Den D: U Lorety vám byznys nepokvete, shodují se investoři

Podnikatel Štěpán Šulc po investorech požaduje 1,2 milionu korun za 30% podíl. "Momentálně stojíme před realizací první pilotní provozovny v Praze, odkud bychom chtěli začít startovat," popisuje situaci Šulc.

Na investory se pokouší zapůsobit informací, že kavárna bude na Loretánském náměstí. Právě proto však potřebuje 1,2 milionu korun. Kavárna už v těchto místech dříve fungovala, ale je nutné ještě zaplatit odstupné právě ve výši 1,2 milionu korun.

Investorům se však výběr lokality vůbec nelíbí. "Mám dva kamarády, kteří mají vedle Lorety jednu restauraci a na Loretánském náměstí druhou. Večer je tam úplně mrtvo. Mně to jako vhodná lokalita nepřipadá. Mám dvaceti lety prověřeno, že je to skutečně jenom o klientech přes den," vysvětluje Tomio Okamura.

Martu Novákovou zajímá, jak na takový nápad podnikatel přišel. Vždyť kaváren je spousta. "Myšlenka vznikla ve spolupráci s mým kolegou, který se hlavolamy zabývá už 12 let. Původně myslel na to, že by si založil jen prodejnu, ale pak se zrodil nápad zkombinovat to s kavárnou," vypráví Šulc.

co je den d Česká televize od 5. ledna začala vysílat druhou řadu pořadu Den D, ve kterém lze získat peníze na uskutečnění podnikatelského nápadu. Uchazeč si může investorům říct o částku od 200 tisíc do 1,5 milionu korun. Investoři pak do nápadu mohou, ale nemusejí investovat. Druhá řada má opět 13 dílů a v každém vystoupí pětice uchazečů o peníze. Sami žadatelé si řeknou, kolik peněz potřebují a jaký podíl nabízejí. Částka, o kterou si "podnikatel" řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Investoři totiž vkládají do projektů své vlastní peníze. Pravidla najdete ZDE.

Když položíte před někoho hlavolam, prý ho nenechá chladným a začne si s ním hrát. Na tom by rád Šulc založil prodejní strategii. Jenže Tomio Okamura se zase vrací k umístění kavárny s hlavolamy. Loretu považuje za marketingově absolutně nevhodnou. "Lidé na Loretánském náměstí nechodí ani do restaurací. Přitom tam nabízejí, jak jídlo, tak i kávu. Proč by tedy měli chodit k vám? Navíc 72 tisíc měsíčně za pronájem se mi zdá opravdu hodně."

Šulc se brání argumenty, že je to nejlepší místo, které zatím sehnali. Chtějí se věnovat hlavně turistům a Loreta jim připadá jako strategicky výhodné místo.

Dana Bérová vidí problém právě v cílové skupině: "Postavit kavárnu jen na turistech je nesmysl. Jsou tady jen v některých měsících a letos jich je o mnoho méně než v minulých letech. Kdybyste hledali, určitě byste našli kavárnu bez odstupného v zajímavějším místě." Další velká chyba související s přípravou celého projektu Šulcovi ubírá možné investory.

Investoři řeší spíš hlavolamy než nabízený projekt

Pan Šulc investorům daroval pár hlavolamů. Zatímco se byznysmeni snaží vyřešit zapeklitou hračku, Šulc pokračuje v popisování své vysněné kavárny. "Hlavolam je jen zábavní prvek. Můžete si díky němu udělat zajímavý večer. Celý prostor kavárny bude tím pádem laděn do dřeva a do kovu," říká podnikatel.

Investoři spíš řeší, jak se co skládá. Michael Rostock se ptá, proč vlastně chtějí za kavárnu platit odstupné. "V odstupném je zahrnuto kompletní zařízení. Pokud máte prostory bez odstupného, tak si je v podstatě musíte dozařídit," odpovídá Šulc.

"Co se stane, až otevřete první kavárnu?" táže se Ondřej Bartoš. "Chceme stabilizovat nějaké procesy. Například, co by měl personál dělat a umět," popisuje své záměry Šulc. Ondřeje Bartoše ale spíš zajímá, zda by podnikatel chtěl prodávat dál licence na podobné kavárny, nebo provozovat jejich síť. Šulc by rád měl několik kaváren podobného typu. Tato informace však odradí i toho posledního investora.

Nikdo z investorů se na kavárně s panem Šulcem podílet nechce. Zdánlivě zajímavá lokalita podniku se mu nakonec stala osudnou.