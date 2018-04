Deset rad, jak začít v nové práci

Po úspěšném absolvování přijímacího pohovoru či náročného konkurzu vás čeká další, a možná že mnohem těžší zkouška. Budou jí první dny v novém zaměstnání, až se ocitnete tváří v tvář svým pracovním úkolům a také kolegům.

Velký podíl na tom, jak se uvedete, bude mít určitě první dojem, který na své budoucí spolupracovníky uděláte. Je samozřejmě těžké odhadnout, čím se ostatním zalíbíte a čím ne. Ovlivnit to mohou především tři základní atributy - váš vzhled, tón vašeho hlasu a do jisté míry i obsah toho, co říkáte.

Příznivý první dojem však samozřejmě není jediným předpokladem úspěšného startu nové pracovní kariéry. Přinášíme vám deset užitečných doporučení, kterých je dobré se při nástupu na nové místo držet.

1. Přijďte na čas

Přijít do práce hned první den pozdě není rozhodně prozíravé, protože budete působit jako nespolehlivý a nedochvilný člověk. A to i tehdy, když svůj pozdní příchod sami nezaviníte, ale dostanete se třeba do nečekané dopravní zácpy. Jestliže si nejste jisti, jak dlouho vám bude cesta do zaměstnání trvat, vyzkoušejte si to raději několik dní předem.

2. Vhodně se oblékněte

Pokud měníte jen firmu nebo obor, tak se oblékněte podobně jako v předchozím zaměstnání. Jdete-li do práce poprvé, nebo si nejste správnou volbou jisti, sáhněte raději po formálnější variantě.

Dokonalá hygiena je samozřejmostí, ženy by to neměly přehánět se šperky, make-upem ani parfémem. Zamořit hned napoprvé celou místnost výraznou vůní, která vyvolá migrénu všech přítomných, není právě ideální.

V některých firmách je určeno, jak by se měli zaměstnanci oblékat. Například bankovní úředník by měl mít ve svém šatníku především oblek a k němu vhodné košile, ženy se pravděpodobně neobejdou bez kostýmu a každodenního nošení punčoch. Zeptejte se již u přijímacího řízení, jaký oděv se ve firmě či společnosti ve vaší pracovní pozici očekává.

3. Nechte se představit

I když by to mělo být samozřejmostí, ne každý šéf si uvědomí, že by měl nového pracovníka představit ostatním. Pokud se k tomu nemá, požádejte ho o to. Mezi personalisty se tomu aktu s nadsázkou říká "vodění medvěda", ale určitě je pro budoucí kontakt s kolegy důležitý. Ostatní aspoň budou přesně vědět, kdo jste a jaká je vaše pracovní pozice. Nestyďte si případně jména kolegů a jejich pozici zapsat.

4. Vyřiďte si formality

Pokud ještě nemáte podepsanou pracovní smlouvu a vyřízené další záležitosti kolem vašeho přijetí (například vstupní zdravotní prohlídku, předání klíčů, přístupových hesel a kódů k výpočetní technice...), připomeňte nadřízenému, že je třeba to zařídit.

5. Pozorujte a naslouchejte

Pozorováním okolí se často dozvíte mnohem víc, než vám šéf či kolegové oficiálně řeknou v rámci seznamování. Všimněte si, jak to ve firmě v praxi "funguje", zda se třeba případné problémy řeší kolektivně, nebo se s nimi každý snaží vypořádat sám. Nasloucháním nemáme samozřejmě na mysli odposlech cizí soukromé konverzace ani telefonních hovorů, ale spíše sledování způsobu vzájemné pracovní komunikace.

6. Ptejte se kolegů

Pokud vám nebude něco jasné, nebojte se zeptat. Dáte tím najevo nejen svůj zájem, ale také se na pracovišti rychleji zorientujete. Dělejte si poznámky, ať se na jednu věc nemusíte ptát vícekrát.

7. Zbytečně nerušte

Dříve než otázku vyslovíte, zvažte, zda se opravdu nezvládnete dobrat k odpovědi vlastními silami. Neptejte se na úplné zbytečnosti - obzvláště pokud jsou kolegové zabraní do práce a vy je svou otázkou musíte vytrhnout ze soustředění.

8. Nemachrujte a nevytahujte se

I když oplýváte vysokým sebevědomím, zpočátku se držte raději trochu zpátky a ve vztahu k ostatním vystupujte spíše nenápadně. Rozhodně se je nesnažte ohromit "hrdinskými" historkami z bývalého zaměstnání ani ze soukromí. Noví kolegové by si mysleli, že se vytahujete.

9. Buďte přiměřeně sebevědomí

Druhým extrémem, kterému mnozí nováčci na novém pracovišti podléhají, je zbytečné sebepodceňování. Ani to není dobré - zvolte raději zlatou střední cestu skromného vystupování, ale s přiměřeným sebevědomím.