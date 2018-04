Den D: Vynálezce by za ponorku dal hlavu na špalek. Ale asi by o ni přišel

Ještěže Pomahač má svůj koncept napsaný. S vypětím všech sil předčítá připravené informace: "Peníze v částce 500 tisíc korun hodlám použít k sestrojení rádiem řízeného prototypu patentovaného multifunkčního plavidla a 300 tisíc na filmování modelu v akci za účelem průzkumu trhu. A následné komerční zhodnocení tohoto prototypu v menší podobě."

Přihlížející mají obavu o jeho zdraví, ale Pomahač pokračuje: "Plavidlo dokáže dělat přemety na vodní hladině, ale i hluboko pod ní. Nebo se bude plavit pod hladinou jako ponorka."

Ivan Pilný se Pomahače ptá: "Jaký to má smysl? Někdo se na to bude dívat? Budou nějaký závody modelů, nebo to řeší nějaký konkrétní věci, že se dostane někam pod hladinu, tam to něco udělá, nebo co?"

Pomahač mu zmateně odpovídá, že by chtěl někoho přesvědčit, aby to vyráběl velkosériově. Pilný z něj po chvíli dostane, že jde v podstatě o hračku pro modeláře.

co je den d Česká televize vysílá pořad Den D, ve kterém lze získat peníze na uskutečnění podnikatelského nápadu. Uchazeč si může investorům říct o částku od 200 tisíc do 1,5 milionu. Investoři pak do nápadu mohou, ale nemusí investovat. Pořad má 13 dílů, v každém vystoupí pětice uchazečů o peníze. Sami žadatelé si řeknou, kolik peněz potřebují a za jaký podíl. Částka, o kterou si "podnikatel" řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Investoři totiž vkládají do projektů své vlastní peníze. Do druhé řady se můžete přihlásit na stránkách České televize. Pravidla naleznete ZDE.

Tomio Okamura se snaží dosavadní informace shrnout: "Je to hračka, která funguje jako loď a ponorka zároveň a dokáže ve vodě dělat i kotrmelce." Pomahač dodává, že ponorka umí akrobacii i pod vodou. "Ale tu přeci nikdo neuvidí, pokud ponorka nebude v bazénu," podotýká Okamura.

"Další varianta je, že by se to využívalo pro lidi," snaží se rozšířit možnosti svého projektu Pomahač. "Bude to fungovat tak, že se odzátkují tři plováky a spustí se to pomocí navijáku na přesnou hloubku a může to být i policejní ponorka."

Pomahač se pokouší vtisknout svému vynálezu potřebnou reálnost a rozdává investorům články, které o ponorce publikoval. V minulosti byla ponorka i patentovaná, ale bohužel nebylo dostatek peněz na poplatky za patent.

Dana Bérová se věnuje částce, o kterou Pomahač žádá: "Takže za 300 tisíc natočíte film, abyste předvedl, jak to funguje, a za zbylých 500 tisíc se vyrobí nějaký prototyp a na základě toho se teprve udělá průzkum trhu, jestli se to dá vůbec prodávat." Pomahač souhlasí.

"Ale co když to nikdo nebude chtít," ptá se Bérová. "Neumím si představit, že na celý zeměkouli by to nikdo nekoupil. Já bych za to dal hlavu na špalek a to miluju život," odvážně tvrdí Pomahač. Dana Bérová by rozhodně nechtěla Pomahačovu hlavu na špalku riskovat. Projektu nevěří a o investici nemá zájem. Ondřej Bartoš s Bérovou souhlasí a také do projektu nejde.

Okamura je naopak pevně přesvědčen o fungování ponorky. Ale vadí mu, že Pomahač rozhodně nevystupuje jako podnikatel, který by byl schopen něco prodat nebo nabídnout. "Vy jste vynálezce, ale nejste manažer ve firmě. Tam to chce rychlý, exaktní myšlení, ne žádnou zmatečnost. Chybí vám ten rychlý úsudek," říká svůj názor Okamura.

Cena, za kterou by chtěl Pomahač hračku prodávat, je kolem 10 tisíc. Což je opravdu vysoká částka a další důvod, proč investoři do projektu peníze nevloží.

Ivan Pilný nakonec radí Pomahačovi, jak vynález prezentovat: "Vy musíte říct tohle: Když to postavíte, na kontrole hrází ušetříte 150 tisíc, protože všechny ostatní způsoby jsou drahý nebo nedostane se to, kam má, musíte uvést nějakou konkurenční výhodu oproti ostatním produktům."