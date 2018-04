Deset modelů: najděte si, jak hodně se vás dotknou daňové změny

1/ Rodina - manželé daní společně

Muž pracuje u počítače jako úředník, vydělává 35 000 hrubého měsíčně, jeho žena je zdravotní sestra, pracuje na poloviční úvazek, její hrubá mzda je 6000 měsíčně. Mají pětiletého syna, bydlí v rodinném domku u rodičů manželky. Nemají hypotéku, neplatí si ani životní pojištění, ani si nepřiplácejí na důchod. Dosud danili společně, protože se jim to vyplatilo, od státu dostali za rok 8000 korun zpět. Po reformě už ale tuto možnost mít nebudou. Jak se projeví změny na jejich rodinném rozpočtu? V přehledu jsou uvedeny sumy, které rodičům vyšly při společném zdanění manželů.

Současné příjmy muže (při využití společného zdanění):

Hrubá mzda 35 000

Sociální a zdravotní pojištění 4375

Daňové úlevy:

* sleva na poplatníka 600

* sleva na dítě 500

Daň po slevách 1602

Čistý příjem 29 024

Současné příjmy ženy (při využití společného zdanění):

Hrubá mzda 6000

Sociální a zdravotní pojištění 750

Daňové úlevy:

* sleva na poplatníka 600

Daň po slevách 2100

Čistý příjem 3150

Čistý příjem rodiny 32 174



Příjmy muže po reformě (už nelze využít společné zdanění):

Superhrubá mzda 47 250 (hrubá mzda 47 250 x 1,35)

Sociální a zdravotní pojištění 4375 (odvod zaměstnance i zaměstnavatele ze superhrubé mzdy)

Daňové úlevy:

* sleva na poplatníka 2070

* sleva na dítě 890

Daň po slevách 4128

Čistý příjem 26 498

Příjmy ženy po reformě (už nelze využít společné zdanění):

Superhrubá mzda 8100 (hrubá mzda 6000 x 1,35)

Sociální a zdravotní pojištění 750 (odvod zaměstnance i zaměstnavatele ze superhrubé mzdy)

Daňové úlevy:

* sleva na poplatníka 2070

Daň po slevách 0

Čistý příjem 5250

Čistý příjem rodiny 31 748

Měsíčně prodělají 426

Sečteme-li čisté příjmy obou manželů a porovnáme současný stav se situací po reformě, vychází jednoznačně, že rodina na tom bude hůř, zchudnou o více než 400 korun měsíčně. Nepomůže ani to, že žena díky nízkému příjmu nyní nebude platit daně žádné. Pokud vezmeme v úvahu zvýšení DPH o čtyři procenta na potraviny, dopravu, služby, léky, kulturu, sport a vodné, je jasné, že mladá rodina prodělá.



2/ Zaměstnanec manažer

Muž je svobodný bezdětný. Bydlí ve vlastním bytě, splácí hypotéku, na úrocích zaplatí 130 000 korun ročně. Měsíčně spoří 1500 na penzi, z daňového základu si může odečíst 12 000 korun za rok. Životní pojištění ani žádné další příjmy nemá.

Současné příjmy:

Hrubá mzda 60 000

Sociální a zdravotní pojištění 7500

Daňové úlevy:

* sleva na poplatníka 600

* úleva za hypotéku 3466

* úleva za penz. poj. 320

Daň po odpočtech a slevách 8682

Čistý příjem 43 818

Po reformě:

Superhrubá mzda 81 000 (hrubá mzda 60 000 x 1,35)

Sociální a zdravotní pojištění 28 500

Daňové úlevy:

* sleva na poplatníka 2070

* úleva za hypotéku 1625

* úleva za penz. poj. 150

Daň po odpočtech a slevách 5155

Čistý příjem 47 345

Měsíčně ušetří 3527

Manažer bude mít celkový čistý příjem vyšší, protože patří do nejvyšší daňové skupiny, reforma mu pomůže ušetřit tři a půl tisíce korun za měsíc. A to přesto, že sleva za odpočet úroků z hypotéky bude nižší. Téměř se ho nedotkne zvýšení sazby DPH. Měsíční náklady se mu zvednou přibližně o 600 korun.

3/ Zaměstnankyně prodavačka

Mladá žena je vdaná, bez dětí. Žije na vesnici v domku, který zdědila po prarodičích. Na důchod zatím nemyslí, životní pojištění si neplatí a hypotéku nepotřebuje. Platí si i s manželem stavební spoření, čekají však, až naspoří víc peněz, a potom je použijí na rekonstrukci bydlení.

Současné příjmy:

Hrubá mzda 10 000

Sociální a zdravotní pojištění 1250

Daňové úlevy:

* sleva na poplatníka 600

Daň po slevách 456

Čistý příjem 8294

Po reformě:

Superhrubá mzda 13 500 (hrubá mzda 10 000 x 1,35)

Sociální a zdravotní pojištění 4750

Daňové úlevy:

* sleva na poplatníka 2070

Daň po slevách 0

Čistý příjem 8750

Měsíčně ušetří 456

Žena má plat jen o trochu vyšší, než je minimální mzda. Nyní platí daně 12 procent, po reformě by měla zaplatit procent 15. Její nová daň by měla být 1313 korun, díky slevě na poplatníka se ale dostane do mínusu (1313 - 2070 = - 757). Rozdíl zpět nedostane, ten se týká pouze bonusu na dítě, žádné daně ale platit nebude. Náklady na bydlení, jídlo či dopravu jí vzrostou o něco více než stokorunu měsíčně, měla by tedy zhruba 300 korun ušetřit.

4/ Matka se dvěma dětmi

Žena je rozvedená, má ve vlastní péči dvě děti ve věku 7 a 9 let, bydlí v nájemním bytě. Nemá hypotéku, neplatí si ani životní pojištění, ani penzijní připojištění, které by si mohla odečítat z daňového základu. Díky vyššímu příjmu nepobírá ani žádné sociální příspěvky. Její bývalý manžel jí každý měsíc posílá na děti výživné 5000 korun.

Současné příjmy:

Hrubá mzda 30 000

Sociální a zdravotní pojištění 3750

Daňové úlevy:

* sleva na poplatníka 600

* sleva na děti 1000

Daň po odpočtech a slevách 3176

Čistý příjem 23 074 plus 5000 výživného, které se nedaní

Celkem 28 074

Po reformě:

Superhrubá mzda 40 500 (hrubá mzda 30 000 x 1,35)

Sociální a zdravotní pojištění 14 250 (odvod zaměstnance i zaměstnavatele ze superhrubé mzdy)

Daňové úlevy:

* sleva na poplatníka 2070

* sleva na děti 1780

Daň po odpočtech a slevách 2225

Čistý příjem 24 025 plus 5000 výživného, které se nedaní

Celkem 29 025

Měsíčně ušetří 951

Pokud nyní vydá za jídlo, kulturu, sport, knihy, dopravu, léky a další náklady spojené s bydlením přibližně 10 000 korun měsíčně, vzrostou jí tyto náklady po reformě o čtyři procenta, tedy přibližně o 440 korun. Matka ušetří na dani necelou tisícovku měsíčně, ale díky vzrůstu DPH z ní zase přibližně polovinu utratí. Přestože tedy žena patří k nadprůměrně vydělávající, v příštím roce získá díky reformě zhruba jen 500 korun za měsíc, což žádná výhra není.



5/ Podnikatelka projektantka

Podnikatelka pracuje jako projektantka na živnostenský list. Je vdaná, má malého syna a s manželem žijí v družstevním bytě na menším městě. Nemá velké výdaje, proto využívá možnosti odečítat si náklady paušálně, v jejím případě je to 50 procent. Slevu na dítě si odečítá z daní její manžel. Nemají hypotéku, nespoří si na penzi ani neplatí životní pojištění.

Současné příjmy:

Roční příjem 300 000

Sociální a zdravotní pojištění za rok 71 250

Výdaje 150 000

Daňové úlevy:

* sleva na poplatníka 7200

Daň po slevách 2250

Čistý příjem za rok 76 500

Čistý příjem měsíčně 6375

Po reformě:

Roční příjem 300 000

Sociální a zdravotní pojištění 71 250

Výdaje 150 000

Daňové úlevy:

* sleva na poplatníka 24 840

Daň po slevách 0

Čistý příjem za rok 78 750

Čistý příjem měsíčně 6563

Měsíčně ušetří 188

Na první pohled se může zdát, že projektantka si příliš nevydělá. Její čistý zisk je však ve skutečnosti vyšší, protože skutečné výdaje na podnikání měla jen okolo 50 000 korun. Využila však zákonné možnosti odpočtu paušálem, v jejím případě 50 procent. Nízké příjmy po odečtu výdajů jí dnes řadí do nejnižší, tedy 12procentní daňové sazby. Ovšem ani po reformě, kdy bude své zisky danit 15 procenty, neprodělá. Nebude si sice moci odečíst od příjmů zaplacené zdravotní a sociální pojištění, nově vypočítaná daň je 22 500, ale díky vyšší slevě (24 840), nebude dokonce platit daň žádnou. Její celková úspora po reformě je zanedbatelná, necelé dvě stokoruny měsíčně.

6/ Podnikatel dopravce

Muž si vede účetnictví, protože jeho roční výdaje jsou vyšší. Odepisuje auta, paušál by se mu nevyplatil, jeho roční náklady na podnikání jsou 1 200 000. Je ženatý, manželka pracuje jako učitelka, děti nemají. Bydlí v pronajatém bytě, platí si životní pojištění 12 000 ročně, na důchod zatím nešetří. Pravidelně chodí darovat krev, a to čtyřikrát za rok, za jeden odběr získá úlevu 2000 korun z daňového základu.

Současné příjmy:

Roční příjem 2 000 000

Sociální a zdravotní pojištění za rok 475 000

Výdaje: 1 200 000 (včetně pojistného)

Daňové úlevy:

* úleva za živ. poj. 3840

* úleva za dary 2560

* sleva na poplatníka 7200

Daň po slevách 197 628

Čistý příjem za rok 602 370

Čistý příjem měsíčně 50 200

Po reformě:

Roční příjem 2 000 000

Sociální a zdravotní pojištění 475 000

Výdaje 725 000 (pojistné nezapočteno)

Daňové úlevy:

* úleva za živ. poj. 1800

* úleva za dary 1200

* sleva na poplatníka 24 840

Daň po slevách 163 410

Čistý příjem za rok 636 600

Čistý příjem měsíčně 53 050

Měsíčně ušetří 2850

Přestože si po reformě nebude moci podnikatel dát do nákladů platby za zdravotní a sociální pojištění, získá měsíčně téměř tři tisíce korun, a to díky patnáctiprocentní dani. Nyní musí platit daň 32 procent. Sníží se mu ovšem úlevy za odečitatelné položky. Plánované zvýšení DPH by mu nemělo nijak ublížit.

7/ Důchodkyně bez přivýdělku

Žena je v důchodu již dvacet let, má průměrný důchod 8000 korun měsíčně a pouze drobné úspory. Je vdova a žije v rodinném domku u syna, kterému přispívá na bydlení. Veškeré jídlo, léky a lístky na kulturu si platí sama. Žádnou půjčku nesplácí. Jako všichni důchodci sleduje dění v politice s obavami, co nového jim reforma zase vezme. Důchodci totiž patří do skupiny těch, kterým snížená sazba daně vůbec nepomůže, protože většinou žádné daně neplatí. Penze do výše 198 000 za rok je od daně osvobozena. Naopak chystaného zvýšení cen potravin a nákladů na bydlení se staří lidé bojí. Nejméně sice mají jít nahoru ceny jídla, hlavně díky velké konkurenci obchodníků, vodné, teplo a jízdné však vzroste o plná čtyři procenta zcela určitě. Ceny knih, časopisů a vstupenek také stoupnou.

Současné příjmy:

Měsíční penze 8 000

Daň neplatí

Po reformě:

Měsíční penze 8500

(valorizovaná)

Daň neplatí

Měsíčně ušetří 500

Více než koho jiného se penzistů týkají i nově zavedené poplatky u lékaře. Vždyť starší lidé chodí častěji k lékaři a berou většinou pravidelně několik léků. Bude jim slibovaná kompenzace necelých 500 korun na měsíc stačit? Podle ministra práce a sociálních věcí by měla. Navíc je důležité si uvědomit, že ani za návštěvy u lékaře, ani za léky není nutné platit donekonečna, existuje zde strop 5000 korun za rok, který bude sledovat zdravotní pojišťovna a případný přeplatek vrátí. Do limitu se však nepočítá platba za pobyt v nemocnici a i doplatky za léky se zahrnují jen v minimální výši. Díky slíbenému zvýšení důchodu by však životní úroveň penzistky neměla po reformě výrazně poklesnout.

8/ Důchodce s přivýdělkem

Senior má měsíční penzi 6500 korun a 100 000 za rok za překlady knih. Žije se svou mladší manželkou v nájemním bytě. Jeho žena ještě pracuje a on, bývalý profesor, aby se nenudil, překládá knihy a píše články. Jeho důchod je od daně osvobozen, ale honoráře už zdanit musí.

Současné příjmy:

Měsíční penze 6500

Penze za rok 78 000

Honoráře za rok 100 000

Zdravotní pojištění 6750

Výdaje 40 000 (paušálně uplatněné)

Daň za rok 6390

Čistý příjem za rok 124 860 (penze i přivýdělek)

Čistý příjem měsíčně 10 405 (penze i přivýdělek)

Po reformě:

Měsíční penze 7000

Penze za rok 84 000

Honoráře za rok 100 000

Zdravotní pojištění 6750

Výdaje 40 000 (paušálně uplatněné)

Daňové úlevy:

* sleva na poplatníka 24 840

Daň po slevách 0

Čistý příjem za rok 144 000 (penze i přivýdělek)

Čistý příjem za měsíc 12 000 (penze i přivýdělek)

Měsíčně ušetří 1595

Pokud si bude důchodce ještě k penzi přivydělávat, reforma se mu vyplatí. Jak je to možné, když původně své honoráře danil 12 procenty a nyní se ho, jako všech ostatních týká 15 procent? Bude si moci totiž nově odečíst slevu z vypočtené daně na poplatníka. To doposud nešlo. Vzhledem k tomu, že jeho výdělek není závratně vysoký a vypočtená daň dělá jen 9000 korun, po odečtení slevy 24 840 mu vyjde daň nulová. Jeho čistý příjem bude pravděpodobně ještě vyšší, protože využil možnosti odečtu paušálních nákladů, které ve skutečnosti ani mít nemusel. Jeho pravidelný měsíční důchod je od daně osvobozen. Očekávaného zvyšování cen se bát nemusí.



9/ Nezaměstnaný - mzda žádná

Svobodný 36letý muž přišel o práci. Firma, ve které pracoval víc jak 5 let na plný úvazek, zkrachovala. Protože v místě, kde žije, není mnoho pracovních příležitostí, zaregistroval se na úřadu práce a požádal současně o finanční podporu. Jeho plat v zaměstnání byl 18 000 korun, z toho na účet dostával 14 055 korun čistého. Tato částka je důležitá, protože se z ní počítá podpora v nezaměstnanosti. První tři měsíce dostává nezaměstnaný polovinu čisté mzdy, pak (doba se určuje podle věku nezaměstnaného) 45 procent.

Jak dlouho se vyplácí podpora v nezaměstnanosti

do 50 let 6 měsíců

od 50 do 55 let 9 měsíců

nad 55 let 12 měsíců

Současné příjmy:

po dobu 3 měsíců podpora v nezaměstnanosti 7027

další 3 měsíce podpora v nezaměstnanosti 6324

dále životní minimum 3180

Po reformě:

kdo je nezaměstnaný déle než rok, bude dostávat jen takzvané existenční minimum 2020

Měsíčně ušetří 0

Když si nezaměstnaný nenajde práci do roka, bude dostávat jen existenční minimum 2020 korun. Tuto částku může vyplácet obec nejen v penězích, ale třeba jen v poukázkách na jídlo. Výjimka bude platit pro lidi starší 55 let, kteří přece jen hledají práci obtížněji. Také zdravotně postižení a rodiče dětí do 12 let se existenčního minima bát nemusí. Nezaměstnaní nemohou počítat s tím, že by jim stát podporu nějak navyšoval – to, že budou dražší energie, potraviny, některé služby, se na výši podpory nijak neodrazí. Víc se vyplatí rekvalifikovat se nebo i vzít práci „pod úroveň“.

10/ Rodina - manželé nedaní společně

Hrubý měsíční příjem rodiny 40 000 korun, muž pracuje jako technik, jeho žena je zaměstnaná jako úřednice, oba vydělávají stejně. Mají dvě dospívající děti ve věku 12 a 15 let, bydlí ve vlastním domku, splácí hypotéku, na úrocích vydají 80 000 za rok. Oba manželé si platí penzijní připojištění ve výši 1500 korun měsíčně každý. Životní pojištění nemají.

Současné příjmy muže:

Hrubá mzda 20 000

Sociální a zdravotní pojištění 2500

Daňové úlevy:

* sleva na poplatníka 600

* sleva na děti 1000

* úleva za hypotéku 1270

* úleva za pp 190

Daň po slevách 0

Bonus na dítě 480

Čistý příjem měsíčně 17 980

Příjmy muže po reformě:

Superhrubá mzda 27 000 (hrubá mzda 20 000 x 1,35)

Sociální a zdravotní pojištění: 9500 (odvod zaměstnance i zaměstnavatele ze superhrubé mzdy)

Daňové úlevy:

* sleva na poplatníka 2070

* sleva na děti 1780

* úleva za hypotéku 1000

* úleva za pp 150

Daň po slevách 0

Bonus na dítě 800

Čistý příjem měsíčně 18 300

Muž měsíčně ušetří 320

Současné příjmy ženy:

Hrubá mzda 20 000

Sociální a zdravotní pojištění 2500

Daňové úlevy:

* sleva na poplatníka 600

* úleva za pp 190

Daň po slevách 1830

Čistý příjem 15 670

Příjmy ženy po reformě:

Superhrubá mzda 27 000 (hrubá mzda 20 000 x 1,35)

Sociální a zdravotní pojištění: 9500 (odvod zaměstnance i zaměstnavatele ze superhrubé mzdy)

Daňové úlevy:

* sleva na poplatníka 2070

* úleva za pp 150

Daň po slevách 1830

Čistý příjem 15 670

Žena měsíčně ušetří 0

Nula od nuly pojde, ačkoli rodina po reformě ušetří o málo víc než tři stovky, je velká pravděpodobnost, že je zase vydá za potraviny, bydlení a veškeré věci, které spadají do nižší daňové sazby a budou se o čtyři procenta zdražovat. Dá se předpokládat, že dokonce rodina utratí víc, než získá na daních. Z tohoto příkladu jasně vyplývá, že člověk, který má průměrný příjem, na reformě nevydělá nic. A to ani přesto, že si odepisuje penzijní připojištění či úroky z hypotéky. Částka, kterou si může odepsat, se sice nemění, díky nižší daňové sazbě je však faktická úspora menší. Rodina nezíská nic navíc.

