Den D: Vynálezce potřebuje 75 milionů na miniauto. Peníze žádá i od diváků

"Tento čtyřkolový motocykl kategorie L5 má rozměry 2060 x 990 x 1770 mm. Jeho hmotnost je 40 kg. Vejde se do něj jedna plus jedna osoba nebo můžete využít 600 litrů zavazadlového prostoru. Maximální rychlost je 90 km/h, motor to má benzinový čtyřtaktní a spotřeba je pět litrů na sto kilometrů. Prodejní cena je 120 až 140 tisíc korun," chrlí údaje Hofman.

Motocykl je podle vynálezce vhodný pro seniory, drobné řemeslníky, rozvážkové služby a policisté jím dokonce chtěli rozvážet botičky.

Vozítko je prý z 95 procent hotové, ale Hofman potřebuje peníze na dokončení výzkumu a rozjetí sériové výroby. Roční výrobu odhaduje 10 tisíc kusů a zisk se údajně bude pohybovat kolem 50 milionů korun.

Hofman také získal nějaké peníze z dotací. To nadzvedlo zarytého odpůrce dotačního systému Michaela Rostocka: "Buďte tak hodný, řekněte číslo, kolik vám už evropští diváci tohoto pořadu poslali peněz ze svých daní prostřednictvím Evropské unie," ptá se jízlivě Rostock. Odpovědí mu je částka deseti milionů korun, což rozhodně není málo.

co je den d Česká televize od 5. ledna začala vysílat druhou řadu pořadu Den D, ve kterém lze získat peníze na uskutečnění podnikatelského nápadu. Uchazeč si může investorům říct o částku od 200 tisíc do 1,5 milionu korun. Investoři pak do nápadu mohou, ale nemusejí investovat. Druhá řada má opět 13 dílů a v každém vystoupí pětice uchazečů o peníze. Sami žadatelé si řeknou, kolik peněz potřebují a jaký podíl nabízejí. Částka, o kterou si "podnikatel" řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Investoři totiž vkládají do projektů své vlastní peníze. Pravidla najdete ZDE.

Ondřej Bartoš spíš řeší problematiku konkurence. "V Indii nebo v Číně se vyrábějí ultra levná auta, která tomu vašemu mohou bez problémů konkurovat a jsou levnější," upozorňuje Bartoš. "Čtyřicet pět tisíc korun stojí tato auta, když jsou vyrobená pro Indii, když přidělali provedení pro Evropu, cenu zvýšili na 90 tisíc korun. Kdybych svůj motocykl vyráběl v Indii, tak to bude ještě levnější," hájí se Hofman.

Vynálezce už získal peníze nejen z dotací, ale i od konkrétní firmy. Společnost však žádný podíl z prodeje nežádá. Hofman by rád založil úplně novou firmu, která by se zabývala jen výrobou těchto motocyklů.

Získat 75 milionů korun není žádná legrace. Proto Hofman apeluje i na diváky a čtenáře: "Předpokládám, že pokud se to někomu z vás bude líbit a diváci to v televizi uvidí, možná se mezi nimi najde další investor," snaží se Hofman. Bez okolků si pak z pořadu dělá vlastní marketingovou kampaň, až ho investoři příkře přeruší.

Dana Bérová se ptá, jak by se 75 miliony Hofman naložil. "Představa je taková, že 15 milionů korun se vloží do dokončení vývoje, pět milionů budou stát konstrukční práce, dalších pět milionů výroba vzorků, 50 milionů na přípravu materiálu pro těch 10 tisíc motocyklů," vyjmenovává Hofman.

čtěte blog Jak také může vypadat výhra ve Dni D.

Hofman vypráví, jak se ho lidé na benzince ptají, kolik vozítko stojí a že musí být radost s tím vyjet. "Vypadá to hnusně a smrdí to. Prosím vás, co je na tom za radost?" reaguje Rostock. Hofman argumentuje tím, že už je připraven nový design.

Daně Bérové se autíčko celkem líbí, ale nevidí v tom dobrý byznys. "Dovedu si představit, že si to někdo za ty peníze koupí. Ale myslím si, že ta cesta od vozítka k sériové výrobě a uvedení na trh je šíleně dlouhá. Mých 1,5 milionu v tom skoro vůbec nepomůže a těch 75 milionů možná ani nebude stačit," vysvětluje svůj nezájem o projekt Bérová.

Ondřej Bartoš je o něco drsnější. "To, že jste dostal deset milionů z dotací, mi potvrzuje, že dotační systém je velmi špatný. Z mého pohledu tohle není žádný kvalitativní posun ani v motocyklovém, ani automobilovém průmyslu. Nevymyslel jste nic nového, nic ekologicky ani ekonomicky výhodného. Proto já nemám zájem."