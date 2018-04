Den D: Převratné lyže? Je to monstrum, odmítli nabídku investoři

Jiří Popel je přesvědčený, že jeho běžecké lyže mají velkou šanci na úspěch a zisk. "Asi jako horské kolo, které přineslo obrovský rozvoj cyklistiky," přesvědčuje investory. Jeho vynález, který nazval Pop Cross Nowax, totiž umožňuje zcela novou běžeckou techniku a jízda na jeho běžkách je podle něj hračkou i pro amatéry.

Důmyslný mechanismus lyžování ulehčuje

Na dokončení a testování převratného systému běžeckých lyží potřebuje Jiří Popel rovné tři miliony. Na oplátku nabízí pětinový podíl ve firmě. "Vypadá to trošku cimrmanovsky," pochybuje Ivan Pilný a dožaduje se praktické ukázky, jak lyže v terénu fungují.

"Obě části lyže jsou spojeny můstkem, který lze zamknout v poloze skluz pomocí táhla," začne vynálezce zeširoka. "Neuhýbejte do technických detailů. Tady máte botu a ukažte to," trvá na svém Pilný.

Jiří se pouští do předvádění a popisuje, že s jeho lyžemi je běžkař schopen po sněhu klouzat a podle potřeby se i odrážet. Stačí jen přenášet váhu a důmyslný mechanismus pracuje za něj.

"A jak dlouho tento mechanismus vydrží?" vyzvídá Ivan. "Dvakrát lyže obstály v Jizerské padesátce," přesvědčuje vynálezce. "A co když se vám do toho dostane sníh?" nenechá se odbýt Pilný. "Zatím s tím problémy nebyly."

Co je Den D Česká televize vysílá od 13. ledna 2011 třetí řadu pořadu Den D, ve kterém lze získat peníze na uskutečnění podnikatelského nápadu. Uchazeč si může říct investorům o částku od 200 tisíc do 3 milionů korun. Investoři pak do jeho nápadu mohou, ale nemusejí investovat. Třetí řada má opět 13 dílů jako dvě předchozí řady. Sami žadatelé řeknou, kolik peněz potřebují a jaký podíl nabízejí. Částka, o kterou si podnikatel řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Investoři totiž vkládají do projektů své vlastní peníze. Pravidla najdete zde.

Jízdě nezabrání ani větev v lese

Michael Rostock má běžky rád, jenomže běžecké stopy, ve kterých jezdí, jsou hlavně v lesích. "Najedu na větev a jsem s prominutím v …," reaguje. Jiří ho praktickou ukázkou přesvědčuje, že mu kolize nehrozí, protože větev nemá šanci se pod skluzovou plochu vůbec dostat. "Už toho mám naběháno hodně. Vždyť to vyvíjím 15 let," říká Jiří Popel.

"Kdo jiný to testoval a proč jste tuto technologii zatím neprodal? V čem je kámen úrazu?" sonduje Tomio Okamura. Jiří přiznává, že projekt zatím nikomu nenabízel, protože uspět může jen s hotovou věcí. Konstrukčně je lyže hotová, potřebuje ale ještě rok na to, aby prošla testováním. "Teprve pak se rozhodne, jakou strategii do budoucna zvolíme," říká vynálezce.

Rostocka však jeho prezentace nepřesvědčila a Jiří Popel slyší první odmítnutí. Investici vzápětí odmítá také Dana Bérová. Vadí jí, že má vložit tři miliony korun v momentě, kdy obchodní úspěch není vůbec jistý. "Nevěřím, že to bude fungovat, je na tom mnohokrát více součástek než na běžném vázání. Působí to dojmem monstra, které bude poruchové," přidává se Ivan Pilný a rovněž odmítá vstoupit do projektu.

Masové rozšíření nových lyží je běh na dlouhou trať

I Marta Nováková má s běžkami osobní zkušenost. Přiznává, že kvůli námraze na vázání se musela před časem vyzout z běžeckých bot a jít do nejbližší hospůdky jen v ponožkách. Převratné lyže se speciálním mechanismem, které snižují nároky na sportovní výkon, ji ale příliš neoslovily. "Sport má člověk dělat, aby vydal fyzickou energii. Nemám zájem."

Tomio Okamura po celou dobu spíše jen naslouchal, teď se musí rozhodnout, zda požadované tři miliony korun za dvaceti procentní podíl je nabídka, která přece jen stojí za úvahu. Jiří Popel ho ale také moc nepřesvědčil. "Přišel jste ve fázi prototypu. Nemám zájem," odmítá investovat i Okamura a hlavní problém vidí v tom, že masové rozšíření nového systému běžeckých lyží bude velmi náročné, hodně drahé a běh na pořádně dlouhou trať.