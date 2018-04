Deriváty: a co dál?

V úvodu vás chci ujistit, že nejste sami, koho deriváty zajímají. Počet obchodníků i obchodů každoročně roste. Objem obchodů s futures a opcemi v celém světě vloni meziročně posílil o 36,8 % na 5,99 miliardy kontraktů. Počet obchodů s futures posílil o 21,7 % na 2,19 miliard kontraktů, opce zaznamenaly nárůst o 47,3 % na 3,8 miliard. Největší podíl na posledních vzestupech přitom mají mini indexy.

Jedná se o futures kontrakty na nejznámější akciové indexy – Standard & Poor´s 500, Nasdaq 100 a Dow Jones. Cílovou skupinou jsou menší a střední investoři. Například E-mini S&P 500 se začal obchodovat v roce 1997 a nyní se řadí mezi nejlikvidnější kontrakty na světě s denním objemem okolo tři čtvrtě milionu kontraktů. E-mini Dow Jones byl uveden na trh před rokem a denní objemy se již pohybují okolo 30 tisíc kontraktů.

Určitě jste slyšeli o tom, že investování do akcií učinilo z některých lidí boháče. Ani v případě komodit to není nemožné. Mnohým investorům se to podařilo, mnohým se to daří a celé řadě dalších se to podaří. Klasickým příkladem byl Richard Dennis, jenž začínal s půjčkou 1600 USD a nakonec získal za deset let více než 200 milionů USD. Nikdy ale nečekejte, že zbohatnete za jednu noc.

Na druhou stranu někteří investoři přišli o miliony dolarů, když se do víru těchto trhů vrhli bez dobré přípravy, studia, obchodního plánu, apod. Mnoho z těch, kteří prodělali, začali obchodování s jednou ideou. Rychle vydělat peníze, začít například s deseti tisíci dolary a stejnou částku vydělat každý měsíc. Už nepracovat a jen si užívat. Tak to ale nejde. Tito lidé pak obvykle své chyby svádí na trh samotný či na brokera.

Obchodování s futures a opcemi má reputaci vysoce rizikové záležitosti. Je to však jen otázka přístupu. Jeden z expertů na obchodní psychologii Mark Douglas řekl: „Většina lidí by se ráda považovala za osoby, které jsou ochotny vzít na sebe riziko, ale ve skutečnosti chtějí garantovaný zisk s chvilkovými napjatými očekáváními, aby měli pocit, že zisk je získáván s určitým stupněm nejistoty. Chvilkové napětí přidává vzrušující faktory nutné pro to, aby život nebyl nudný.“

Kolik se dá vydělat na komoditách? Sledujte naše komoditní zpravodajství ve speciální sekci ZDE

Ten, kdo chce začít spekulovat si musí být vědom toho, že musí podstupovat riziko a naučit se s ním pracovat a žít. Řízení rizik je jednou z nejdůležitějších částí investičního procesu a klíčem k úspěchu. Ačkoliv riziko může být řízeno, nemůže být zcela eliminováno.

Robert Rotella ve své knize The Elements of Successful Trading napsal: „Obchodování je byznys o vydělávání a prodělávání peněz. Vezměte kterýkoliv obchod, nezáleží na tom, co si o něm myslíte, vždy může skončit ztrátou. Mnoho lidí si myslí, že nejlepší obchodníci neztrácejí peníze a zaznamenávají jen ziskové obchody. To není v žádném případě pravda. Nejlepší obchodníci ztrácí mnoho peněz, ale nakonec ziskové obchody vydělají více.“