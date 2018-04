Desatero rad, jak si udržet práci

1. Nepanikařte, nedělejte ukvapené závěry

I v době hrozby propouštění zachovejte klid. Situace často dopadne úplně jinak.

"Nedělejte ukvapené závěry, vždy se snažte získat co nejvíc informací, jak na tom firma je, a objektivně a realisticky zvažte svou pozici," radí personalista Aleš Křížek ze společnosti Robert Half International. Doporučuje zaměřit se na práci, pokusit se udělat maximum pro to, aby byla perfektní.

"I v případě ztráty zaměstnání získáte totiž výbornou referenci, která vám pak může pomoci rychleji nalézt nové místo," dodává Křížek.

2. Zeptejte se šéfa na propouštění přímo

Když už se ve firmě objeví spekulace o propouštění, je dobré si za šéfem osobně zajít. Otevřený přístup se cení a je to rozhodně lepší než se spoléhat na drby. Situaci nevyřešíte tím, že ji budete probírat s kolegy, kteří jsou ve stejné situaci jako vy.

"Je velmi důležité se na rozhovor s vedoucím připravit. Rozmyslete si postup a otázky. Hlavně je nutné držet se faktického, popisného tónu. Nesmí v tom být emoce," zdůrazňuje konzultantka Olga Medlíková.

A nezapomeňte, že i váš nadřízený má svého nadřízeného. Uvažujte tak, že jste se svým nadřízeným na stejné lodi. Kapitán na lodi bez námořníků není kapitán.

3. Nepodlehněte "vlčí morálce", nesvěřujte se

Ani když víte, že je na tom firma špatně a bude propouštět nebo jinak šetřit, nikdy ji nepomlouvejte. Nejen uvnitř pracovního kolektivu, ale raději ani mimo podnik. Nikdy nevíte, kdo vás zrovna poslouchá, a pomluvy se šíří ohromnou rychlostí.

"Když je firma v krizi, vypukne uvnitř vlčí morálka. Každý využívá všech prostředků, aby si místo udržel i na úkor kolegů. Raději si dejte pusu na zámek," doplňuje Medlíková.

4. Moc aktivní? Málo aktivní? Obojí je špatně

Aktivně se zajímejte o situaci ve firmě a uvažujte nad tím, jak jí být prospěšný. Vaše aktivita by neměla být falešná, měla by odpovídat vašemu temperamentu a pracovní pozici.

"Přílišná aktivita ale někdy škodí, stejně jako občas Čechům neprospívá vlastní zbytečná skromnost," vysvětluje Richard Kabuď, manažer rozvoje organizace Plzeňského Prazdroje.

Určitě v době krize jen pasivně nečekejte, až vás nadřízený o něco požádá. Pasivitou se můžete dopracovat maximálně tak k výpovědi.

5. Zdůrazněte svůj přínos pro podnik

Práce vás baví, přemýšlíte o ní, hýříte novými nápady, jste schopen svou práci časově přizpůsobit potřebám firmy, jste loajální a máte snahu se vzdělávat. V takovém případě jste ideální zaměstnanec a přínosem pro svého šéfa. Určitě také ocení, když přinesete nový nápad, třeba jak ušetřit náklady, a to i kdyby se později ukázalo, že není reálný.

6. Buďte samostatní, rozhodujte se sami

Žádný šéf nemá rád, když se ho budete ptát na kdejakou maličkost. Zvláště odborníci, specialisté nebo vedoucí by měli být schopni rozhodovat se sami.

"Osobně se domnívám, že schopnost samostatné práce by měla být jedním z hlavních kritérií hodnocení zaměstnanců," doplňuje Kabuď.

7. Neměňte vizáž, pomlčte o soukromí

Nezkoušejte se ani zavděčit tím, že radikálně změníte image a začnete se třeba úplně jinak oblékat.

"Spíše bych radila jen doladit detaily, to by mohlo trochu pomoci ve firmách, kde si na vizáž potrpí, například v bankách. Nesmí to však být radikální změna," radí Medlíková.

"Pozor na množství vypouštěných informací, a to nejenom o firmě a jejích zaměstnancích, ale omezte i povídání o soukromém životě," varuje Medlíková, "informace typu starám se o nemohoucí babičku, vyčerpává mě to a zabírá mi to spoustu času, může v případě, že se dostane až k vedení firmy, které zrovna píše výpovědi, ošklivě ublížit."

8. Netrvejte na své mzdě a pozici

V krizové situaci není špatné ukázat, že si svého pracovního místa vážíte. Může tak být oceněn i váš vlastní návrh na přeložení na jiné místo nebo převzetí dalších pracovních úkolů.

"Pokud vám šéf navrhne snížení platu nebo zrušení některých benefitů a vy se nebudete bránit, je to pozitivní reakce. V budoucnu ji může ocenit," doplňuje Hana Navarová z personální agentury Neumann &Partners.

Richard Kabuď varuje: "Snížení mzdy však sami nenavrhujte, může to vzbudit dojem, že si nejste jisti hodnotou své práce."

9. Odpočiňte si od práce, přepněte na koníčky

Rozhodně není dobré žít jen prací. Model, kdy celý den jste v práci a po ní jdete s kolegy do hospody probírat zase práci, případně si před spaním v hlavě řešíte pracovní úkoly, je špatný. Je důležité při odchodu ze zaměstnání přepnout na jiné věci.

Odpočiňte si, věnujte se zálibám a rodině. Pak i ztrátu zaměstnání přečkáte mnohem lépe.

10. Nezkoušejte zoufale odvrátit výpověď

Odvrátit výpověď na poslední chvíli je podle odborníků velmi nereálné.

"Nejsem příznivcem nestandardních metod, jako je pozvání šéfa na kávu, intriky proti ostatním, pomlouvání či využívání svých půvabů," varuje personalistka Hana Navarová.

Lepší je zatnout zuby, říci si, že v této situaci nejsem sám nebo sama a že ji přežili i jiní.