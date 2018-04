Den D: S prvním utopeným končí sranda, odbyli investoři lodičku pro děti

Ze získaných peněz by vytvořil trup loďky, který není limitovaný jedním typem, ale bude možné ho variantně přizpůsobit požadavkům zákazníků. Stručně řečeno, může se jednat o zmenšeniny skutečných lodí, např. motorové jachty. Z požadovaných peněz plánuje vyrobit formy pro tři typy lodí a zhruba patnáct kusů loděk. Jedna forma by se mohla použít až 10tisíckrát.

Bartošek investorům v televizním pořadu Den D nastínil i možnosti, kde všude se dá loďka využít: "Využití lodičky je možno dle trupu kdekoliv. Na jakékoliv vodní ploše, například i v bazénu. Tato je připravená k provozu na normálních koupalištích."

Zároveň měl pro investory připraveny i další návrhy, jak mohou lodičky také vypadat. Součástí projektu, do kterého Bartošek požaduje investici, je i půjčovna těchto loděk.

Marta Nováková si z investorů první bere slovo a zajímá ji, jak na tento nápad Bartošek přišel. Měl ho už delší dobu. Pamatoval si, když jako dítě jezdil k moři, neměl možnost takovou loďku využít, protože neexistovala technologie se zapuštěným elektromotorem. Ta se objevila až za nějakých deset patnáct let a nyní je možné použít tento motor do vody, aniž by ohrožoval bezpečnost dětí nebo i dospělých.

co je den d Česká televize začala vysílat pořad Den D, ve kterém lze získat peníze na uskutečnění podnikatelského nápadu. Uchazeč si může investorům říct o částku od 200 tisíc do 1,5 milionu. Investoři pak do nápadu mohou, ale nemusí investovat. Pořad má 13 dílů, v každém vystoupí pětice uchazečů o peníze. Sami žadatelé si řeknou, kolik peněz potřebují a za jaký podíl. Částka, o kterou si "podnikatel" řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Investoři totiž vkládají do projektů své vlastní peníze. Pravidla naleznete ZDE.

Dalšího investora Ivana Pilného zajímá, jak je to s atestací pro výrobek tohoto typu. Bartošek přiznává, že atestace pro provoz je pochopitelně nutná, on ji zatím nemá. Atestaci mají pouze komponenty, které by do loďky použil – řídítka, motor, baterie na pohon. Bartošek by požadoval atestaci na konkrétní tvar lodičky.

Pilný má také strach o bezpečnost dítěte. Co když bude nekontrolovaně ujíždět? Bartošek navrhuje vybavit loďku například vypínačem na dálkové ovládání: "Jakmile se dostane to dítě trošku dál od břehu, tak se dá ten elektromotor jako vypnout a zamávat zase na dítě, aby přijelo zpátky tím, že mu to zase zapnete."

Investor Tomio Okamura se zajímá o výrobní cenu. Ta se bude, podle Bartoška, odvíjet od typu trupu. "Gumový trup, jakmile máte formu, tak výrobní cena je zhruba 300-400 korun, motor a řídítka cca 2 tisíce korun, baterie by byla tak třeba 500 nebo taky 5 tisíc korun," upřesňuje Bartošek.

Konečně se investoři začínají podrobněji zabývat dost podstatnou věcí - bezpečností dítěte v loďce. První se ptá Okamura: "Jakým způsobem je zabezpečeno, že ta baterie tomu dítěti nedojde, když je zrovna na vodě a tím pádem se nemůže dostat zpátky?"

Bartošek ho ujišťuje, že řidítka by mohla být vybavena led diodami, které by ukazovaly, jak je baterie nabitá. V případě jejího vybití by svítila červeně a tříleté dítě už právě podle této barvy pozná, že je vybitá a že se má vrátit zpět.

Danu Bérovou konverzace mezi Okamurou a Bartoškem ihned inspirovala k poznámce: "Já myslím, že byste do požadované investice měl ještě připočítat náklady na kurz plavání pro rodiče, protože si myslím, že by měli umět plavat nejen prsa, ale i kraul." Bartošek ihned reaguje: "Rychlost lodičky je zhruba dva kilometry za hodinu. Takže i méně zdatný plavec by to měl zvládnout."



Další debata se již odvíjí diskusí nad chováním malých dětí. Bartošek, byť sám vlastní děti nemá, je učitelem plavání malých dětí, má tříleté neteře, takže ví, jak se děti ve věku 3-4 let chovají. Je tudíž přesvědčený, že takto malé děti to zvládnou a také budou mít na sobě záchrannou vestu.

Ondřej Bartoš, otec dvouletého syna, s ním nesouhlasí. On sám ví, že se nelze spolehnout, že malé dítě bude v klidu sedět a nenapadne ho z loďky vyskočit. A co potom, až bude uprostřed koupaliště? Ani zkušený plavec nedokáže plavat tak rychle, aby ho zachránil. On by to tedy dítěti nekoupil, investovat nemá zájem.

Další, kdo odmítá a vlastně i odhalí pravý důvod požadované investice, je Marta Nováková: "Stanislave, já musím říct, že my jsme tady připraveni investovat do podnikatelských projektů. Tohleto je hračka pro vás. A do té já opravdu investovat nebudu. Děkuji, nemám zájem."

S odmítnutím se přidává i Okamura: "Takže tady to velice dobře řekla Marta, je to hračka pro vás, pro vaše neteře, je to vaše hobby a bohužel s prvním utopeným dítětem končí všechna sranda, i naše investice."

Ivan Pilný se ještě na závěr zamyslel nad místem využití elektroloďky i stále diskutovanou bezpečností: "Tak moře jsme vyloučili, na soukromý bazény je to příliš veliký, na klasický bazény, tam, kde se pohybujou lidi, tak zaprvé tam nejsou půjčovny, zadruhé by vás tam s tím nepustili to provozovat. Takže to patří prostě na nějaký rybníky a takovýhle záležitosti, kde jsou nějaký půjčovny lodiček. A tam se obnaží všechny ty nebezpečí toho typu, jak to dítě chytím a že se začne chovat v určitých situacích iracionálně." Také on investovat nebude.

Posledním, kdo se ještě vyjádřil a zároveň neměl zájem investovat, je Dana Bérová: "Chápu, že by se to dětem možná mohlo líbit prchat tím rybníkem, a protože znám svého syna, tak vím, že on ve čtyřech letech by si nedokázal představit lepší zábavu než ujíždět co nejdále z mého dosahu."