Den D: Výrobce piva představuje nápad z hospody. Chytré odvětrávání WC

Kamarádi však nezůstali jen u nápadu z hospody, který většinou zanikne, ale opravdu návrh vyzkoušeli. Pracovně tomu říkají Makáto, protože to prý opravdu maká. Buchta požaduje od investorů 400 tisíc korun za 20–25% podíl.

Zatím nikdo z investorů moc nepochopil, jak odvětrávání WC funguje. Buchta tedy vysvětluje: "Je to jednoduché. Do každého splachovače, který momentálně funguje na každém záchodě, uděláme dírku, propojíme tvarovacím potrubím, dáme ventilátor, který se musí zapíchnout, nebo s vypínačem. Napojí se to do stávajícího odsávání, do těch, co jsou pod stropem."

Ondřej Bartoš má na nápady z hospody osobitý názor: "Já jsem vždycky měl pocit, a dokonce jsem doufal, že takové ty nápady z restauračních zařízení z brzkých nebo pozdních ranních hodin skončí dalším ránem, kdy se osazenstvo vzbudí a řekne si, to byla zase pakárna. Mám obavu, že u vás neproběhla akorát tato reflexe. Mně se to zatím zdá bláznivé."

co je den d Česká televize vysílá pořad Den D, ve kterém lze získat peníze na uskutečnění podnikatelského nápadu. Uchazeč si může investorům říct o částku od 200 tisíc do 1,5 milionu. Investoři pak do nápadu mohou, ale nemusí investovat. Pořad má 13 dílů, v každém vystoupí pětice uchazečů o peníze. Sami žadatelé si řeknou, kolik peněz potřebují a za jaký podíl. Částka, o kterou si "podnikatel" řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Investoři totiž vkládají do projektů své vlastní peníze. Do druhé řady se můžete přihlásit na stránkách České televize. Pravidla naleznete ZDE.

Martu Novákovou zajímá marketingový záměr. V tom Buchta bohužel nemá jasno. Okamurovi se projekt zamlouvá, ale vidí určité nedostatky: "Samozřejmě je potřeba to ještě doladit. Hlavně, jak silný má být ten větrák, aby odsával vše, protože myslím, že vše odsáto nebude." O síle větráku Buchta už přemýšlel. Sílu odvětrávání zkoušeli pomocí dýmovnice, takže tenhle problém mají podchycený.

Tomio Okamura se ptá na prodejní cenu. "Nám to vychází od 2 500 do 3 000 korun i s prací a s dopravou na místo," kalkuluje Buchta. Tři tisíce korun za odstraňování zápachu se zdá investorům hodně. Jak říká Ondřej Bartoš, tento produkt nejde zabalit a prodávat ve velkém. "Obávám se, že je to nepatentovatelné. Domnívám se, že z toho nikdy nemůže být produkt, a tudíž pro investora tam není návrat," vzdává se své šance investovat Ondřej Bartoš.

Okamurovi se zdá projekt velmi chytrý, ale podle něj to využije pouze vícečlenná rodina. Buchta ho vyvádí z omylu: "S tím nesouhlasím. Na zápach nemá vliv, jestli chodí na toaletu jeden nebo více lidí. Já jsem žil dlouho v paneláku, tak vím, že je cítit hodně zápachu z toalet." Okamura přiznává, že problém je tedy širší, než čekal.

Ivan Pilný označuje myšlenku za skoro geniální. Nechápe, jak to, že Buchtovi kamarádi jsou první, kdo na jednoduché odvětrávání přišel. Avšak v tom nevidí budoucnost z toho důvodu, že nejde o nějaký produkt či konkrétní službu. "Prostě je to naprosto neuchopitelné," říká Pilný.

Okamurovi vadí, že Buchta nepřišel s nějakým průzkumem ohledně zájmu o odstranění zápachu nebo s přesným cenovým výpočtem projektu.

"Víte, já se živím výrobou piva. Nedovedu si představit, že bych si ke své práci dělal průzkum tady pro to. Z toho důvodu jsem chtěl využít možnost oslovit vás," obhajuje se Buchta.

Vladislavu Buchtovi peníze investoři nedali. Ale třeba se s jeho odvětráváním zanedlouho na toaletách setkáme. Ondřej Bartoš dokonce vymyslel lepší jméno než Makáto, Vladislavova vrtulka.