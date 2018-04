Deset rad, jak uspět na veletrhu

DESATERO ÚSPĚCHU NA VELETRHU

1) Rozhodněte se, zda vůbec jít na veletrh

Ta nejdůležitější část správného rozhodnutí. Pokud se rozhodnete, že půjdete, připravte se co nejvíce na účast. Je to vynaložená energie, která se vám ale bezezbytku vrátí. Pozvěte své obchodní partnery, umístěte pozvánku do svých inzercí před veletrhem, zajistěte nejlepší tým, promyslete uspořádání expozice.

2) Dobře vyberte veletrh

Konkurence veletrhů a přehlídek je značná, účast na nekvalitní akci vás může stát mnoho promrhaných financí a energie. Můžete pak zanevřít na něco, co skutečně funguje. Vybírejte podle struktury návštěvnosti.

Potřebujete jenom odborníky anebo vás zajímá široká veřejnost? Neméně důležité jsou reference. Zavolejte svému známému o kterém víte, že na veletrhu vystavoval.

Zjistěte si tradici veletrhu. Mnoho o stavu veletrhu napoví trend vyjádřený v číslech (např.: velikost čisté výstavní plochy).

3) Stanovte si jednoznačný cíl – proč jdeme na veletrh?

Pamatujte, že veletrh je součástí marketingové strategie, je tedy třeba účast na něm zohlednit v marketingovém plánu na určité období. Např. tvorba nových kontaktů, uzavření kontraktu, konkrétní zhodnocení konkurence v oboru, zjištění přání zákazníků, setkání se všemi obchodními zástupci daného regionu apod.

Chcete veletrh využít „pouze“ pro posílení image, nebo plánujete předvést konkrétní produkty za účelem prodeje? Připravujete uvedení novinky na trh? Potřebujete informovat Vaše prodejce? Soustřeďte tyto aktivity na veletrh!

4) Nepodceňujte personální obsazení vaší expozice

Váš prezentační prostor musí zaujmout na první pohled, zároveň však musí vypadat upraveně a čistě. Vyplatí se originální nápady, originální program na stánku, vaše prezentace ale nesmí působit násilně a musí korespondovat s tím, co nabízíte.



Zásadně nesvěřujte osud svých obchodů pouze hosteskám, které o vašich špičkových produktech nic nevědí. Hostesky umí přivést lidi do expozice, ale obchodovat a prezentovat už musí Váš profesionál.

5) Budujte image a firemní identitu

Uvědomte si, že pohled na vaši expozici je pohledem na vaši společnost. Zákazníkům (novým i stávajícím) dáváte jasnou informaci o vaší firemní kultuře, o vaší chuti se jim věnovat. Demonstrujte své místo v oboru a nepodceňte prezentaci např. loga a propagačních materiálů jako součásti firemní identity. Letáky, vizitky, dárečky – vše na viditelném místě (prezentační displeje, stojany), srovnané a roztříděné. Nikdy vám nesmí dojít vizitky.

. ÚSPĚCH NA VELETRHU Úspěšnost veletrhu lze měřit pomocí prodaných m2, počtu vystavovatelů, návštěvníků a třeba i účastí novinářů, kteří zavítali na veletrh. Od roku 2006 se prodaná výstavní plocha v Česku ustálila nad 1 milionem m2 za rok.

6) Nabízejte vždy nové

Návštěvníci veletrhu se chtějí seznámit s novinkami na trhu, prezentujte tedy – vedle společnosti a její historie a tradice – také dostatečně své nové produkty, služby, myšlenky, záměry. Je známou pravdou, že novinky přitahují pozornost.



Veletrhy by měly být primárně o novinkách, některé veletržní správy vám dokonce ochotně poskytnou mediální podporu pro vaši novinku. Využijte toho.

7) Získávejte nové kontakty

Oslovujte aktivně návštěvníky (čekají iniciativu z vaší strany). Uvědomte si, že veletrh je jediná vaše reklama, za kterou návštěvníci přichází s očekáváním nových informací a nabídek. A nebojte se toho aktivně využít.

Mějte na stánku komunikativní a reprezentativní zaměstnance, kteří budou schopni informovat/poradit a budou o společnosti vědět skutečně vše. Od návštěvníků vybírejte vizitky. K vizitce si můžete vytvořit malý formulář s poznámkami o povaze dotazu, místě bydliště či sídla firmy, o času, kdy se máte ozvat. Kontakty jsou to, za co na veletrhu platíte.

8) Zjistěte, po čem zákazníci touží a zároveň monitorujte konkurenci

Procento lidí, které zajímají vaše produkty a služby, je na veletrhu tak vysoké, že máte možnost si udělat vlastní kvalitní průzkum trhu. Hovořte s nimi, dělejte si podrobné poznámky, rozvíjejte diskusi. Výborně vám také poslouží pečlivě připravený dotazník pro návštěvníky (motivujte je k jeho vyplnění – např. vhodným dárkem).

Veletrh není jen nabízení produktu, ale také setkávání s konkurencí. Během pár dnů si můžete vytvořit představu, jak si na trhu vedou ostatní.

9) Nezapomeňte na své obchodní přátele a zákazníky

Veletrh je vždy místem setkávání, jednání i poznávání. Pozvěte na váš stánek své obchodní přátele a významné zákazníky. Pokud to váš předmět podnikání umožňuje, uspořádejte pro ně workshop či přednášku na téma, které je zajímá.

Dejte setkání punc neformálnosti. Během veletrhu tak můžete zjistit od svých obchodních partnerů více než během řady běžných obchodních jednání. Nebojte se, že vám je přetáhne konkurence. Většina významných zákazníků dostane stejně pozvánku od více vystavovatelů. Vaše by měla být poutavější. Dejte jim důvod, proč vás navštívit – jedním z nejúčinnějších je již výše uvedené představení novinky.