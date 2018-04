Den D: To je zákazníkovi platné jak delfínovi pádlo, slyšel podnikatel

Do investorského doupěte přijel Ján Fúzek až ze Slovenska, aby požádal o 850 tisíc korun za pětiprocentní podíl ve firmě. Svoji budoucnost vidí ve službě umožňující lokalizaci lidí či zvířat přes GPS a SMS.

"Je to o malých GPS zařízeních, které se dají lokalizovat prostřednictvím esemesek. Funguje mi to už na Slovensku a stačí k tomu starý mobilní telefon," vysvětluje Fúzek.

Projekt zatím nefunguje, je ve vývoji

Jeho princip na vyhledávání pohyblivých objektů není složitý. Malé GPS zařízení, které má sledovaný u sebe, má své identifikační číslo. Toto číslo pak stačí odeslat prostřednictvím SMS do terénu a zpět do mobilu přijde adresa, kde se objekt právě nachází. Autorem softwaru, který to umí, je právě Ján Fúzek.

Z jeho vyjádření nabývají investoři dojem, že projekt již na Slovensku funguje. Jak se však dozvídají, vše je ve stádiu vývoje a testování v terénu, tedy na samotném začátku. "Lidé se ale nechtějí nechat sledovat a naráží to na zákon," namítá Ivan Pilný. "Můj projekt má jinou filosofii," reaguje Fúzek.

Investoři se dozvídají, že nejde o neustálé šmírování. Sledovat objekt prostřednictví SMS lze jen tehdy, když je to účelné. Třeba když rodiče chtějí občas zkontrolovat, zda dítě nechodí místo školních kroužků za jinou zábavou. Nebo v situaci, kdy firemní vůz využívají zaměstnanci pro své soukromé cesty a zaměstnavatel se nestačí divit, jak mu rostou náklady.

Nemusí přitom jít pouze o vyhledávání lidí. Dá se takto ohlídat i třeba domácí pes, který se rád toulá. Nebo se malá krabička připne ke svazku klíčů a pro řadu lidí tak odpadne jeho neustálé hledání.

Co je Den D Česká televize vysílá od 13. ledna 2011 třetí řadu pořadu Den D, ve kterém lze získat peníze na uskutečnění podnikatelského nápadu. Uchazeč si může říct investorům o částku od 200 tisíc do 3 milionů korun. Investoři pak do jeho nápadu mohou, ale nemusejí investovat. Třetí řada má opět 13 dílů jako dvě předchozí řady. Sami žadatelé řeknou, kolik peněz potřebují a jaký podíl nabízejí. Částka, o kterou si podnikatel řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Investoři totiž vkládají do projektů své vlastní peníze. Pravidla najdete zde.

Někomu se nápad může přece jen hodit

"Co vás vedlo k tomu, že jste to celé vymyslel," ptá se Marta Nováková. "Mám dceru, která začne chodit do školy. Někdy bych ji chtěl mít pod kontrolou a stejně tak i své blízké."

"Váš produkt je konečnému zákazníkovi platný jako delfínovi pádlo. Nepřesvědčil jste mě, nemám zájem," odmítá Michael Rostock.

"Nevěřím, že se to může prosadit jako samostatné řešení. Na vašem místě bych software nabídla společnostem, které se sledováním objektů zabývají a mají již hotovou celou síť. Některým zákazníkům se toto zjednodušené řešení může hodit," říká Dana Bérová a vzápětí investici rovněž odmítá. Ani Marta Nováková není ochotná investovat. Je to podle ní jen krátkodobý obchod, kterému dává nejvýše dva roky. "Nemám zájem," zazní do třetice.

Ve čtvrtek na ČT 1 od 20:55 uvidíte Moderní doprava.cz: Petr Šmidrkal, 600 tisíc korun za 20 procent Lokalizace pomocí GPS a SMS: Ján Fúzek, 850 tisíc korun za pět procent Rax Ski: Tom Podešva, jeden milion korun za 40 procent Help: Fabio Jungmann Fiory, tři miliony korun za 10 procent

Tomio Okamura nepovažuje projekt za unikátní a začíná se rozohňovat. "Už jsem viděl podobné nápady. U vás mi neladí náklady, ty mě až rozčilují…Na marketing a reklamu máte čtyři tisíce korun."

"To jsou eura, Tomio," usměrňují ho Marta a Dana.

"To je úplně jedno," přepočítává Okamura eura na koruny a zpochybňuje i to, proč by měl za vysokou investici získat jen pěti procentní podíl. "O tom můžeme ale diskutovat," chytá se stébla Ján Fúzek. Tomio je však neoblomný: "Unikátní nejste. Stojí to strašně moc peněz, úsilí a profesionální práce. Nemám zájem."