Deset rad, jak najít domácnost po návratu v pořádku

1. Neupozorňujte na sebe

Nechlubte se svými majetkovými poměry, nezveřejňujte halasně ani předpokládaný odjezd, ani dlouhou pracovní dobu.



2. Zkontrolujte okna

Okna a vedlejší východy včetně balkonových dveří dobře zavřete, a to i vnitřní okna.



3. Zamkněte

Obyčejné zabouchnutí dveří nestačí a sebelepší zámek nebývá moc platný, když není použit.



4. Vypněte spotřebiče

Vypněte všechna zařízení, která by mohla způsobit požár nebo potopu - žehličku, sporák, pračku, myčku...

5. Postarejte se o poštu

Při odjezdu na delší dobu zablokujte svoji poštu na přepážce nebo se domluvte se sousedy, aby vám vybírali schránku.



6. Zajistěte „pohyb“ v bytě

Můžete-li, vytvořte zdání, že je v bytě někdo přítomen. Využijte elektronické spínací zařízení, které po- dle nastavení rozsvítí světla, zapne rozhlasový přijímač, televizi. Nebo poproste sousedy, aby k vám občas zašli, vyvětrali a večer na chvíli rozsvítili.



7. Nestahujte rolety

Rolety ani žaluzie nenechávejte při odjezdu napevno stažené.



8. Odkliďte žebříky

Uložte žebříky a jiné nástroje, které by pachatel mohl použít při vloupání do rodinného domu.



9. Bezpečnostní zařízení

Pořiďte si vhodné zajištění pro vaši domácnost a to, které máte instalované, používejte vždy.



10. Pojistěte se

Pro jistotu mějte domácnost pojištěnou. Zdokumentujte své cenné věci a spolu s kopií pojistky uložte listiny mimo domácnost.