Deset procent za týden! Na jak dlouho?

Zařazením podnikových – tedy více rizikových, ale i výnosnějších – dluhopisů do portfolia si fondy peněžního trhu zajišťují vyšší výkonnost. Bez těchto investic by (v současné době) dosahovaly výkonnosti o několik desetin procenta ročně nižší. Zařadit do portfolia dluhopisy s delší splatností (a tedy i s durací) fondům peněžního trhu dovoluje samotná definice. Pokud mají fondy držet celkovou duraci pod 1, mohou do portfolia zařadit i dluhopisy s durací delší, aby s konečném součtu (v kombinaci s instrumenty s durací mnohem menší než 1) celková durace podmínku splňovala. Vyšší dosahovaný výnos je tak dosahován za cenu vyšší volatility kurzu českých fondů peněžního trhu. (Nutno dodat, že podobnou strategii má většina fondů peněžního trhu, které lze v ČR nakoupit. Striktně konzervativní fondů peněžního trhu je u nás minimum.)

Ve srovnání se zahraničím nejsou české fondy peněžního trhu výjimkou, i když v některých zemích jsou limity ještě přísnější. (Např. Lucembursko nebo USA, kde nesmí durace jednotlivých instrumentů u peněžního fondu přesáhnout 90 dnů.) Ačkoli trh na zprávu Aholdu zareagoval propadem, v dlouhodobém horizontu můžeme počítat s tím, že u dluhopisů tento propad nebude mít dlouhého trvání.

Obchodování podle UNISu

Z tabulky je zřejmý vývoj v oblasti podílových fondů – dluhopisové fondy a fondy peněžního trhu ztrácejí, akciové nabraly dech. Otázkou zůstává, na jak dlouho.