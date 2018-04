Den D: Silák si řekl o 300 000 na zvedání pivního sudu nebo ohýbání tyče

Jaromír Bakalík nenabízí úplně klasický investiční záměr. Z peněz od investorů chce financovat svou vlastní fyzickou přípravu, vlastního promotéra (kterého dosud nemá) i pořádání akcí, na kterých by světové rekordy překonával. Předpokládá, že po takovéto důkladné přípravě by na samotnou show při lámání rekordů mohl získat sponzory. A z jejich příspěvků by následně vyplatil podíly investorům ze Dne D.

"Jsem silák," představuje se mladý majitel posilovny, "přišel jsem vás požádat o investici do překonávání světových rekordů, jako je například táhnutí lokomotivy na řetězu kolem krku, táhnutí nákladních automobilů bez opory nohou nebo zdvihání plného pivního sudu ze země nad hlavu několikrát během jedné minuty."

Bakalík začíná předvádět své silácké kousky. Exhibice investory doslova šokuje. Borec nejprve ohýbá přes hlavu železnou tyč. Zdá se, že na tom není nic těžkého.

Dana Bérová se od předvádění vrací k obchodu. "Kolik od nás vlastně chcete a co nám za to nabízíte?" "Prosil bych investici 300 tisíc korun. Nabízím podíl 20 procent. Ten, kdo překonávání rekordů bude sponzorovat, by zaplatil tu investici," vysvětluje Bakalík.

Investorům dokazuje, že na překonání světových rekordů rozhodně má. Bakalík ohýbá železné hřebíky zuby a pásovinu. Přehlídka síly ale nekončí. Bakalík se chystá několikrát zvednout sud plný piva za hlavu. Tomio Okamura si to chce taky vyzkoušet. Sud jen trochu nadzvedne. Dál už to prý nejde.

"Světový rekord je zvednutí tohoto sudu 25krát za hlavu. Já ho zvednu tak patnáctkrát až dvacetkrát," upozorňuje Bakalík. Sudem dokáže i točit.

Česká televize od 5. ledna začala vysílat druhou řadu pořadu Den D, ve kterém lze získat peníze na uskutečnění podnikatelského nápadu. Uchazeč si může investorům říct o částku od 200 tisíc do 1,5 milionu. Investoři pak do nápadu mohou, ale nemusí investovat. Druhá řada má opět 13 dílů a v každém vystoupí pětice uchazečů o peníze. Sami žadatelé si řeknou, kolik peněz potřebují a jaký podíl nabízejí. Částka, o kterou si "podnikatel" řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Investoři totiž vkládají do projektů své vlastní peníze.

Úraz může přijít až s investory

Z hlediska síly není co Bakalíkovi vytknout. Zvlášť potom, co si uváže kolem krku železnou kravatu. Kousky, které předvádí, nevypadají nebezpečně. Ohrožení přichází až ve chvíli, kdy se dva investoři snaží kravatu "rozvázat." Se železem ani jeden nehne a snaží se kulturistovi hlavně neublížit.

Danu Bérovou zajímá, zda je Bakalík už držitelem nějakého světového rekordu. Jeho výčet rozhodně není krátký: "Jsem držitelem světového rekordu v táhnutí 106 tun po žebříku a táhnutí 26tunového nákladního automobilu po žebříku v zubech a několika neoficiálních rekordů. Například v tažení nákladního automobilu o váze 29 tun bez opory nohou."

Michael Rostock pokládá klíčovou otázku: "Máte nějakého promotéra, který vám pomáhá?" Záporná odpověď Bakalíkovi rozhodně ublížila. Dokonce své "umění" předvádí na různých dětských dnech a dalších akcích takřka zadarmo.

Pokud někdo chce navíc překonat světový rekord, musí sám přizvat a zaplatit komisaře. Jeden komisař stojí cca pět tisíc korun, takže když Bakalík nemá sponzora, je spíše v minusu. Ani za zápis do knihy rekordů většinou nikdo žádné peníze nedostane.

Kalkulace nehraje majiteli posilovny do karet

"Zhodnoťte mi tedy, kolik peněz jste za poslední rok sehnal od sponzorů, kolik z toho byly náklady na komisaře a kolik zbylo vám. Potřeboval bych se dopočítat, dokdy se mi vrátí těch 300 tisíc za 20 procent," vrací se opět k byznysu Okamura.

"Oficiálně jsem dělal pouze dva rekordy a na ty jsem získal 20 tisíc korun od sponzorů. Pět tisíc stojí komisař a náklad na rekordy jsou v podstatě nulové," odpovídá majitel posilovny.

Tomio Okamura s finanční prognózou spokojen moc není. Dana Bérová se ptá, zda by nebylo výhodnější živit se spíše exhibicemi. Michal Rostock se toho hned chytá a nabízí Bakalíkovi, že ho představí správným lidem, kteří investovali do kaskadérů a oni mu třeba pomohou. Že by se přeci jen zrodil byznys?

Marta Nováková o takovou investici zájem nemá: "Jsem slabší povaha. Vyloženě jsem trpěla, když jste ohýbal ty hřebíky. Nejsem ani fanda takových exhibicí, natož, abych je měla sponzorovala."

Ondřejovi Bartošovi připadá byznys málo zajímavý. Prý to s ním nic nedělá a necítí žádné mravenčení ani vzrušení z toho, že by Bakalíkovi měl pomoci ke zlomení světového rekordu.

Investoři sice projekt nepodpořili, ale třeba Jaromíra Bakalíka uvidíme v nějaké velkolepé show.