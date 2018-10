Expertka: Ceny za hygienu zubů jsou různé, je to jako v luxusní restauraci

Existuje nějaké cenové rozpětí, kolik zaplatí pacient za běžné dentální ošetření? Nemám na mysli bělení a podobné nadstandardní služby.

Ceny se odvíjejí od minutové sazby, která je stanovena na základě cenové kalkulace zpracované podle zákonem daných předpisů. Ceny se liší zejména v souvislosti s odlišnými náklady na provoz jednotlivých zařízení.

Takže je to i případ dvou sester, z nichž jedna bydlí v Přerově a dá za zubní hygienu o polovinu méně než její sestra v Brně?

Zřejmě ano, ceny souvisejí s mnoha faktory, například právě s lokalitou. Jiné ceny jsou v centru Prahy nebo v Brně, jiné na okraji malého města. Všechny náklady na provoz se pak promítají do ceny. A není to jen nájem, ale i vybavení ordinace, používané materiály, vzdělání hygienistky a podobně.

Nevím, je-li to správné přirovnání, ale když si dáte jídlo v luxusní restauraci připravené z prvotřídních surovin a připraví ho mistr kuchař, tak počítáte s tím, že tomu bude odpovídat i cena.

Znám také další případ z praxe. Žena z Ostravy dostala v noci před návštěvou své zubní hygienistky střevní chřipku. Hned ráno se telefonicky omluvila, hygienistka jí však posléze poslala složenku s pokutou 600 korun. Má na to právo?

Pokud poskytovatel zdravotních služeb pacienta o storno podmínkách informuje písemně předem a pacient k tomu poskytne písemný souhlas, může být za stanovených podmínek účtován storno poplatek. Tato dohoda může být i ústní, ale je těžko prokazatelná.

Dentální hygienistka tvrdí, že je tento postih v obchodních podmínkách, pacientka se dušuje, že nikdy žádné obchodní podmínky neviděla a nepodepsala. Jak se může bránit?

Pokud pacientka nic neviděla a nepodepsala, tak hygienistka nemůže svůj nárok prokázat a lze ho jen těžko vyžadovat. Podle mého názoru je ze strany hygienistky potřeba situaci posuzovat individuálně s ohledem na konkrétní důvody, proč se pacientka nedostavila.

Co byste tedy klientce doporučila?

Aby se pokusila o domluvu, pokud bude neúspěšná, měla by si asi najít novou hygienistku.

Vraťme se k dentální hygieně jako takové. Je to poměrně nový obor, co si pod ním máme představit a jak se liší od běžné návštěvy u zubaře?

Dentální hygiena, neboli profesionální čištění zubů, je nejen odstranění zubního kamene, ale všech škodlivých povlaků, především zubního plaku a také pigmentací jak z povrchu zubů, tak hlavně z poddásňového prostoru. To se provádí kompletně u všech zubů pomocí ručních nástrojů a speciálních přístrojů. Součástí ošetření je také motivace a instruktáž správné ústní hygieny a individuální výběr pomůcek pro domácí péči.

Kdysi bylo běžné, že jednou za rok měl pacient nárok na jakousi dentální hygienu u svého zubaře, který mu odstranil zubní kámen nebo vyleštil plomby. Dnes už to zubaři nedělají?

Na dentální hygienu pacienti nikdy nárok neměli, dentální hygiena nebyla a není zařazena do výkonů hrazených pojišťovnou. Podle úhradové vyhlášky z roku 1996, ve které dentální hygiena není dosud ukotvena, měli a mají pacienti nárok na odstranění zubního kamene v rámci preventivní prohlídky u svého stomatologa. To však nelze nazvat dentální hygienou.

Zdravotní pojišťovny vaše služby nehradí?

Jak jsem již zmínila, tak nehradí, ale některé pojišťovny na dentální hygienu přispívají v rámci svých bonusových programů. Například VZP nabízí pro letošní rok těhotným ženám balíček dentální hygieny v hodnotě tisíc korun. Ženy jej obdrží v lékárnách, musejí být členkami Klubu pevného zdraví. Vojenská pojišťovna přispívá 400 korun dětem i dospělým. Podobné bonusy mají i další pojišťovny.

Jaký je vlastně vztah mezi stomatologem a dentálním hygienistou?

Měla by mezi nimi být úzká spolupráce, na jejímž konci je zdravý úsměv našich pacientů. Bohužel ne všichni stomatologové mají hygienistku, se kterou by spolupracovali, je nás stále málo, zejména v malých městech.

A co mají dělat ti pacienti, jejichž stomatolog s hygienistkou nespolupracuje?

Na webových stránkách naší asociace je mapa hygienistek www.asociacedh.cz, kde si každý může svou hygienistku z řad členů najít.

Lenka Velebilová Diplomovaná dentální hygienistka.



Jako zdravotní sestra působila na odděleních zaměřených na akutní stavy a intenzivní péči ve třech pražských nemocnicích.

V roce 2000 se začala věnovat výhradně stomatologii.

Pod vedením zahraničních odborníků získala jedinečné zkušenosti z oblasti stomatologie.

Je prezidentem Asociace dentálních hygienistek ČR.

Hovoří anglicky, německy a rusky.

Dívala jsem se na dostupnost hygienistek na mapě vaší asociace a třeba na Ostravsku jsou podle ní jen tři. V Praze je jich naopak 86, v Brně 17, v Plzni 4. Znamená to, že v některých městech nejsou, anebo jen nejsou členy vaší asociace?

V některých oblastech, zejména v malých městech, to bývá problém. Ale platí i to, že ne všechny pracující hygienistky jsou členkami asociace. Naše členství není povinné, jako je tomu například u zubních lékařů, kteří musí být registrováni ve stomatologické komoře povinně.

Podle čeho se určuje cena?

Cena se určuje podle minutové sazby, jak jsem už řekla. Většinou se účtuje za výkon dentální hygieny komplexně, nikoliv za jednotlivé úkony, jako je odstranění zubního kamene nebo plaku. Není to jako u kadeřníka, kde se sčítá částka za mytí hlavy, pak za barvu a další třeba za foukání. Pokud chcete konkrétní částku, řekla bych, že se pohybuje kolem tisícikoruny za hodinu.

Někteří lidé tvrdí, že zubní hygiena je drahá a že si to nemohou dovolit.

Někdy mě překvapuje, že jsou lidé ochotni investovat do svých aut, nepotřebného zboží, tetování, ale investici do zdraví často považují za zbytečnou.

Kdo všechno může vykonávat profesi dentální hygienistky, jaké musí splňovat požadavky?

Dentální hygienistka je zdravotnický pracovník - nelékař s odbornou způsobilostí k výkonu dentální hygieny. Musí absolvovat tříleté studium vyšší odborné školy nebo vysoké školy bakalářského studia.

Jak pozná klient, že je u skutečného odborníka?

Po ukončení studia obdrží absolvent diplom a doklady o dosaženém vzdělání. Ty by měly být umístěny v ordinaci na viditelném místě nebo na požádání předloženy, aby každý pacient měl jistotu, že je ošetřován patřičně kvalifikovaným pracovníkem.

Kdy a kde vznikl tento obor?

Tento dynamicky se vyvíjející nelékařský obor vznikl v roce 1913 v USA. V České republice sahají jeho kořeny do roku 1996, kdy byla otevřena první škola pro dentální hygienistky v Praze.

Asociace dentálních hygienistek vznikla v květnu 2000 jako dobrovolné apolitické a neziskové občanské sdružení, které má za cíl hájit profesní zájmy dentálních hygienistek a hygienistů.