Deset kroků k daním bez chyb

Uvařte si kávu, pusťte si oblíbenou hudbu, vezměte čistý papír a tužku. Jste na dobré cestě, aby se vám podařilo spočítat své daně.

1. krok: Opravdu musím?

Ubezpečte se, že daňové přiznání skutečně musíte podávat. Nevyhnete se mu, když si chcete snížit daně o úroky z hypotéky a jestliže se rozhodnete společně danit s manželem či manželkou. Budete ho vyplňovat pokud jste podnikatelé a vaše příjmy přesáhly 15 tisíc korun za rok nebo jste ve ztrátě. Tiskopis vyplňují i zaměstnanci, kteří si přivydělali ke mzdě více než šest tisíc korun. Avšak pozor, do těchto příjmů se nezahrnují příjmy již zdaněné zvláštní sazbou, například honoráře do tří tisíc korun za měsíc z jednoho zdroje nebo příjmy od daně osvobozené, například příležitostné příjmy v celkové výši do dvaceti tisíc korun za rok.

2. krok: Společně, nebo sami?

Rozmyslete si, zda je pro vás výhodné společné zdanění manželů. Vyplatí se především rodinám, kde jeden z partnerů má vysoký a druhý nízký příjem. Lze tak ušetřit až desetitisíce ročně. Pokud společné zdanění využijete, musíte podat daňové přiznání oba vždy každý za sebe.

3. krok: Opatřete si vše potřebné

Abyste dokázali správně spočítat daň, musíte mít potřebné doklady. Pokud jste zaměstnaní, vyzvedněte si potvrzení o zdanitelných příjmech. Budete potřebovat i potvrzení o studiu dětí, příjmech partnera, úrocích zaplacených hypotéční bance a stavební spořitelně a částkách daných do penzijního fondu a životního pojištění.

4. krok: Sežeňte si formulář

Na finančním úřadě si vyzvedněte tiskopis daňového přiznání. Můžete si ho také vytisknout z internetu. Najdete ho například

na adrese dane.idnes.cz nebo www.mfcr.cz.

5. krok: Směle do toho

Na formulář daňového přiznání prozatím zapomeňte. Lepší je všechny údaje soustředit nejprve na čistém papíře. A za pomoci selského rozumu, bez bázně z kolonek, začněte počítat.

6. krok: Neošiďte se

Ujasněte si, které příjmy musíte zdanit a jaké výdaje od nich můžete odečíst. Co můžete odečíst z příjmů? Všechny výdaje související s podnikáním, a to skutečné nebo paušální podle zákona. Paušály se oproti minulému období zvýšily. Například u řemeslných živností stouply z 25 na 60 procent. Paušální náklady mohou odečítat nejen podnikatelé, ale i zaměstnanci od přivýdělků, například z pronájmu, autorské činnosti. Nezapomeňte na odčitatelné položky, mezi které patří zaplacené úroky z úvěrů na bydlení, příspěvky penzijnímu fondu či životní pojišťovně, dary na charitu nebo odborové příspěvky. Základ daně snižují i takzvané nezdanitelné položky, například na „poplatníka" nebo manžela/ku s nízkými příjmy. Pozor: zmizela nezdanitelná částka na děti, nahradila ji sleva na dani.

7. krok: Počítejte, počítejte

Máte všechny údaje potřebné pro výpočet daně. Nejdříve sečtěte jednotlivé příjmy a od nich odečtěte vše, co odečíst lze. Z daňového základu zaokrouhleného na celá sta dolů vypočtěte podle tabulky, kterou najdete například v pokynech k daňovému přiznání nebo v zákoně, daň. Nezapomeňte si z ní odečíst za každé dítě šest tisíc korun. Výslednou daň porovnejte se

zaplacenými zálohami.

8. krok: Hledejte, pátrejte

Nyní máte čísla, pro která je třeba najít příslušné kolonky. Nenechte se znervóznit a odradit složitě vypadajícím formulářem. Návod, kde je hledat a co do nich vepsat, je v pokynech přiložených k daňovému přiznání. Nebo se poraďte na finančním úřadě.

9. krok: Podepište se

Nezapomeňte, že se formuláře na několika místech podepisují. Dbejte také na správné vyplnění čísla účtu, na který má finanční úřad poslat případný přeplatek daně.

10. krok: Vzhůru na úřad

Podejte daňové přiznání co nejdříve, i když máte termín do 31. března, abyste měli dost času opravit případné chyby bez sankcí. Daň nemusíte platit současně s podáním daňového přiznání. Tiskopis odevzdejte co nejdřív, ale zaplatit můžete až těsně před koncem března.

Chcete vyzrát na daně a ušetřit? Kalkulačku pro výpočet výhodnosti společné zdanění, daňový kalendář naleznete na stránkách DANE.IDNES.CZ .

9 RAD: Jak zvládnout bez potíží společné zdanění

1. Dítě je podmínkou

Důležitým předpokladem pro uplatnění společného zdanění je, že s vámi žije dítě, které živíte. Potomek však nemusí být vlastním dítětem obou partnerů, ale třeba jen jednoho z nich.

2. Manželství prokazujete prohlášením

To, že jste manželé a pečujete o dítě, potvrzujete podpisy a čestným prohlášením přímo v daňovém přiznání. Finanční úřad si u vás uvedené skutečnosti může ověřit.

3. Obstarejte si správné tiskopisy

Pro vyplnění daňového přiznání budete potřebovat formulář, který najdete na finančním úřadě nebo si ho vytisknete z internetu. Najdete ho například na dane.idnes.cz nebo www.mfcr.cz.

4. Jeden formulář nestačí

Abyste mohli uplatnit společné zdanění, musíte vyplnit oba dva formulář daňového přiznání. Nemusíte ho však odevzdávat v jeden den a společně, stačí dodržet stejný termín odevzdání a to buď do 31. března nebo do 30. června v případě, že využijete služeb daňového poradce. Pokud máte různá místa trvalého bydliště, musíte napsat čestné prohlášení o tom, že bydlíte spolu a oba ho přiložte k přiznání.

5. Sežeňte doklady o studiu dětí

Pokud s vámi bydlí student, kterému už bylo 18 let, ale ještě nedovršil 26 let, budete potřebovat potvrzení o jeho studiu.

6. Pamatujte na kopie dokladu

Všechny doklady, které přikládáte k daňovému přiznání přikládáte, si okopírujte. Potvrzení o výši příjmů obou a studiu dětí dejte k oběma daňovým přiznáním. V originále k tomu, ke kterému se vztahuje, v kopii k partnerovi.

7. Nezapomeňte na odpočty za partnera

Pokud si chcete snížit daňový základ o odpočitatelnou položku na partnera, nesmí jeho roční příjem přesáhnout 38 040 korun. Pozor však na to, že mateřská, která se do příjmů počítá, bývá různě vysoká, takže v souhrnu můžete tento limit překročit a odpočet pak není možný.

8. Požádejte o přeplatek

Nezapomeňte požádat vyplněním správné rubriky ve formuláři o vrácení přeplatku daně. Dávejte pozor na uvedení správného čísla účtu a zaškrtnutí příloh, které k přiznání přidáváte.

9. Nechte si formuláře orazítkovat

Než ponesete vyplněné daňové přiznání na finanční úřad, udělejte si pro sebe jeho kopii. Nechte si na úřadě potvrdit všechny stránky kopie formuláře a uschovejte je na místo, kde je pak najdete při případném dalším jednání s finančním

úřadem.

