Den D: Plán na dobytí EU neviditelnými dvířky do koupelny zkrachoval

Před investory čekající ve svém doupěti přicházejí pánové Jiří Vrzal a Pavel Dobiáš. Oba jsou jednatelé společnosti Zavrz, která sdružuje řemeslníky a zabývá se rekonstrukcemi bytů, bytových jader, či koupelen. Mají zkušenosti i s rekonstrukcemi panelových bytů.

Produkt, který chtějí investorům předvést, jsou revizní dvířka s protipožární úpravou a instalují se do míst, kde je potřeba zajistit přístup do revizního prostoru, především tam, kde jsou uzávěry vody, plynoměry, vodoměry.

Dvířka vznikla pro potřeby společnosti pánů Vrzala a Dobiáše a užívají se především tam, kde jsou keramické obklady. "Hlavní předností revizních dvířek je to, že jsou prakticky neviditelná. Pokud na nich není přísavka, tak prakticky není vidět, že tam nějaká dvířka jsou," popisuje Dobiáš.

Expanze do EU za tři miliony a 15 procent

Společnost dvířka používá už více než deset let a sama nainstalovala, nebo pomocí e-shopu či prostřednictvím spolupracujících firem prodala přes deset tisíc kusů. Navíc v loňském roce na výstavě For Arch získala hlavní cenu. To bylo hlavním impulzem, proč se jednatelé rozhodli s dvířky proniknout i do zemí Evropské unie. Navíc dvířka mají právě pro EU patentovou ochranu na 25 let. Předmětem patentu jsou dvířka, která mají dvojitý pant, který umožňuje unikátní otevírání dvířek pod obklad.

"To, co vám nabízíme a zároveň vás žádáme, je účast ve společnosti, kterou za tímto účelem chceme založit, a ve které vám nabízíme 15procentní podíl za tři miliony korun," sdělí Dobiáš investorům své i kolegovy představy. "Pokud někdo z vás vloží do tohoto projektu své peníze, bude moci na ně dohlížet a zároveň by nám i pomohl s tím trhem v EU, se kterým nemáme zkušenosti." Podle svých propočtů se domnívají, že návratnost investice bude zhruba do čtyř let.

Po představení produktu se investoři zajímají jak o dvířka samotná, tak o další plány žadatelů o investici. Například Dana Bérová je zvědavá, jak si žadatelé představují expanzi na evropský trh: "Můžete mi zkusit říct nějakou jednoduchou strategii, nebo co uděláte první, když dostanete tři miliony?" Na to už Vrzal s Dobiášem mysleli a mají člověka, který se v oboru prodeje pohyboval. Zároveň si v každé zemi, kam zamíří, udělají hrubou marketingovou studii, aby zmapovali velikost tamějšího trhu i cenu, za kterou by mohli prodávat.

Co je Den D Česká televize od 13. ledna vysílá třetí řadu pořadu Den D, ve kterém lze získat peníze na uskutečnění podnikatelského nápadu. Uchazeč si může říct investorům o částku od 200 tisíc do 3 milionů korun. Investoři pak do jeho nápadu mohou, ale nemusejí investovat. Třetí řada má opět 13 dílů jako předchozí dvě řady. Sami žadatelé řeknou, kolik peněz potřebují a jaký podíl nabízejí. Částka, o kterou si podnikatel řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Investoři totiž vkládají do projektů své vlastní peníze. Pravidla najdete zde.

Okamuru zajímají dosavadní aktivity firmy

Ke slovu se dostávají i další investoři. Michael Rostock zpochybní neviditelnost revizních dvířek: "Není náhodou účelem revizních dvířek, že mají být vidět? Představuji si, že mi teče vana, nebo je nějaký problém v bytě a někdo, kdo tam nebydlí nebo kdo neví, kde jsou ta dvířka je ale musí najít. Jak je najde?" Dobiáš ho seznámí s malým fíglem – stačí zaťukat na dlaždice a tam, kde to zazní "dutě", jsou dvířka. Vrzal ho doplní, že pochopitelně není problém opatřit dvířka madlem nebo nějakou úchytkou, aby bylo hned jasné, kde jsou.

Konečně došlo i na Tomia Okamuru a jeho přehršli otázek. Zajímá ho, proč Dobiáš s Vrzalem chtějí zakládat novou firmu. On sám nemá rád, když veškeré know-how zůstane v mateřské firmě a pro prodej do zahraničí se zakládá nová firma. První otázky tedy směruje na mateřskou firmu. Chce znát především její hospodářské výsledky, zisk, obrat, zkrátka rozebrat stávající byznys. Připadá mu málo prodaných deset tisíc dvířek za deset let, což je prakticky pouhá tisícovka ročně. Pánové ho ubezpečí, že od té doby, co prodávají přes e-shop i společnost prodávající obkladačky, stoupl počet prodaných dvířek na více než dva tisíce ročně.

Investoři dvířka postupně odmítají

Marta Nováková vidí problém jinde: "Proč si myslíte, že o ten produkt bude zájem v EU?" Ptá se z toho důvodu, že tento systém pro ni není nový. Něco podobného vymyslel už její muž, když si vlastními silami rekonstruovali před 30 lety koupelnu v paneláku. A je přesvědčená, že zakrytí otvoru se v Evropě určitě nějakým způsobem dávno řeší.

Myslí si, že by se s dvířky mohli chytit maximálně v Polsku a na Slovensku, ale proč v EU? Hlavně jí opravdu vadí, že "prostě oddělujete zajištěný trh v Česku a na investora hodíte riziko, se kterým si sami nevíte rady." To, že produkt pánů Vrzala a Dobiáše jí nepřipadá nový a navíc, že tomuto typu byznysu nerozumí, je i pozdějším důvodem jejího odmítnutí.

První odmítající vložit své peníze do projektu revizních dvířek je ale Dana Bérová: "Já si myslím, že ten produkt je zajímavý, ale protože je z oboru, o kterém vážně nevím skoro nic, tak já nedokážu posoudit, jestli to riziko, do kterého mě tady uvádíte, není příliš vysoké. Když se mám pustit do rizika, které neumím poznat a je příliš vysoké, tak to dělám jenom v případě, že to je nějaký produkt, který mě baví. A to jistě pochopíte, že revizní dvířka nejsou pro mě úplně nejvíc sexy."

Vložit své peníze do nové společnosti odmítne i Michael Rostock, který z podnikatelů nemůže vytáhnout, jaké jsou náklady na výrobu dvířek.

Tomiu Okamurovi stále nedá spát počet prodaných dvířek a z jakých podkladů pánové vycházejí při plánování prodejů v zahraničí: "Kde jste přišli na ta čísla? Jakým způsobem jste propočítali tento plán?" Podnikatelé prozradí svůj fígl: "Nenašli jsme jiný chytřejší způsob, než to přepočítat na počet obyvatel." Což ale Okamura zpochybní, trhy v západní Evropě, například ve Francii, jsou naprosto odlišné.

Nakonec ale investovat odmítne z jiných dvou důvodů: "Vůči vašemu nejlepšímu obratu cirka pět milionů korun vloni v České republice vy žádáte investici tři miliony za 15 procent do neznámého prostředí v zahraničí. To je příliš moc na málo procent To prostě spolu neladí, mně to neladí."

Ovšem závažnější důvod je pro něj to, že by měl investovat do neznámé nové firmy: "Nemůžu investovat, já nechci a nebudu dělat žádné investice do firmy, která prostě nemá to know-how, není tou firmou, která už to prodávala v ČR."

Ze stejných důvodů odmítne investovat také Ivan Pilný.