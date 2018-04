Deset chyb, které zkazí kariéru

Někteří možná při budování kariéry nehrají zrovna s čistými kartami. A možná jim to vychází. Jenže každé "cinknuté“ eso v sobě nese riziko do budoucna. Někdo odhalí, že jste stavěli na vratkých a šizených základech. A i když neodhalí, stejně nakonec může všechno skončit krachem. Prostě nebudete na své těžce vydobyté místo stačit. Nedovedly vás k němu vaše schopnosti, nýbrž podraz nebo chování, za které by se musel stydět nejen Vinnetou. Jaké chyby vám mohou pokazit kariéru?

1. Strach ukázat, co umíte

Možná toho hodně znáte, umíte a rozumíte spoustě věcem, ale pokud nevíte, jak se "prodat“, úspěšná kariéra vás mine. Obavy z toho, abyste se nepřechválili a nepřecenili a abyste nezklamali očekávání svých nadřízených, vám mohou zbytečně uškodit. Je lepší trochu se pochválit a pokusit se ji překonat. Můžete získat nejen dobré místo, ale i důvod se zlepšovat. Jestliže například řeknete při přijímacím pohovoru, že se domluvíte anglicky, ač znáte svoje "velké mezery“, budete mít nový cíl: rychle mezery zaplnit.

2. Lhaní snižuje důvěryhodnost

Lež má krátké nohy, to je klišé jako hrom, v profesním životě však opravdu platí. Okolo vás je mnoho lidí, kteří vás mohou při lži nachytat, a existuje spousta příležitostí, jak vám ji dokázat. V zaměstnání nejste na schůzi dobročinného spolku, kde můžete, pokud vám to svědomí dovolí, tvrdit bez uzardění, že každý týden pečete nový druh koláče/posečete a pohnojíte celou zahradu. Když se lež provalí v zaměstnání, rázem se z vás stává, alespoň na čas, nedůvěryhodná osoba, reputaci si budete napravovat dlouho. Možná už jednou provždy nad vámi bude svítit červená kontrolka: pozor, lhal/a.

3. Zatloukání chyb

Chybu může udělat každý, v zaměstnání i v osobním životě. Jde o to, jak se s ní vypořádat. Zamést ji pod stůl a dělat, že se nestala, je stejně špatné jako ji hodit na někoho jiného. A chtít ji tutlat a napravit vlastními silami, aby to vypadalo, že se nic nestalo? Tak i na to pozor, vzpomeňte na pracovníka jedné francouzské banky, jehož chyba a její "náprava“ stála zaměstnavatele miliardy. Chybu je nejlepší nadřízenému přiznat a rovnou navrhnout její řešení.

4. Přivlastňování si výsledků práce jiných

To je docela rozšířený nešvar. U nadřízených vám možná krátkodobě přinese zisk, ale u kolegů? Nebudou vás mít rádi, nebudou vám důvěřovat, možná se dočkáte i nějakého naschválu a brzy se ocitnete mimo kolektiv. V takovém prostředí se dlouhodobě pracovat nedá.

5. Sliby, které nemůžete splnit

Možná jste to už zažili: sedíte u šéfa na poradě, on vás pochválí a začne přidělovat další práci. Vy, povzneseni předešlým úspěchem, máte pocit, že zvládnete všechno. A slíbíte i to, co nemůžete splnit. Výsledek? Důvěra ve vás klesne, příště vás šéf nepochválí, naopak...



6. Podlézavost uškodí u kolegů

Podlézavost je protivná všem okolo, vašim kolegům i nadřízeným, pokud zrovna netrpí patologickým nadbytkem ješitnosti. Pochválit novou kravatu nebo kostým ano, ale rovnou je pomáhat vybrat? Rozhodně ne. Nabízet se, že vyzvednete šéfové dítě ze školky, každý den před příchodem nadřízeného postavit na jeho stůl hrnek s kávou a čerstvé květiny, pokud to zrovna není v náplni vaší práce? Zapomeňte. Vzpomínáte na Hujera a jeho švestičky z komedie Marečku, podejte mi pero? Nedopadl zrovna nejlíp...



7. Obcházení nadřízených

Tak trochu opak podlézavosti. Ani obcházení nadřízených i jiných kolegů se nevyplatí. Myslet si, já všechno udělám nejlíp, proč se s někým radit, někomu oznamovat, někoho informovat... Počkejte si na větší samostatnost, až vás povýší. Tahle cesta však k vyššímu postu zpravidla nevede.

8. Pomlouváte? Zůstanete osamocení

Pomluvy a intriky do dobře fungujícího kolektivu nepatří. Možná vám krátkodobě prospějí a díky nim dosáhnete obliby u nadřízených, spolčíte se s kolegou, který vám může pomoci profesně vyrůst, ale dlouhodobě jste na nejlepší cestě zůstat osamocený a přinucený hledat si nové místo.

9. Hádky jen výjimečně

Hádka někdy pročistí vzduch. Když se jí obě strany nakonec zasmějí, není častá a vzejde z ní třeba užitečný nápad, lze ji tolerovat. Ovšem pověst hádavého člověka vám postupně zavře dveře ke kolegům i nadřízeným. Budou se vás bát. Kdo by se rád bavil s neurotikem...

10. Neochota otráví kolegy

Zaměstnanec, který vše dělá s "kyselým“ obličejem a do práce se zrovna nežene, není pro zaměstnavatele žádná výhra. Až bude mít možnost, vymění ho za ochotnějšího. Anebo s ním nebude počítat pro další úkoly, zůstane navždy "bezejmenným“ zaměstnancem.