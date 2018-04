Spočítáno: která pojišťovna vyplatí nejvyšší bolestné za drobné úrazy

Zatímco smyslem pojištění trvalých následků úrazu je zajištění pro případ, že pojištěnec je dlouhodobě omezený v pracovní činnosti a je ohrožený jeho životní standard, u pojištění denního odškodného klienti očekávají především výplatu tzv. bolestného. Jak vyplynulo z porovnání celkem jedenácti existujících pojistných produktů, v nabídce na českém trhu existují v tomto ohledu výrazné rozdíly.

Časté úrazy? Pojistěte se a nechte peníze alespoň částečně utišit bolest. Pojišťovna vyplácí za každý úraz.

Pojišťovny používají oceňovací tabulky, ve kterých je obvykle uveden maximální počet dní léčby, za který může být sjednaná dávka denního odškodného vyplacena. Pokud se zraněný léčí déle, pojišťovna zpravidla více peněz nevyplatí. Pokud je například sjednaná denní dávka ve smlouvě 300 korun a tabulková maximální doba léčení daného úrazu 20 dní, pojišťovna vyplatí nejvýše 6 000 korun.

Propočet pomocí Ratingu úrazového plnění

Pojistné produkty byly hodnoceny pomocí tzv. Ratingu úrazového plnění (RUP) společnosti Broker Trust. Ten se vypočítává na základě vzorku různých úrazů (aktuálně zahrnuje 35 úrazů, zejména pohmoždění, podvrtnutí, natažení svalů, řezné rány, popáleniny či méně vážné zlomeniny). Srovnává se, kolik jednotlivé pojišťovny za následky těchto zranění maximálně vyplatí.

Pojišťovna, která by vyplatila v součtu za vzorek úrazů nejvíce, dostala hodnocení nejvyšší, a to sto procent. Pojišťovny, které by při léčení těchto úrazů vyplatily méně, dostaly v tomto ukazateli procento úměrně nižší.

Denní odškodné za drobné úrazy Pojišťovna/pojištění Hodnota RUP pro časté úrazy Česká pojišťovna/Můj život 100 % Uniqa/RŽP - D 84 % ČSOB Pojišťovna/Forte 76 % Pojišťovna České spořitelny/Flexi 68 % Kooperativa/Perpektiva 7BN 59 % Allianz/Rytmus risk 56 % Generali/Bela Vita 56 % Metlife/Garde 56 % ČPP/Evoluce 55 % NN/Život* 49 % Zdroj: Broker Trust, *platné pro smlouvy sjednané do 14. 10. 2016, od 15. 10. 2016 již platí nové připojištění bolestného, které nepožaduje určitou dobu léčení úrazu, ale pro vybrané úrazy je vyplacena uvedená paušální částka.

Vítězem v tomto srovnání je Česká pojišťovna. Její oceňovací tabulky pro denní odškodné jsou z pohledu maximální možné délky léčení nejvíce štědré. Pojišťovna například plní i za natažení měkkých tkání (svalů a šlach končetin), které jsou velmi časté při sportování. Konkurenci poráží i v případě neoperativní (konzervativní léčby), a to například u poranění menisku či vymknutí ramenního kloubu.

Na druhém místě žebříčku skončila pojišťovna Uniqa. Jako jedna z mála pojišťoven například plní i za popáleniny kůže prvního stupně. Obávaným úrazem je i takzvaný whiplash syndrom, což je podvrtnutí krční páteře způsobené prudkým pohybem. Obyčejně se s ním setkáváme při haváriích motorových vozidel, typicky pokud dojde k nárazu zezadu. Uniqa by v tomto případě plnila až dvojnásobek, než je běžné u většiny pojišťoven.

Na třetím místě se umístila ČSOB Pojišťovna. Tato pojišťovna například nevylučuje častá poranění meziobratlové ploténky bez současné zlomeniny obratle. Rovněž umožňuje největší plnění pro případ natržení Achillovy šlachy.

Výrazné rozdíly

Ostatní pojišťovny skončily v tomto ukazateli s výrazně větším rozestupem. Rozdíly ve vyplacených částkách jsou mnohdy výrazné. Například Česká pojišťovna nebo Generali pojišťovna vyplatí za ztrátu dvou zubů vnějším násilím až 21 000 korun (při sjednání denního odškodného ve výši 500 Kč), zatímco pojišťovna NN jen 7 000 korun. Klienti si mohou zpravidla vybrat z nabízeného rozmezí denního odškodného. Platí ale, že čím vyšší částku si sjednají, tím vyšší pojistné budou platit.

Uvedené výsledky, kdy pouze tři pojišťovny plní i za méně průkazné úrazy, potvrzují současný trend v omezování plnění z vybraných diagnóz, které se v minulých letech nejvíce zneužívaly k pojistným podvodům.

Většina pojišťoven se tedy rozhodla již dále nedotovat připojištění denního odškodného ostatními připojištěními a zaměřují se na opravdu vážná rizika. Například pojišťovny Allianz a MetLife, které se umístily na prvních dvou příčkách v ukazateli RUP pro vážné úrazy, dopadly v tomto srovnání podstatně hůře. Na druhou stranu smysl pojištění je v zajištění vážných případů, nikoli těch drobných, které člověk překoná bez větších finančních problémů, a proto by se lidé měli zaměřit především na pokrytí prvního typu zranění, tedy na pojištění vážných úrazů.