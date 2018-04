Deset rad, jak uspět při prvním pracovním pohovoru

Personalisté radí Jaké jsou největší chyby, kterých se lidé při svých prvních profesních pohovorech, tedy hlavně absolventi, dopouštějí? Nejčastějším průšvihem bývá naprostá nepřipravenost kandidátů. Nevědí vůbec nic o konkrétním místě, kam se hlásí, ani o firmě, myslí si tuzemští personalisté. Irena Štětinová, personální manažerka: "Nejhorší je absolutní nepřipravenost." Častá chyba je se na pohovor nepřipravit. Uchazeč o práci by si měl zjistit co nejvíc o tom, na jakou pozici se hlásí a kam. Také by si měl ujasnit, proč ho právě tato práce a společnost zaujaly a jaké jeho schopnosti jsou pro danou pozici největší výhoda. Moje rada: neučte se fráze, ale upřímně si odpovězte na otázky, které vás možná čekají. Klára Lichá, partnerka společnosti Topsearch: "Hlavně neodpovídat, že nevím." Běžnou chybou bývá nepřipravenost na obvyklé dotazy. Například jakou práci kandidát hledá, co chce vlastně v rámci své práce dělat? Zdánlivě jasný dotaz mnohdy končí katastrofální odpovědí nebo výrazem nevím. Jak mohu jít na pohovor a vůbec nevědět, jaký je můj profesní cíl? Tomáš Gřešek, odborník na řízení škola CMC: "Mladí mají přehnaná očekávání." Osobně si myslím, že mladí od své první práce často mají přehnaná očekávání, dobré zázemí, platy. Ani netuší, že budou muset pracovat, a počítají s tím, že bude pokračovat styl jejich studentského života. Také je časté, že si mladí na pohovor nenastudují informace o dané pozici a firmě. Petr Janák, výkonný ředitel personalistiky PPF. "Nevědí rozdíl mezi marketingem a reklamou." Často nevědí, co vlastně chtějí dělat a o jaké pozice se vlastně ucházejí. To znamená, že třeba přijdou na nějakou pozici v oblasti marketingu a na pohovoru pak vykládají, jak je strašně baví reklama. To je pak hodně tristní, zvláště v případě lidí, kteří něco takového vystudovali. Občas se stále setkáváme s přehnanými nároky, ale dnes už je takových absolventů stále méně.