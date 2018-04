Den D: Zkoušel jsem to na sekretářce a musela jít k doktorovi, říká vynálezce Fittesteru

Fittester je malá krabička s deseti stupni stavu a má dva kabely. Pro zjištění aktuální výkonnosti si musíte přiložit jeden konec do koutku oka a druhý na nos. Měření trvá pět sekund. Tůma pomalu vysvětluje fungování přístroje: "Fittester využívá metodu, kterou jsem vyvinul a která porovnává aktivitu vegetativního a centrálního nervového systému." Po investorech žádá 700 tisíc korun za dvacetiprocentní provizi.

tento díl uvidíte v úterý v 21:40 na čt1 Česká televize začala vysílat pořad Den D, ve kterém lze získat peníze na uskutečnění podnikatelského nápadu. Uchazeč si může investorům říct o částku od 200 tisíc do 1,5 milionu. Investoři pak do nápadu mohou, ale nemusejí investovat. Pořad má 13 dílů, v každém vystoupí pětice uchazečů o peníze. Sami žadatelé si řeknou, kolik peněz potřebují a za jaký podíl. Částka, o kterou si "podnikatel" řekne, je neměnná, ale o podílu investorů se dá smlouvat. Investoři totiž vkládají do projektů své vlastní peníze. Pravidla naleznete ZDE.

Tomio Okamura se hned začne měřit. Výsledky jsou pro něj příznivé. Avšak Martu Novákovou její vlastní měření nepřesvědčilo. "Vladimíre, já jsem si to vyzkoušela. Mám pocit, že jsem nemocná, signalizovalo mi to dobrou kondici na to, že jsem spala dvě hodiny. Já jsem z toho docela zmatená... Očekávala jsem, že mi přístroj bude diagnostikovat, že mi něco teda je."

Tůma se nedá a podrobně popisuje praktický příklad z vlastní zkušenosti: "Podívejte se, já jsem měřil paní sekretářku a zjistil jsem, že je na tom špatně. Ona mi říkala, že se cítí velice dobře, byla v těch červených. A říkal jsem jí, že by měla jít k doktorovi a vzít si vitamin C a lehnout do postele. Ona nevěřila. Nakonec skutečně musela jít k doktorovi, měla zápal plic. Ale to je jeden případ. Byly ještě další případy. Když děláte třeba tisíc měření, tak je jedno promile případů, kdy dostanete někoho takového, který zrovna bude nemocen. Takže ona věděla vlastně předem, že bude nemocná. Já se sám o sobě testuju, jestli nejsem nemocen, když někam jedu."

Investoři rozhodně nejsou z ustrašeně prezentovaného příběhu se sekretářkou unešeni. Spíš to na jejich tvářích vyvolává úsměv.

Marta Nováková se zajímá o ekonomickou stránku věci a o výrobní náklady. Tůma tvrdí, že výrobní náklady jsou 200 korun na kus. Přístroje by rád prodával za 600 korun. Na prodeji by se tedy určitě dalo vydělat. Otázkou je, kdo by výrobek kupoval.

Tomio Okamura se snaží Tůmovi poradit, jak Fittester lépe vyrobit, a současně vyjadřuje svůj nezájem o tento projekt: "Možná, že by bylo lepší udělat tam ty diody jenom dvě, dobrá kondice a nemoc, a pak by to možná bylo mnohem lepší než tam vlastně z těch deseti světýlek. Takže v tomto stádiu rozpracování já zájem nemám, ale skutečně je to zajímavý nápad. Když jsem si to tady vyzkoušel a když si během pěti minut vyzkouším a pokaždé mám zcela jiný výsledek, ne o jedno světýlko, ale o čtyři světýlka a potom za to mám dát 700 tisíc, tak to skutečně je ve fázi rozpracování a asi je to třeba ještě dotáhnout."

Vladimír Tůma odchází s prázdnou. Žádného investora nezaujal natolik, aby mu dal 700 tisíc korun. Ondřej Bartoš jeho výrobek dokonce označil za ptákovinu.