vaníčkovi nedá ani Tomio Okamura. Zklamalo ho, že pánové prakticky netuší, jestli vůbec bude o jejich produkt zájem, protože si to ani nezjistili.

Poslední zůstává Michael Rostock, který vše uzavře slovy: "Pánové, já se snažím najít něco pozitivního, vy jste fotogenický, asi na tý kameře budete vypadat dobře, ale to je tak jediný, co jsem zatím pozitivního na vás našel. Takže mám pro vás super dobrou zprávu, nemám zájem."