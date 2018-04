Den D: Plastový držák na barvy zdědil po dědovi. Investory žádá o milion

Martin Fišer není jen dalším z řady vynálezců a domácích kutilů. Svůj produkt, který má být předmětem jeho podnikání, zdědil po svém dědečkovi. Držáček na barvu slouží k uchycení plechovky a na odkapání štětce.

"Po dlouhé úvaze jsem s tímto držákem obešel hodně klientů a každý se mě vyptával, kde jsem ho sehnal, že tento výrobek na trhu schází, tak jsem se rozhodl investovat do výroby a začali jsme držáky prodávat,"uvádí svůj zlepšovák Martin.

Po investorech požadují milion korun za deset procent. Vysokou částku vysvětlují tak, že výrobek se dá rychle okopírovat, proto chtějí zahltit trh a nedat tak šanci ostatním výrobcům.

V předložených materiálech obchodníci uvádějí, že ročně prodají 56 500 kusů držáků. Rádi by expandovali i do dalších zemí Evropské unie, ale schází jim kvalitní obchodní zástupce. Prozatímní prodej šel docela dobře.

"Začal jsem to prodávat samozřejmě tady v okolí Brna, protože se pořád věnuji svému řemeslu, a když jsem měl volný čas, tak jsem prodával. Prodej šel celkem slušně. Dokonce se nám ozvala i větší firma a začali si to od nás odebírat," říká profesionální natěrač Martin.

Danu Bérovou zajímá prodejní cena. "Doporučená maloobchodní cena by byla 54 korun a velkoobchodní 35 korun," informuje společnice Hana Procházková. Nejprve prodávali zděděný zlepšovák na internetu za 99 korun, ale kvůli vysokému poštovnému cenu snížili.

Za minulý rok prodali 50 tisíc kusů, ale prodeji se věnoval jen Martin a na 50 procent. Plán je vytvořit síť obchodních zástupců, kteří by se tomu věnovali na 100 procent.

Tomio Okamura řeší, jak mohli prodat 50 tisíc držáků za tak krátkou dobu. Nakonec z Martina a Hanky vypadne, že tolik zboží prodali za týden. Okamura přestane řešit nepřesnosti v prodejích a začne se zabývat cenou výrobku.

"Vy to prodáváte za 35 korun, náklad je 25, hrubý zisk je tedy 10 korun. Mně nabízíte 10 procent za milion, tzn. korunu z jednoho výrobku. Jednoduše řečeno, abyste mi vrátil milion, když si odmyslím jakékoliv náklady, tak se musí prodat jeden milion kusů," vypočítává Okamura a dodává, " vy ale v materiálech píšete, že počítáte s tím, že je tady třetina kutilů, tzn. 938 tisíc, jak píšete. Více než každý kutil v ČR, by si musel ten váš výrobek koupit, abych já byl konečně na nule."

Tomio Okamura o investici zájem tedy nemá. Ivan Pilný vidí zádrhel v tom, že jde jen o jeden výrobek. "Ono neplatí to, že když vám tady jeden zástupce prodá 56 tisíc výrobků, takže čtyři prodají 450 tisíc. Někde se ten trh nějakým způsobem nasytí. A jak to překročí nějakou mez, bude se to prodávat těžko, protože každý, kdo to bude chtít mít, to má," uzavírá svou řeč Pilný.

Ztraceni v číslech

Investory zaráží, že Hanka ani Martin nevědí, jaký mají vlastně podíl ve firmě. Do čísel se začínají pěkně zamotávat. Když už to vypadá, že odejdou s prázdnou, Michael Rostock se rozhodne učinit jim nabídku. Podmínkou však je, aby se přidal další investor.

Dokonce dojde na poradu s režií a podle jejích informací svůj nezájem ještě nevyjádřila Marta Nováková a Ivan Pilný. Pokud by někdo z nich učinil nabídku, Michael Rostock by do byznysu investoval půl milionu za 25procentní podíl. Nakonec je však jediný, kdo by do takového obchodu šel. Pravidla nedovolují měnit nabídku během prezentace, takže Hanka a Martin odcházejí s prázdnou.