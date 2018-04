Den D: Vynálezce zázračného přístroje na léčbu alergií odbyli investoři jako šarlatána

Toncar okamžitě začíná zvláštní zařízení popisovat. Z jeho slov nejsou investoři moudří, a to se nezmění po celou dobu prezentace: "Pacient zvedne ruku, když je alergický, tak ta ruka má mít 18-25 otlak, pokud nemá, tak se samozřejmě ukáže, že ten alergen na něj má negativní vliv."

Nejprve totiž zjistí, zda má pacient vůbec na něco alergii. Pak se použije rezonátor na vyléčení alergie. "Léčbu provedeme tak, že nejprve jemně povzbudíme alergickou reakci, a když toho pacienta potom máme takhle upraveného, tak ho odléčíme tím, že provedeme buď do potraviny nebo do lihu tu jeho antialergickou databanku, kde je ten obrácenej antialergen, obráceně polarizovanej," líčí složitý postup Toncar.

Otočení energie vyléčí alergii

Ondřeje Bartoše víc než fungování přístroje zajímá, jak případných 800 tisíc korun pánové využijí. Odpovědí mu je, že by si za ně dali registrovat užitný vzor. Další otázka se týká toho, co je vlastně ten vynález. "Jde o tyhle rezonátory, které jsou schopny převádět energii. My tu energii umíme otočit nebo zesílit," odpovídá vynálezce.

Toncar přiznává, že podobný přístroj už existuje. Dřív se prý prodával za 30 tisíc marek. On a jeho kolega jsou schopni přístroj vyrobit zhruba za 15 tisíc korun.

Marta Nováková se ptá, zda je tohle jen prototyp, nebo už se nějaký kus prodal. "Toto je jeden z posledních prototypů. Předávali jsme to ještě jistým lékařům. Pracoval jsem 40 let ve Františkových Lázních a mám kamarády mezi lékaři," vypráví Toncar.

Tomio Okamura přístroji stále nerozumí, tak se ho snaží vyzkoušet. Podle zařízení a měkkosti Okamurových paží Toncar zjistil, že má opravdu na něco alergii. Sám investor přiznává, že je alergický na kočky.

"Teď, když jsem vás tímhle alergenem chvilku trápil, posadím vás na ten přístroj a když na vás znova udělám ten test, tak byste už měl být pevnej. Když budete už pevný, tak už do styku s tímto zvířetem můžete," doplňuje Toncar.

Místo ranní moči stačí sliny

Na léčbu je potřeba ranní moč, ale pánové se spokojí s Okamurovými slinami. "Teď nám stačí naslintat tu vatičku. To je taková jakoby nula, která nám nic neprovádí. Od té vycházíme, pak si k tomu přidáme právě ten alergenek," říká Toncar.

Okamura shrnuje danou investici: "Takže vy chcete 800 tisíc na nějakou certifikaci, u které přesně nevíte, zda stoprocentně funguje?" "Ten přístroj je natolik funkční, a já osobně jsem s ním pomohl tolika lidem v oblasti alergií, že jsem přesvědčenej, že projde, protože na tom nemůže nikdo nic najít," upozorňuje Toncarův kolega Hejna.

Oba vynálezci předpokládají, že by mohli prodat sto kusů zhruba za 50 tisíc korun. Marže by měla být 20 tisíc korun.

co je den d Česká televize od 5. ledna začala vysílat druhou řadu pořadu Den D, ve kterém lze získat peníze na uskutečnění podnikatelského nápadu. Uchazeč si může investorům říct o částku od 200 tisíc do 1,5 milionu. Investoři pak do nápadu mohou, ale nemusí investovat. Druhá řada má opět 13 dílů a v každém vystoupí pětice uchazečů o peníze. Sami žadatelé si řeknou, kolik peněz potřebují a jaký podíl nabízejí. Částka, o kterou si "podnikatel" řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Investoři totiž vkládají do projektů své vlastní peníze. Pravidla najdete ZDE.

Dana Bérová se ptá, jak na to vlastně přišli. "Hodně mě zajímal Egypt, tak jsem začal s těma energiema. Pak jsem to trošku rozvedl dál. Nějakou dobu jsem dělal revizního technika, pak jsem vedl prádelnu jako technický ředitel, pak zase elektrikáře. Takže mi to nějak docvaklo, že by to šlo použít i jinak. V Orlických energiích od Karla von Reichenbacha jsem našel, že tahle energie se dá vést vodiči. Tak z toho byl ten první pranápad," rozpovídal se Toncar.

Dále pokračuje léčba alergie na zvířata Tomia Okamury. Okamura si má sednout na židličku, nastaví se rezonátor a namíří se na sever. "Teď to bere z jeho vydávací ruky bioenergetickou informaci, kterou to zesílí," popisuje Toncar působení přístroje.

Dana Bérová se to snaží shrnout: "Přístroj v podstatě pomůže panu Okamurovi vytvořit si protilátky na ten alergen a on pak bude odolnější." Vynálezce s ní souhlasí a dodává, že zlepšení vydrží celou sezonu. Toncar ještě Okamurovi radí: "Kdybyste se náhodou setkal opravdu se šelmou, na kterou budete alergickej, tak si ji nechte při sobě."

Z vynálezu dýchá šarlatánství

Ondřej Bartoš shrnuje svůj názor na celý projekt: "Čekají vás pravděpodobně dlouhé roky a dlouhé přicházení na to, jak se z toho případně dá udělat byznys. Velké riziko vidím v tom, že to nebudete vy, kdo z toho ten byznys udělá."

Pro Martu Novákovou celý vynález zavání podvodem: "Pánové, na mě to tedy působí jako šarlatánství a přiznám se, že jestli jsem na něco alergická, tak tady na to." Dana Bérová jí radí, že by to možná šlo vyléčit. Ale problém je, že vynálezci s sebou nemají vzorek šarlatánství, který by byl potřeba na "odléčení".

Investoři projekt odmítli. Zda je Tomio Okamura vyléčený, ukáže čas, případně jeho náhodné setkání s šelmou kočkovitou.