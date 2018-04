Deset rad, jak nezkrachovat

1. Zhodnoťte situaci

"To nejhorší, co může podnikatel udělat, je nedělat nic," soudí Peter Lupták z oddělení Řízení rizik a poradenské služby společnosti KPMG Česká republika. Podle něj je třeba reálně zhodnotit situaci firmy, a to bez ohledu na naše přání. Varovným ukazatelem je pokles objednávek a zákazníků.

2. Šetřete

Když klesá prodej, omezte náklady na cestování, investice do nákupu nových počítačů, obnovy vozového parku a všeho, co je jaksi navíc. Finance lze navýšit nejen zefektivněním práce a snížením počtu zaměstnanců, ale i tím, že místo nákupu zvolíte pronájem, prodáte nepotřebné anebo využijete zpětný leasing. Peter Lupták doporučuje i snížit krátkodobé dluhy a zásoby.

3. Pozor na neplatiče

Druhotná platební neschopnost bude letos problémem číslo jedna. Hospodářská komora už varuje, že firmy si mezi sebou navzájem přestávají proplácet faktury, a to často i partneři, kteří bývali bezproblémoví. Chtějte buď vyšší zálohy, nebo rovnou přímé platby.

4. Platby neodkládejte

Plaťte svým obchodním partnerům včas, aby se problém s druhotnou platební neschopností dále nerozrůstal.

5. Mějte zálohu



Nedostaňte se do situace, že třeba nebudete mít na zaplacení odstupného pro propouštěného zaměstnance. Aspoň takovou částku je třeba mít v záloze, ať máte velkou či malou firmu.

6. Nepodceňujte marketing

Odborníci upozorňují, že to, čeho jsme dnes v Česku svědky, není krize ekonomická, ale exportní. Firmy, které byly závislé na exportu, pochopitelně mají důvod mít problémy. Pokud patříte do jiné kategorie, je třeba zvážit, kde máte ve svém podnikání rezervy. Dejte o sobě a vašich službách vědět, využijte k propagaci internet nebo inzerujte v místním tisku.

7. Buďte podnikateli

Toto období podle Luptáka také nahrává restrukturalizaci firmy a zhodnocení, zda vám někde neutíkají peníze. Prvním krokem by mělo být sjednocení plánu výroby s objednávkami, prodej nadbytečných zásob, přehodnocení výše pojistných zásob, frekvence objednávání a velikosti dodávek.

8. S půjčkami počkejte



Není vhodná doba, abyste nějak dlouhodobě investovali, modernizovali a zadlužovali se u bank. Není také dobré rozšiřovat své služby. Hospodářská komora zdůrazňuje, že je třeba zaměřit se na speciality. Pokud jste třeba pekař, přidejte k rohlíkům a chlebu něco, čím vyniknete, co nikdo jiný zatím nenabízí.

9. Na pomoc nespoléhejte

Nečekejte ani na to, že se v této kritické době s někým spojíte a firmu zachráníte. "Období spojování, koupě nebo převzetí společností nastává obvykle až po skončení hospodářského útlumu, kdy společnosti, které vyšly z krize silné a stabilní, přebírají ty druhé, které nedostatečně zareagovaly na situaci," zdůrazňuje Peter Lupták.

10. Myslete do budoucna

Soustřeďte se podle doporučení hospodářské komory na to, kde získat nové zákazníky a odběratele, velké šance teď nabízí například jihovýchodní Asie. Vaše výrobky by měly být technicky náročné a unikátní, aby byly konkurencí pro levný dovoz například z Číny.