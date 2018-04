Deset rad, jak uspět u přijímacího pohovoru

Dnes má přijímací proces hned několik částí, které mají odhalit nejenom vzdělání a případnou praxi, ale i vrozené schopnosti a dovednosti. Může vám zabrat i několik dní. Samozřejmě záleží, na jaké místo se absolvent hlásí. "Čím je pozice spojena s vyšší odpovědností, tím jsou pohovory detailnější a důkladnější," říká Daniela Čajánková z personální společnosti Stimul.

Jak se tedy nejlépe na výběrové řízení připravit? "Každopádně by se absolvent neměl do ničeho stylizovat nebo si dokonce vymýšlet praxi, kterou nemá. Měl by být co nejvíce přirozený a zdravě sebevědomý," radí oslovené personalistky.

Životopis má být strukturovaný, přehledný, maximálně na stránku dvě. Slohové práce nikdo číst nebude. Píše se chronologicky, začíná se současností a končí minulostí. Nejprve je nutné uvést název dokumentu Životopis nebo C. V., poté kontaktní údaje a jednou větou napsat, v jakém oboru a proč hledáte uplatnění.

Pište pravdu Sedmdesát procent manažerů v České republice tvrdí, že uchazeči o zaměstnání zveličují informace ve svých životopisech.

V Rakousku má s "přibarvenými" životopisy zkušenost 60 procent oslovených manažerů, v Německu 49 procent.

Nejdůležitější informací v životopisech jsou pro personalisty především profesní zkušenosti, jako první je sleduje 67 procent.

Vzdělání je jako první údaj v CV zajímavý pro pouhá dvě procenta personalistů.

Poté je dobré začít s výčtem zaměstnání – název současného nebo posledního zaměstnavatele, název pozice, kterou jste zastávali a maximálně třemi větami uvést, co bylo náplní práce. Takto se postupně vypíšou všechna pracoviště až po to nejstarší.

Další kapitolou je vzdělání, kde se začíná nejvyšším dosaženým odborným vzděláním. Dobré je uvést i semináře a kurzy, kterými jste prošli. Na závěr zmíníte jazyky, které ovládáte, a na jaké úrovni, případně se hodí i informace, že máte řidičské oprávnění. Hobby se do C. V. nepíšou, přidávat fotku se také nedoporučuje (pokud tak není v podmínce výběrového řízení).

Tip: Průvodní dopis sice není povinností, přesto ho personalisté spíše doporučují napsat. V dopise je vhodné uvést případnou praxi při škole, kam směřujete a proč by si firma měla vybrat právě vás.

Váš životopis zaujal – pozvali vás do firmy. První částí přijímacího pohovoru je zpravidla setkání s personalistou. Dočkáte se otázek na konkrétní situace z profesního, v krajním případě osobního života. Dobré je působit zdravě a sebevědomě. A nezapomeňte, že "šaty dělaj člověka", takže se oblečte slušně. Lepší je si vzít oblek se sakem nebo kostým.

Tip: Doma nechejte módní výstřelky: velké šperky, o piercingu a tetování nemluvě. Džíny a sportovní obuv není vhodná. Učesané vlasy jsou samozřejmostí.

Nervozitu a nejistotu nechte doma. Tedy pokuste se o to – někomu může pomoci mačkání rukou, někomu třeba prodýchávání. Chování člověka totiž ovlivňuje přijetí až ze 60 procent. Nový zaměstnavatel vedle profesní zdatnosti zvažuje, zda to budete zrovna vy, s kým bude chtít diskutovat o problémech a hledat jejich řešení. Je dobré být pozitivní, vstřícný, přizpůsobivý.

Tip: Při pohovoru není dobré odpovídat na otázky jedním slovem, ale ani se zdlouhavě a obšírně "vykecávat". Držte se dané otázky.

Personalisté dají i na to, co ví uchazeč o firmě. Zjistěte si tedy co nejvíce informací. Zdrojem mohou být internetové stránky, stávající i bývalí zaměstnanci, výroční zprávy.

Tip: Zjistěte, jak dlouho působí firma na trhu a jaké produkty nabízí.

Firma se může ptát na jakékoliv informace souvisící s jejím oborem a s vaší praxí či studiem. Někdy dojde i na osobnější otázky, například na hobby. Dále na jazykové zkušenosti a dost často se stává, že vás na pohovoru někdo z jazyka přímo vyzkouší – buď krátkým testem, nebo několika položenými otázkami.

Zaměstnavatel by se neměl ptát na věci osobního charakteru – kdy chcete mít děti, proč jste se rozvedla – nicméně se to občas děje.

Tip: Odpovězte stručně ve všeobecné rovině. Pokud vám je to však nepříjemné, odmítněte to s tím, že je to soukromá záležitost, o které byste neradi hovořili.

Uchazeč by se měl vyptat na vše, co ho zajímá ohledně práce, jaká je konkrétní pracovní náplň, komu bude podřízený, jaké jsou ve firmě zvyklosti. Zda se počítá se školeními nebo jsou praxí školení v práci pod vedením profesně starších kolegů.

Tip: Můžete se ptát na cokoliv, co je pro vás důležité, ale třeba dotaz na značku služebního vozu umí zahraniční partnery vyděsit.

Až osm hodin může trvat další část pohovoru v takzvaném assessment centru. Zájem o výběr nových zaměstnanců touto metodou výrazně vzrostl za posledních pět let. Využívá se hodně i u absolventských pozic.

Cílem je zjistit, jak umí uchazeč komunikovat, prezentovat se, prosadit se v kolektivu a jak dokáže nadchnout tým pro společnou věc. Uchazeči jsou většinou rozděleni do skupin po třech až pěti lidech, společně plní zadaný úkol. Kandidáta posuzují nejméně tři hodnotitelé, každý se zaměřuje na jinou oblast.

Součástí mohou být i psychodiagnostické testy, kdy na počítači odpovídáte na různé typy otázek – tím se zjišťují vaše postoje a chování.

Tip: Část v assessment centru je velmi náročná a o nepříjemné pocity nebudete mít nejspíš nouzi. Počítejte s tím, nenechte se odradit.

Pokud uspějete i v assessment centru, můžete se konečně ptát. Plat by vám měl sdělit zaměstnavatel. Někdy se však zaměstnavatel ptá na vaši představu. Je třeba být na tuto otázku připraven a vycházet z toho, co se v dané lokalitě, branži a pozici nabízí a zda máte nějaké předchozí zkušenosti.

Tip: Je dobré si říci rozpětí platu s tím, že byste se na vyšší částku chtěli dostat po zaběhnutí a zaškolení.

Je dobré se zeptat, dokdy se firma ozve. Každá profesionální firma, ať už zaměstnavatel či agentura, by se měla ozvat i se zápornou odpovědí.

Tip: Velmi často se ovšem stane, že už nikdo nezavolá. V tom případě se zeptejte na výsledek sami.

,Většinou jde o smlouvu na dobu neurčitou, může být i na dobu určitou s tím, že po jejím uplynutí se může prodloužit. Ve smlouvě musí být uvedeno, co budete dělat, kde to budete dělat a kdy začnete. Navíc obvykle obsahuje informaci o platu, benefitech, pracovní době.

Tip: Ohlídejte si, aby nechyběla informace o dovolené.

Konzultace: Radka Mlčochová, Mannpower, Alice Hamidová, Mercury Group, Barbora Tomšovská, Touchdown