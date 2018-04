Deset rad, jak bezpečně používat platební kartu

Chránit se začínáte již při převzetí karty

Při převzetí kartu ihned podepište a pořiďte si kopii podepsaného podpisového proužku.



Karta je pouze Vaše

Kartu nikomu nepůjčujte, porušovali byste tak obchodní podmínky. Držení karty neoprávněnou osobou zakládá podstatu trestného činu.



Chraňte PIN

PIN nikomu nesdělujte – ani rodinným příslušníkům, zaměstnancům banky či orgánům policie. V žádném případě si PIN nepište na kartu.



Při použití bankomatu buďte opatrní

Při zadávání PIN při výběru z bankomatu dbejte na to, aby nikdo za Vašimi zády nemohl PIN odpozorovat.



Zásadně si u bankomatu nenechte od nikoho radit a řiďte se pouze pokyny na obrazovce. Nikdo nemá právo Vaši operaci přerušit. Obsluha bankomatu, která doplňuje hotovost, zásadně nikdy nevstupuje do transakcí klientů.



Vybranou hotovost i kartu ihned uschovejte. Používáte-li bankomat v noci, vyberte si takový, který je dobře osvětlen.



Poškozená karta přestává sloužit

Je nezbytné chránit magnetický proužek karty před mechanickým poškozením (poškrábáním) a před zmagnetizováním. Ke zmagnetizování může dojít např. mobilním telefonem, magnetickým zapínáním kabelek, počítačem.



Ztrátu karty je třeba odhalit co nejdříve

Karta by měla být uložena odděleně od osobních dokladů a tak, aby byla maximální pravděpodobnost, že její ztrátu co nejdříve odhalíte. Pravidelně kontrolujte, zda je na svém místě.



Při placení kartou buďte pozorní

Při placení kartou sledujte personál obchodu; zejména dbejte na to, aby k jedné platbě byl vyhotoven pouze jeden prodejní doklad. Personál prodejny či restaurace by neměl s kartou odcházet. Pokud se tak stane, máte právo žádat navrácení karty a provedení transakce pod svým dohledem. Každý seriózní obchodník či restaurace Vám bez problémů vyhoví. Zkontrolujte, zda Vám personál vrátil skutečně Vaši kartu.



Nákupy bez návštěvy obchodu šetří čas, ale zvyšují riziko

Při poštovní nebo telefonické objednávce (tzv. MO/TO) nebo při použití karty pro placení prostřednictvím Internetu je nutná maximální obezřetnost. V případě jakýchkoli pochybností o obchodníkovi raději zvolte jiný způsob úhrady než platební kartou.



Sledujte své výpisy z účtu

Pravidelně kontrolujte výpisy z účtu. Při jakékoli nesrovnalosti neprodleně informujte banku, která Vám kartu vydala, a požádejte o prověření transakce (předložení prodejního dokladu od obchodníka). Máte-li pocit, že při placení kartou nebo při výběru z bankomatu nebylo vše v pořádku, raději si co nejdříve zkontrolujte stav účtu.



Pokud dojde k nejhoršímu, jednejte co nejrychleji

Při ztrátě nebo odcizení karty je nutno ji ihned zablokovat.



Ke své kartě se chovejte vždy se stejnou pozorností jako ke svým penězům!