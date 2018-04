S foťákem chtějí točit jako Tarantino. Investory ze Dne D nezaujali

"Když říkám profesionální, tak vím, o čem mluvím. Podobné zařízení se používá při natáčení seriálů, třeba jako Dr. House. Dále to používají přední režiséři jako je Rodriguez, Quentin Tarantino nebo George Lucas," seznamuje investory Václav Poddaný.

Poddaný s Novákem svému produktu velmi věří, jsou přesvědčeni, že jejich přístroj bude dokonalejší a hlavně mnohem levnější než modely konkurence. Unikátní řešení, která jsou v přístroji ukryta, si dokonce chtějí nechat patentovat.

Prototyp přístroje je již na světě

"Chtěli bychom od vás milion korun na rozvoj, rozjezd sériové výroby, na patentové řízení a hlavně na globální marketing. Oproti tomu nabízíme 20 procent v nově vznikající firmě," informuje investory Poddaný. Podle propočtů, které si oba pánové udělali, by se jim vložená investice měla vrátit do 18 měsíců, do tří let by to měl být dvojnásobek.

Ondřej Novák investorům představil i zkušenosti s produktem. Vyrobili první prototyp, který už stihli i otestovat. Přístroj má sice zatím své mouchy, ale na druhou stranu i výhody.

"Není to těžké jako profesionální kamera, je to dobře skladné, dá se to rozebrat úplně do detailů a zase složit. Cena toho fotoaparátu je desetina ceny velké profesionální kamery," vyjmenovává Novák plusy produktu.

Oba pánové jsou svým přístrojem nadšeni a investorům vysvětlují a ukazují jednu vymoženost za druhou. Michala Hanuse i Michaela Rostocka zajímá hlavně funkčnost přístroje. "Můžete si to dát prosím na ramena, abyste nám ukázali, jak to tedy funguje, když se s tím doopravdy pracuje?"

Podle toho, jak investoři zareagovali, se zdá, že je Ondřej Novák s prototypem kamery na ramenou pobavil. "Když s tím půjdete po ulici, nemyslí si o vás, že jste nějaký terorista nebo univerzální voják?" zajímá se Rostock a dodává: "Nestálo by za to mít přitom palestinský šátek na hlavě?"

Co je Den D Čtvrtá řada pořadu Den D má opět 13 dílů a uchazeči si v ní mohou říct pěti investorům o částku od 200 tisíc do 3 milionů korun. Investoři pak do jejich nápadů mohou, ale nemusejí investovat. Částka, o kterou si uchazeč řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Investoři totiž vkládají do projektů své vlastní peníze. Pravidla najdete zde.

Novák přiznává, že lidé, kteří je s přístrojem viděli, se nad ním pozastavovali. Nicméně je to zatím jen prototyp, teď se řeší především funkčnost, design přijde na řadu později.

Pravděpodobně největším odborníkem se zdá být Michal Hanus. S Poddaným i Novákem se do odbornější diskuse pouští především on. Sám se fotografování věnuje a vlastní fotografické vybavení, které se profesionálně dováží z Ameriky.

Mechanické provedení jejich přístroje je podle něho dětinské, nezdá se mu ani příliš kvalitní, celé mu to přijde amatérské.

Budoucnosti přístroje věří jen jeho tvůrci

Poddaný s Novákem svému přístroji věří a jsou přesvědčeni, že má budoucnost a dokázal by nahradit i kamery, které točí v Doupěti jednotlivé díly Dne D. Investoři to ale vidí jinak.

"Pánové, na podnikání v této branži musí být člověk fanoušek, musí být odborník a musí ho to bavit a já nejsem ani fanoušek, ani odborník a tím pádem mě to ani nebaví. Držím palce, ale nemám zájem," odmítá jako první investovat Michael Rostock. Vzápětí se k němu přidává i John Vanhara: "Pro mě jste tady moc brzy, já mám rád podnikání, které už aspoň trochu prokázalo, že je životaschopné. Z toho důvodu nemám zájem."

Postupně vložit do projektu své peníze odmítají i Petra Rychnovská i Margareta Křížová. Poslední zůstal Michal Hanus, který Poddanému i Novákovi doporučí, aby si své řešení nechali patentovat a patent pak prodali nějakému výrobci. "Nepouštějte se do výroby, protože o tom jste nás tady nepřesvědčili. Pánové, držím palce, ale o to, co jste nám tady nabídli, nemám zájem," uzavírá diskusi Hanus.