Deset rad, jak umět chytře prodat či koupit byt

Abyste na koupi či prodeji bytu zbytečně netratili, je užitečné řídit se osvědčenými radami a doporučeními odborníků.

Když panelový byt kupujete

1. V jakém stavu je dům?

Nedívejte se jen na kvalitu bytu, ale pátrejte i po stavu celého domu. "Jako spolumajitel se budete podílet na nákladech na celý panelák. Proto si také zjistěte, jestli společenství vlastníků řádně hospodaří," doporučuje Tomáš Duda z pražské realitní kanceláře Professionals.

2. Je to dobrá lokalita?

Nejde jen o to, jak na vás místo působí, ale i jaká je tam infrastruktura (obchody, školy, zdravotnictví, doprava). Zajímejte se také o to, jaká sociální skupina lidí v okolí bydlí - obojí bude hrát roli v případě, že budete chtít byt jednou zase prodat.

3. Není nemovitost předražená?

V každé čtvrti se vždycky najde pár bytů s přemrštěnou cenou. Přijdete na ně nejspíše tak, že si porovnáte ceny bytů v dané lokalitě na realitních serverech či v časopisech.

4. Není cena bytu podezřele nízká?

Může to znamenat nějakou skrytou potíž - problémové sousedy, velké výdaje za budoucí opravy či třeba to, že v domě jsou vysoké poplatky spojené s bydlením. Miroslav Jonáš, spolumajitel realitní kanceláře M&M Reality, nabízí ještě další vysvětlení: "Prodávající mohou mít finanční problémy, tlačí tedy na rychlost prodeje, a tím jde i cena dolů," popisuje.

5. Dostanu na byt v paneláku hypotéku?

Ano, pokud tomu budou odpovídat vaše příjmy a také stav - a tím pádem hodnota - nemovitosti. Tu pro banku stanovují jí najatí znalci.

6. Mám koupit rekonstruovaný byt, nebo ten v původním stavu?

Ceny zrekonstruovaných bytů a těch, které renovace teprve čeká, se až na výjimky zásadně neliší, proto - pokud vám provedená rekonstrukce vyhovuje - kupte si byt opravený. Jestliže nemáte mnoho vlastních finančních prostředků, vyplatí se to i kvůli hypotéce. "U nerekonstruovaných panelových bytů se může častěji stávat, že kupní cena výrazně převýší odhad banky a zájemce o koupi tak musí složit větší část kupní ceny z vlastních prostředků," uvádí důvod Milan Roček z Hyposervisu.

Když panelový byt prodáváte

1. O stavu bytu a domu nelžete

Nesnažte se přechválit lokalitu či stav bytu ani v inzerátech, ani při osobní návštěvě zájemců. Upoutat může spíše nabídka snížení ceny.

2. Sežeňte si údaje, které budou kupujícího zajímat

Mějte pohromadě kontakty na vedení společenství vlastníků bytů, projektovou dokumentaci k bytu, informace o tom, jak staré jsou rozvody či třeba okna, netajte se tím, kolik protopíte či jak velké jsou výdaje za vodu. Sepište i to, kde je školka, škola, zdravotnické středisko a jak je místo dopravně dostupné.

3. Nesnažte se byt před prodejem renovovat

Byt můžete před prodejem vymalovat, působí to lépe, ale do nějaké celkové opravy se rozhodně nepouštějte. "Peníze na vylepšení jakékoliv nemovitosti se plně nevrátí, nestojí to za to," potvrzuje i Tomáš Duda.

4. Zvyšte svou šanci kvalitními fotografiemi

Ať už byt prodáváte sami či s realitní kanceláří, nechte ho hezky nafotografovat - to ostatně platí u všech nemovitostí. Hlavní zásada pro tyto snímky zní: čím uklizenější byt a čím méně věcí na poličkách a podobně, tím lépe bude interiér na obrázcích vypadat.