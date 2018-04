Nepřátelé konce roku: oheň, zloději, sváteční řidiči, nepozorní chodci

Žebříček nejčastějších nástrah sestavila redakce podle škodních statistik pojišťovny Uniqa.

1. Vánoční úklid a výzdoba

Úrazy při úklidu jsou po zraněních při sportu druhé nejfrekventovanější, stávají se nejčastěji v listopadu až prosinci a dominují mezi nimi pády ze štaflí. Chcete-li svůj dům vánočně osvětlit, dejte pozor také na pravidla pro práci s elektrickým proudem a zkontrolujte si elektroinstalaci.

Nepřehlédněte Za prosinec 2010 a leden 2011 nahlásili klienti pojišťovny Kooperativa 332 požárů za 72 milionů korun. To je dvojnásobek požárů oproti ostatním měsícům.

Typický požár vzniká od adventních věnců, tedy propálení ubrusu, koberce, popálení nábytku apod. Většinou jde o škody okolo 15 tisíc korun.

Podle informací hasičů se teplotní režim svíčky pohybuje v rozmezí 640 až 900 °C a doba hoření je dle délky a síly svíčky dvě až devět hodin. To stačí k zapálení materiálů používaných na výrobu okrasných věnců a následně jídelního dřevěného nábytku. Zdroj: Kooperativa pojišťovna

2. Svíčky a adventní věnce

Zatímco ještě před deseti lety pojišťovny každoročně evidovaly i stovky škod po shořelých vánočních stromcích, v posledních letech jich ubývá. Zato se častěji zapalují svíčky během adventu na adventních věncích. Každý rok tak dochází k několika totálním škodám, kdy od svícnu nebo pyrotechniky shoří celý byt nebo dům. Velké škody může způsobit i vypouštění takzvaných lampionů štěstí. Užitečný tip: schovejte zápalky a zapalovače z dosahu svých dětí a poučte je, aby si nevytvářely vánoční atmosféru bez vašeho dozoru. Jinak se může stát, že při příchodu z práce potkáte u vás doma nejprve hasiče.

3. Nehody chodců

Nejenom předvánoční období je dobou nákupních dostihů. Mnoho lidí čeká na výprodeje a i po svátcích myslí na vše, co je třeba ještě koupit, zařídit, jak stihnout to či ono. Přitom se ve spěchu méně soustředí na běžné úkony, které dělají běžně stokrát a tisíckrát. Chodci vstupují bez rozhlédnutí do vozovky, nervózní řidiči v pruzích vedle sebe mohou přehlédnout lidi na přechodu nebo proplétající se mezi vozidly. V prosinci každoročně přibývá chodců sražených na ulici ve městech.

4. Sváteční řidiči

Těsně před Vánoci a mezi vánočními a novoročními svátky se vydávají na cesty sváteční řidiči. Jedou s rodinou na hřbitov a na návštěvy blízkých a přátel. Silnice plnější než jindy a riziko střetu je vyšší. Sváteční řidiči nemají tak dobře zažité návyky, nereagují tak rychle jako ostřílení mazáci silnic. V této době registrují pojišťovny až o čtvrtinu více střetů vozidel a parkovacích škod. Jsou sice zpravidla menší a "jen plechové", ale přece si nechcete zkazit svátky úvahami, jak dát zase vše do pořádku.

5. Vodovodní škody

Tyto škody nemají sice nic společného se samotnými Vánocemi, ale jsou typické pro toto období a ve svém důsledku mohou svátky pokazit. Vodovodní škody vznikají prasklým potrubím, nejčastěji způsobeným náhlým výrazným poklesem teploty. Jsou to nejčastější zimní škody v pojištění domků a domácností. Nezapomeňte vypustit vodu při zazimování chaty či chalupy, vytápět dočasně neobývaný objekt alespoň tak, aby voda nezamrzla a před odjezdem na dovolenou zajistit systém ústředního topení nemrznoucími prostředky.

6. Konzumace alkoholu

Svařák u stánku, grog na zahřátí, přípitek s přáteli. To prostě k tomuto období patří. Ale pozor: vždy promyslete, jaký program bude následovat. Zda nebude potřeba někoho odvézt autem, zda se nechystáte sportovat. Pověstná "jedna sklenička" už byla příčinou mnoha nehod a úrazů, a navíc často nezůstalo jen u jedné. Kromě zranění a komplikací pamatujte na to, že má-li alkohol příčinnou souvislost se vznikem škody nebo její výší, může vás pojišťovna potrestat zkrácením pojistného plnění. Moderním nešvarem je kromě jízdy autem dnes hlavně lyžování pod vlivem alkoholu, na které není dosud obecně nastaven účinný postih.

7. Vloupačky do rekreačních objektů

Chaty a chalupy jsou v zimě terčem vloupání častěji než v jiných ročních obdobích, zejména ty na samotě. Nezvaným hostům nahrává často neopatrnost majitelů. Ponechají například volně přístupné žebříky, které umožňují vniknout do objektu z vyššího patra, které už není zabezpečené tak jako přízemí. Jiní mají jen tak na dvoře či v kůlně uloženou sekeru nebo krumpáč, které mohou posloužit k vypáčení dveří či okenic. Často využívají chaty a chalupy jako dočasný útulek lidé bez trvalého bydlení nebo osoby na útěku. Ti je zpravidla "vyjedí" a odnesou předměty, které mají nějakou cenu a dají se snadno prodat.

8. Krádeže nových dárků a vloupání do bytů

Zloději jsou na přelomu roku velmi aktivní. Podle zkušeností pojišťoven překvapivě více, než třeba v období letních dovolených. Částečně jim nahrává i kratší den, ve tmě se snáz loupí. A zloději zase mnohdy těží z neopatrného počínání majitelů objektu. Pokud obal od nového televizoru odloží rodina k popelnici, jako by poslala zloději pozvánku. Ten už ví, kde se nachází zcela nové zboží, zná už značku, parametry a odhadne, kolik se na tom dá vydělat.

9. Silvestrovské oslavy

Bujaré veselí spojené s petardami a další pyrotechnikou může skončit smutkem. Největším nebezpečím jsou samozřejmě úrazy, často velmi těžké. Proto nezapomínejte na volných prostranstvích po sobě zbytky "munice" po oslavě uklidit, aby se nedostala do nepovolaných dětských rukou. A také dbejte na to, abyste svým ohňostrojem nepoškodili cizí majetek v sousedních zahradách nebo vozidla zaparkovaná v ulici.

10. Moderní zloději řádí podle sociálních sítí

Nakonec jednu užitečnou radu, jak některým škodám účinně předcházet. Nebuďte příliš sdílní na sociálních sítích, nefoťte se s novými dárky, neinformujte o svém odjezdu. Nezapomeňte, že na sociálních sítích nebrouzdají bez vašeho vědomí dnes jen personalisté, ale také nenechavci, kterým můžete výrazně zjednodušit jejich nekalé plány. U stále většího počtu odhalených pachatelů se policie a s ní i pojišťovna dozví, že přesné informace o oběti získal z jejího vlastního facebookového profilu nebo blogu.