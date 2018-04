Deset nejzajímavějších otázek a odpovědí z pracovního prostředí

OTÁZKA: Mám možnost přejít do nové práce - na kvalifikovanější pozici. Bohužel je zde nižší plat, asi o 5 tisíc. Lidé na trhu jsou dnes velmi cenní /na této pozici/, bohužel já jsem v oboru nováčkem a nemám žádné zkušenosti. Myslíte si, že má cenu riskovat nebo zůstat ve stejné práci na stejné pozici (méně kvalifikované práci)?

ODPOVĚĎ: Pokud je to tak a lidé na vaší nové pozici jsou žádaní a váš obor má velkou šanci i v budoucnu a můžete ty peníze alespoň trochu postrádat, přejděte na nové místo a získejte zkušenosti. Pokud je získáte, můžete do dvou let být stejně žádaným a stejně placeným odborníkem jako ti ostatní. A pokud jste dobrý, platově je předstihnete a budete z toho těžit celou další pracovní kariéru.

Kdo odpovídal Běla Hlaváčková vystudovala Zdravotně sociální fakultu v Českých Budějovicích. V sociální oblasti se pohybuje dlouhou dobu a v rámci alternativních úvazků spolupracuje s pracovním portálem jobDNES.cz. Minulý rok získala čtyři medaile v plavání na paralympijských hrách v Pekingu.

OTÁZKA: Personalisté zjistí, že mi je 51 let a rychle vycouvají. Existuje vůbec možnost zaměstnání pro staré, blbé a neschopné? Je nějaká metoda, jak personalisty zaujmout?

ODPOVĚĎ: Věk by neměl být rozhodující podle antidiskriminačního zákona, nicméně pravda bývá leckdy jinde. Pokud to lze, udržujte s personalistou od začátku osobní kontakt. Přineste například CV osobně, v psané formě neudávejte věk v prvních údajích, ale vyzdvihněte vaše vzdělání, praxi, zkušenosti, flexibilitu.

Při pohovorech je důležité být sebevědomý, optimistický. Naznačit loajalitu budoucímu zaměstnavateli, zdůraznit možnou flexibilitu. I když takový třeba ani nejste, hodinu na pohovoru to vydržíte. Zdůrazněte, že i věk nad padesát má jisté východy - nebudete ošetřovat malé dítě, nemusíte si brát dovolenou v hlavní sezoně, můžete pracovat mezi svátky, máte velké zkušenosti, vzděláváte se apod.

OTÁZKA: Obracím se na Vás s prosbou o informaci ohledně placení sociálního pojištění. Minulý týden jsem viděla reportáž o tom, že studenti, kteří vykonávají při denním studiu brigádu, musí od 1. ledna 2009 platit sociální pojištění. Chtěla jsem se zeptat, zda se musí zaregistrovat na ČSSZ v každém případě, při každé brigádě nebo jen při výplatě mzdy nad určitý měsíční limit. Prosím o sdělení, jak je vysoký tento měsíční limit a zda se mzda z brigád od různých zaměstnavatelů sčítá.

ODPOVĚĎ: Pokud se nejedná o tzv. krátkodobé zaměstnání (max. 15 dní) a výdělek nepřesahuje 2 000 korun, nemusí student platit sociální pojištění. Ovšem výdělky se sčítají a existuje i povinnost přihlásit se k pojištění, pokud se krátkodobé zaměstnání opakuje. Více informací naleznete na www.cssz.cz v sekci legislativa.

OTÁZKA: Po patnácti letech v zahraničí se vracím se synem do Česka nastálo. Ráda bych zhodnotila znalost španělštiny a angličtiny, i když nemám maturitu ani vysokoškolské vzdělání. Jaké mám tedy možnosti? Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti v čase, ve ketrém si budu hledat práci?

ODPOVĚĎ: Na otázky spojené s podnikáním a vydáním případného živnostenského listu je dobré se zeptat přímo na finančním úřadě, který živnostenský list vydává. Samozřejmě, že můžete najít zaměstnavatele, který vaše znalosti ocení i bez vysvědčení. Při dlouhodobém zaměstnání v cizině ztrácíte nárok na podporu v nezaměstnanosti, nikoliv však nárok na další dávky státní sociální podpory. Doporučuji co nejdříve zde složit státní zkoušku z obou jazyků, která vám vynahradí maturitu apod.

OTÁZKA: Pracuji jako pedagog v domě dětí, v současné době jsem na mateřské dovolené a chtěla bych se zeptat, zda můžu u svého zaměstnavatele vykonávat na dohodu o provedení práce vedení zájmového kroužku, tj. pedagogická činnost, případně jinou nepedagogickou činnost.

ODPOVĚĎ: Pokud jste na mateřské dovolené placené z nemocenského pojištění, tak u svého zaměstnavatele pracovat nemůžete. U stejného zaměstnavatele pracovat můžete až při rodičovské dovolené.

OTÁZKA: Chtěla jsem se zeptat, zda mohu se zaměstnavatelem uzavřít pracovní smlouvu a nepřijít o rodičovský příspěvek. Nebo se uzavírá smlouva o provedení činnosti?

ODPOVĚĎ: Při pobírání rodičovského příspěvku můžete se zaměstnavatelem uzavřít jakýkoliv typ pracovní smlouvy. Zaměstnání (pokud zajistíte odpovídající péči svému dítěti) ani výše výdělku neovlivní pobírání rodičovského příspěvku.

OTÁZKA: Ráda bych věděla, jak má vypadat smlouva v tzv. nekolidujícím pracovním poměru, který je souběžně realizován, pokud jsem v evidenci na ÚP. Je lépe uzavřít dohodu o provedení činnosti? Jaká je maximální výše výdělku jako souběh evidovaný na úřadu práce?

ODPOVĚĎ: Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání:

- zaměstnání v pracovním nebo služebním poměru, pokud nepracujete více jak 20 hodin týdně a nedosahujete výdělku vyššího než 4 000 korun (polovina minimální mzdy)

- výkon činnosti na základě dohod o provedení činnosti nebo práce, pokud za období, na které byly sjednány, měsíční nebo průměrná měsíční odměna nepřesáhne polovinu minimální mzdy (nyní 4 000 korun).

OTÁZKA: Můj pracovní poměr je na dobu neurčitou. Tento rok bych chtěla začít pracovat na zkrácený pracovní úvazek a požádat o důchod. Musí dojít k uzavření nové pracovní smlouvy, nebo jenom ke změně? Musí být můj pracovní poměr sjednán na dobu určitou?

ODPOVĚĎ: K uzavření nové pracovní smlouvy dojít nemusí, stačí změna. Pracovní poměr může být znovu na dobu neurčitou - to již záleží na vaší dohodě se zaměstnavatelem.

OTÁZKA: V článku je uvedeno, že pracovní poměr lze vykonávat doma jako OSVČ či na VPP. Pokud se mi v pracovní době doma stane nějaký úraz, lze jej považovat za pracovní? Mám právo na stejné přestávky jako u zaměstnavatele - oběd atd.?

ODPOVĚĎ: Z domova můžete pracovat prakticky na všechny typy pracovních smluv, tedy i na HPP. Aby pracovní úraz mohl být brán jako pracovní, musí se fakticky stát při výkonu stanovené práce. Tedy pokud uklouznete na vámi právě setřené podlaze, pracovní úraz vám nikdo neuzná, ale pokud se například střihnete nůžkami při opracování výrobků, pracovní úraz to bude. Co se týká přestávek, u práce z domu obvykle platí pružná pracovní doba, takže si přestávky plánujete dle vaší chuti v mezích stanovených zaměstnavatelem (např. je stanoveno, že od 9 do 12 hodin musíte být k dispozici) a zbytek pracovní doby si určujete sama. Záleží opravdu na smluvních podmínkách mezi vámi a zaměstnavatelem.

OTÁZKA: Pracuji v normálním pracovním poměru na dobu neurčitou. Z vážných zdravotních důvodů bych rád vykonával po přechodnou dobu (3 - 6 měsíců) práci doma a nebral bych si neschopenku (jedná se z 90 % o práci na počítači). Zaměstnavatel je mi ochoten vyjít vstříc - odpadne mu nutnost shánět za mě na tuto dobu zástup. Jak toto ošetřit, aby bylo vše právně v pořádku. Je nutná nová pracovní smlouva? Mám předběžně domluveno, že bych si vykazoval jen zákonnou pracovní dobu v docházce, kterou by mi potvrzoval můj vedoucí na základě vykonané práce doma. Zaměstnavateli prý k tomu postačí jen doporučení lékaře k práci doma. Je toto řešení možné?

ODPOVĚĎ: Samozřejmě možné je. Novou pracovní smlouvu podepisovat nemusíte, stačí dodatek ke stávající pracovní smlouvě, kde bude uvedeno jiné místo výkonu práce, případně časové vymezení této změny výkonu práce. Přístup vašeho zaměstnavatele je výjimečný, zřejmě si vás velmi váží.