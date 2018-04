Den D: Vycházková hůl jako od Járy Cimrmana pobavila investory

Stanislav Kovář už jednu firmu má, ale vlastní zkušenost ho přiměla k vytvoření univerzální hole, která je vhodná nejen pro opírání. Po investorech požaduje 480 tisíc korun za 33% podíl.

"Tato hůl je víceúčelová, může sloužit jednak jako zdravotní pomůcka, jednak jako turistická nebo vycházková hůl. Po dokončení integrace může být ještě poloviční jak na váhu, tak na objem," předvádí svůj výrobek Kovář. Výhodu vidí vynálezce hlavně v tom, že díky holi může mít člověk všechny důležité věci s sebou.

"Hůl je výhodná hlavně pro handicapované lidi nebo staré lidi, kteří trpí třeba nějakou sklerózou. Chceme jim pomoct, aby už nezapomněli, co potřebují a nemusí to dlouho hledat, protože to mají u sebe. Buď připnuté na berli nebo na lůžku, či vozíkovém křesle," vyjmenovává budoucí klientelu Kovář.

co je den d Česká televize od 5. ledna začala vysílat druhou řadu pořadu Den D, ve kterém lze získat peníze na uskutečnění podnikatelského nápadu. Uchazeč si může investorům říct o částku od 200 tisíc do 1,5 milionu. Investoři pak do nápadu mohou, ale nemusí investovat. Druhá řada má zase 13 dílů, v každém vystoupí pětice uchazečů o peníze. Sami žadatelé si řeknou, kolik peněz potřebují a za jaký podíl. Částka, o kterou si "podnikatel" řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Investoři totiž vkládají do projektů své vlastní peníze. Pravidla naleznete ZDE.

Tomio Okamura prozkoumává vynález. "Je to dost amatérsky udělaný. Tak už chápu, proč je náklad 300 korun. Z dálky to vypadá profesionálně, ale je to taková svépomoc," hodnotí hůl Okamura. "Jedná se o nejlevnější provedení," brání se Kovář.

Okamuru hlavně zajímá, jakým způsobem Kovář zjistil, že se to bude dobře prodávat. "My jsme odbyt zjišťovali ze dvou stran. Zespoda a seshora. Zespoda tím, že jsem se ptali našich příbuzných a známých. Překvapilo mě, kolik lidí vlastně dneska potřebuje hůl a nenosí ji jen proto, že se za ni stydí," odpovídá Kovář.

Na možnosti využití multifunkční hole, neboli zjišťování seshora, si vynálezce posvítil i skrze internet a místní obchody. V jedné prodejně prý prodají i deset holí za měsíc.

Hůl s logem Karlštejna

Oblastí, kde by chtěl Kovář originální vycházkovou hůl nabízet, je několik. Od supermarketů přes internetový obchod, až po krámky se suvenýry. Tam by mohli lidé kupovat hole například se znakem Karlštejna. Podle Kovářových slov by turisté měli praktický dárek a ještě vzpomínku na výlet.

Michael Rostock se ptá, v čem vlastně tkví unikátnost výrobku. "Ta unikátnost, a na co máme my už přihlášený užitný vzor, spočívá v tom, že víceúčelové pouzdro připnuté na holi mohu kdykoli odejmout. To znamená, že si to lidé mohou dát i na jinou hůl, když se jedna hůl zlomí. V pouzdru můžu mít nějakou elektroniku, mobil s alarmem, když se něco stane, můžu si přivolat pomoc. Je tam i možnost fotovoltaického nabíjení, to znamená, když jdu delší cestu, tak se mi ta elektronika dobíjí slunečním světlem," snaží se upoutat investory Kovář.

Martu Novákovou zaujalo, jak na tento produkt Kovář vlastně přišel. V materiálech uvádí, že na základě vlastní zkušenosti. "Možná to potkalo všechny z vás, kdo dělají na počítači. Najednou se ozve houser, člověk zkolabuje a odvezou ho do nemocnice. Měsíc je pak odkázanej na oporu té hole. Tehdy mě napadlo dát všechny věci do jedné ruky, a tak vznikl první nápad na víceúčelovou hůl," popisuje své vnuknutí vynálezce.

Rostock se zabývá potencionální klientelou: "Půjčil jste svůj produkt třeba na týden do domova důchodců?" Kovář odpovídá, že ne, protože momentálně prototyp není provedený na hraní. Pořádný průmyslový výrobek teprve potřebuje vyrobit. Taková odpověď Rostocka rozhodně nepřesvědčila, ale dává Kovářovi slibné doporučení:" Já si myslím, že by to šlo použít coby fantastickou dekoraci pro divadlo Járy Cimrmana."

Marta Nováková se pozastavuje nad tím, zda si z nich vysokoškolák - architekt dělá legraci, nebo to myslí vážně. "Samozřejmě, že zcela vážně," zní odpověď.

I přes úpornou snahu a neomezené možnosti vycházkové hole, byl verdikt investorů jednomyslný. Nikdo do výrobku nechce vložit své peníze.