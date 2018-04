Deset nejčastějších případů a rad, jak se bránit šikaně v práci

S radami, jak se proti takovému chování bránit, pomohla advokátka Zdeňka Beranová.

1. Vyhrožují, že vás poškodí u firem, ve kterých budete hledat práci.

Pokud zaměstnavatelé pomlouvají své bývalé pracovníky i u personálních agentur, tak je těžké se nepravdivému obvinění ubránit, neboť vše probíhá v neoficiální rovině a nejsou důkazy. Bez nich není možné obrátit se na soud a podat žalobu na ochranu osobnosti. Účinnou obranou je trvat na tom, aby vám zaměstnavatel všechny výtky vůči vaší práci dal písemně. Proti písemným nařčením se lze účinně bránit. Veškerou komunikaci ve vyhrocených situacích je vůbec dobré řešit se zaměstnavatelem písemně, neboť tak máte v rukou důkazy.

2. Sníží plat a připraví vás o prémie.

Prémie vám snížit můžou. Pokud výši platu máte uvedenu v pracovní smlouvě, nemohou vám ji změnit, aniž byste podepsali smlouvu novou. V některých firmách se určuje mzda například výměrem, v takovém případě ji snížit lze, ale platí to pro všechny zaměstnance. Nelze tedy snížit mzdu jen někomu nepohodlnému.

3. Odmítají vám dát dovolenou ve vámi zvoleném termínu. Případně ji na poslední chvíli zruší.

Podle zákona má zaměstnavatel naprosté právo určit, kdy si dovolenou vyberete. Měl by však přihlížet k vašim oprávněným zájmům, i když o tom, jaké to jsou, se zákoník konkrétně nezmiňuje. Pokud vám ji schválí, ale pak náhle zruší, měl by vám uhradit náklady a škody, které vám předčasným návratem vznikly. Na hledání nového místa ve výpovědní lhůtě máte nárok na půl dne placeného volna týdně. Stejně tak máte mimo jiné nárok na volno při návštěvě lékaře, ale i třeba jako doprovod rodinného příslušníka, kvůli svatbě, přestěhování či pohřbu člena rodiny.

4. Zadávají vám práci, která není v pracovní smlouvě.

Zaměstnavatel má právo přeřadit vás na jinou práci na dobu nezbytně nutnou. Ta se samozřejmě vždy dá odůvodnit. Například vám nadřízený řekne, že onemocněla asistentka, a pak není možné odmítnout. Někdy vás zase přeřadí na jinou práci a pak už vám nabídnou, abyste na té pozici zůstali a podepsali novou smlouvu. Jediná obrana je pokusit se o dohodu.

5. Kontrolují vás na každém kroku, když se dopustíte drobné chyby, pošlou vám upozorňovací dopis. Pokud dostanete dva během půl roku, mohou vám dát výpověď bez nároku na odstupné.

Je vaší povinností chodit do práce včas a pevně dodržovat pracovní dobu. Pokud vám ve firmě tolerují příchod o pár minut později, je to jejich dobrá vůle. Pokud jsou vytýkací dopisy neoprávněné, ohraďte se proti nim písemně. Pokud byl třeba jeden z nich oprávněný, upozorněte písemně zaměstnavatele, že jste již nedostatky ve své práci odstranili. 6. Vyhrožují, že s vámi rozvážou pracovní poměr okamžitě, kvůli zvlášť hrubému porušení pracovních předpisů.

Jestliže se domníváte, že jste předpisy velmi hrubě neporušili, nepřebírejte osobně toto okamžité zrušení pracovního poměru a získejte čas navíc. Jakmile vám bude okamžité zrušení pracovního poměru doručeno poštou, písemně se odvolejte a do dvou měsíců se můžete obrátit na soud, aby rozhodl o neplatnosti.

7. Změní vám pracovní dobu.

Pracovní dobu vám mohou změnit jen dočasně a z velmi vážných důvodů, třeba musíte převzít povinnosti za nemocného kolegu. Stále však musí být zachován pracovní týden, jaký máte ve smlouvě. Také není možné, aby vás z jednosměnného provozu dali na vícesměnný.

8. Dělají vše pro to, abyste museli zůstávat v práci přesčas.

Práce přesčas vám může být nařízena jen ve velmi výjimečných situacích. Nejvíce však přesčas můžete pracovat osm hodin v jednom týdnu a 150 hodin celkem v jednom kalendářním roce. Pokud zaměstnavatel tyto limity nedodržuje, upozorněte ho písemně na porušení zákoníku práce. Bude-li to ignorovat, obraťte se na inspektorát práce nebo na soud. 9. Zdržují vám výplatu, nebo vám mzdu vůbec nepošlou.

Jestliže spor dojde tak daleko, že se vás zaměstnavatel bude snažit vystrnadit tím, že přestane vyplácet mzdu, můžete 15 dní po uplynutí termínu splatnosti pracovní poměr okamžitě zrušit sami. V takovém případě máte nárok na odstupné ve výši trojnásobku průměrné měsíční mzdy. Můžete tak učinit jen do dvou měsíců, kdy jste se o důvodu k okamžitému zrušení pracovního poměru dozvěděli.

10. Izolovali vás od informací, kolegů a přestali vám dávat pracovní úkoly.

Je povinností zaměstnavatele dávat vám pracovní úkoly. Pokud tak nečiní, vyzvěte nadřízeného písemně (převzetí si nechte potvrdit), ať vám práci přidělí.