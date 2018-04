Deset rad, jak se vyznat v penzijním připojištění

K založení penzijního připojištění budete potřebovat jen občanský průkaz. Vyplnit a podepsat formulář je jednoduché. Nebudou po vás chtít žádné informace o zdravotním stavu, ani rodinná situace nikoho nezajímá. Nejde totiž o pojistku, ačkoli tomu název produktu napovídá, ale o spoření.

1. Vyberte si mezi deseti fondy

Penzijní připojištění se zatím řídí jednoznačným zákonem, fondy nesmějí v investicích riskovat, proto mezi nimi nejsou výrazné rozdíly. Volit nejspíš budete podle toho, jak velké zhodnocení připisují, jak jsou velké a jestli nabízejí nějaké bonusy. Třeba formou slev na nějaký typ pojištění či zboží. Vybírejte dobře, můžete být klientem pouze jednoho z nich.

2. Zvolte si částku, kterou budete spořit

Při vyplňování smlouvy si sami určíte částku, kterou chcete měsíčně spořit. Nejméně je to stokoruna. Když budete bez problémů platit, dostanete státní příspěvek, nejvýše 150 korun, a to v případě, že si měsíčně ukládáte pětistovku.

Většina lidí platí penzijní připojištění měsíčně, posílat peníze je možné i čtvrtletně. Hlídejte si termíny, protože státní příspěvky dostanete jen za měsíce, kdy jste peníze poslali včas. Když jeden měsíc zapomenete, nemá cenu posílat peníze dodatečně, příspěvek už nezískáte.

3. Využijte daňových výhod

Spořit můžete samozřejmě i vyšší částku než 500 korun, k té už sice nedostanete příspěvek od státu, ale můžete zase využít daňového zvýhodnění. I jeho výše je omezená, nejoptimálnější částka je spořit 1 500 korun měsíčně. V takovém případě dosáhnete na maximální podporu od státu (150 korun měsíčně) a nejvyšší úlevu na daních, kdy si můžete od daňového základu odečíst 12 000 korun, čili při 15procentním zdanění vyděláte za rok 1 800 korun čistého.

Kolik ušetříte na daních měsíční platba (v Kč) úspora za rok (v Kč) 500 0 600 180 800 540 1 000 900 1 500 a více 1 800

Během ledna vám vždy penzijní fond automaticky zašle potvrzení o výši zaplacených příspěvků za minulý rok spolu s návodem, jak postupovat. Nemusíte kvůli tomu vyplňovat sami daňové přiznání, odpočet vám zařídí zaměstnavatel.

4. Určete si, jaké budete mít penze

Při sepisování smlouvy si zvolíte, jaký druh penze vám má fond vyplácet, kdyby to bylo třeba. Klidně zaškrtněte všechny, nic navíc vás to stát nebude. Když si je nesjednáte, můžete vy nebo vaši příbuzní přijít o část peněz.

Výsluhová penze: umožní vám po 15 letech spoření požádat o polovinu peněz, které budete mít naspořené. Je určena lidem, kteří uzavírají smlouvu a ještě jim není 45 let, starší klienti totiž po patnácti letech splní automaticky podmínku, aby peníze mohli vyzvednout, bude jim 60 let.

Invalidní penze: k naspořeným penězům budete mít přístup ve chvíli, kdy se ocitnete v invalidním důchodu.

Pozůstalostní penze: v případě vaší smrti dostanou peníze ze smlouvy pozůstalí. Nejsou to ti podle zákona, ale přednostně ti, které na smlouvu napíšete. Takže třeba přítelkyně, která by "normálně" nic nedědila. Když kolonku zaškrtnete, dostanou všechny peníze, když ne, pošle jim penzijní fond jen odbytné (přijdou o státní příspěvky).

Starobní penze: v momentě, kdy smlouvu uzavíráte, se ještě nerozhodujete, zda budete chtít vyplatit peníze postupně, na to je čas, až budete smlouvu vypovídat.

5. Když je to potřeba, smlouvu změňte

Jestli jste fondu nahlásili, že budete platit dva tisíce korun měsíčně, ale změní se vaše situace, můžete si platbu snížit až na stokorunu. Jen to musíte fondu písemně oznámit. Kdybyste to neudělali, přišli byste o státní příspěvky, protože byste nespořili sjednanou částku, a fond by vám mohl dokonce smlouvu vypovědět. Není ale problém částku později zase zvýšit.

6. Smlouvu můžete i na čas přerušit

Pokud se opravdu dostanete do úzkých, třeba když přijdete o práci, nemusíte fondu posílat vůbec nic. Opět to ale musíte nahlásit. Přerušení znamená, že nic neplatíte, za přerušené měsíce však nedostanete státní příspěvek a hlavně se vám nepočítá do doby spoření. Oddálíte si tím tedy termín, kdy vám vznikne nárok na penzi.

7. Když skončíte dřív, smiřte se s odbytným

V případě, že nejen nemůžete platit, ale nutně potřebujete dosud naspořené peníze, nezbývá než smlouvu předčasně vypovědět. V tom případě dostanete zpět všechny peníze, které jste do fondu vložili, a dokonce i jejich zhodnocení, kterého fond dosáhl.

Přijdete však o všechny státní příspěvky. Na odbytné máte nárok až ve chvíli, kdy jste řádně platícím klientem fondu alespoň 12 měsíců. Kdybyste se rozhodli ukončit smlouvu po půl roce jejího trvání, nedostali byste nic. V tom případě je dobré snížit platbu na minimum a ještě šest měsíců vytrvat.

8. Nejste spokojeni: jděte jinam

Jestli máte pocit, že váš fond neprosperuje, a chcete investovat do jiného, můžete si smlouvu převést. Pokud však ve svém původním fondu spoříte méně než pět let, nebude to zadarmo. Za přestup zaplatíte "pokutu" 800 korun.

Jestli vás jiný fond láká na nějaký bonus, dobře si spočítejte, jestli přestup za těch 800 korun stojí, protože nějaké výhody nabízejí všichni.

9. Vyberte si způsob výplaty

Když vám bude 60 let a zároveň už spoříte alespoň pět roků, můžete smlouvu vypovědět. Peníze nedostanete hned, výpovědní lhůta bývá tříměsíční.

Výpověď musí mít ověřený podpis, ale nemusíte hned k notáři, stačí, když ji sepíšete u přepážky penzijního fondu. Zatím platí, že si můžete při výpovědi vybrat, zda budete chtít peníze najednou (takzvané jednorázové vyrovnání), nebo postupně, formou měsíční penze.

10. Skončit předčasně? Jen se ztrátou

Daňové úlevy i státní příspěvek si užijete, jen pokud vydržíte platit až do 60 let (a přitom alespoň pět let). Pokud vypovíte smlouvu dříve, přijdete o státní příspěvky a daňovou úsporu musíte vrátit. V praxi to probíhá tak, že v daňovém přiznání za rok, kdy jste smlouvu ukončili, uvedete jako příjem všechny částky, které jste si po léta od daní odečítali.