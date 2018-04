Deset rad pro začínající investory otevřených podílových fondů

Rok 2000 je již minulostí, nastává čas začít plnit novoroční předsevzetí. Jedním z Vašich předsevzetí možná bylo dosažení vyššího výnosu Vašich úspor, než činily nízké úroky loňského roku. Pokud nesázíte Sportku, je jediným způsobem, jak dosáhnout tohoto cíle, přechod od spoření investování . Nejbezpečnější formou investování je přitom kolektivní investování , neboť umožňuje diverzifikaci značné části investičního rizika. Jelikož nejpoužívanějším nástrojem kolektivního investování jsou otevřené podílové fondy , tento článek si klade za cíl poradit potencionálním investorům jak vybrat ten správný podílový fond.

1.Zamyslete se nad tím, jakou míru rizika jste ochotni přijmout. Investování je na rozdíl od spoření spojeno s rizikem. Míru investičního rizika si ale můžete určit sami – pokud budete investovat do fondu peněžního trhu či do dluhopisového fondu, riskujete pouze nulový či mírně záporný výnos z investice. Pokud nakoupíte podílové listy akciového fondu, riskujete ztrátu až do celkové výše Vaší investice. Přijatému riziku odpovídá výkonnost fondu – fondy peněžního trhu a dluhopisové fondy vynáší řádově procenta, zatímco akciové fondy řádově desítky procent. Určitý kompromis mezi rizikem a výkonností představují smíšené fondy a fondy fondů.

2.Rozhodněte se, na jakou dobu chcete peníze investovat. Při výběru správného typu fondu je zapotřebí zvážit i to, kdy budete investované peníze potřebovat. Doba, na kterou chcete peníze investovat, by měla převyšovat minimální investiční horizont fondu. Nejkratší investiční horizont mají fondy peněžního trhu (6 měsíců), následované dluhopisovými fondy (1 rok), smíšenými fondy a fondy fondů (oba 3 roky), a akciovými fondy (5 let).

Na základě Vašich odpovědí na první dvě otázky by jste měl být schopen určit pro Vás optimální kategorii fondu.

3.Rozhodněte se, zda chcete investovat do podílového fondu sídlícího v Čechách nebo v zahraničí. Zahraniční podílové fondy jsou oproti domácím zatíženy nižšími daněmi a obvykle i nižšími poplatky za správu. Na druhou stranu při investování v zahraničních fondech musíte konvertovat koruny do zahraniční měny a z této konverze platit poplatky. Podrobnější srovnání domácích a zahraničních fondů najdete zde.

4.Rozhodněte se, zda chcete mít v portfolio převahu domácích nebo zahraničních cenných papírů. Zatímco fondy sídlící v zahraničí investují výhradně do zahraničních instrumentů, fondy sídlící v Česku investují do českých i zahraničních instrumentů. Investováním ve více zemích a měnách fond snižuje teritoriální a měnové riziko, zároveň ale dochází k rozmělňování výkonnosti portfolia. Při rozhodování o tom, zda chcete investovat více v Čechách nebo v zahraničí, bude záležet především ve Vaši osobní důvěře v český kapitálový trh.

Pokud jste si odpověděli na otázky 1-4, Váš výběr se zúžil na několik fondů. U těchto fondů:

5.Přečtěte si statut fondu. Největší pozornost by jste přitom měli věnovat částem statutu věnovaných investiční strategii fondu, maximálním vstupním a výstupním poplatkům a poplatkům za správu. Investiční strategie fondu by měla být co nejpřesněji definována a měla by zhruba odpovídat Vašim představám. Vysoké poplatky snižují čistou výkonnost fondu a proto je vhodné vybrat fondy s nejnižšími poplatky. Argument, že dražší fondy zaměstnávají lepší odborníky, a že dosahují vyšší výkonnosti, byl empiricky vyvrácen a je tudíž irelevantní.

6.Prohlédněte si internetové stránky správce fondu. Úroveň stránek a především množství na nich uvedených informací svědčí o transparentnosti správce fondu a jeho ochotě poskytovat podílníkům informace o jejich penězích. Zelená telefonická linka, pravidelné informování podílníků o vývoji fondu i trhu by měly být samozřejmostí.

7.Nehleďte příliš na výkonnost fondu v minulosti a na název fondu. Fondy, které se dnes umístí na vrcholu pomyslné stupnice výkonnosti, nemusí v budoucnu toto umístění zopakovat. Na tuto skutečnost poukazují obvykle i prospekty fondů. Název fondu může být mnohdy zavádějící a nemusí odpovídat investičnímu zaměření fondu.

8.Preferujte fond, který dosažené zisky reinvestuje a nevyplácí je prostřednictvím dividendy. Dividendy totiž podléhají dani z příjmu, nehledě na délku držby podílového listu. Naopak výnos z prodeje podílového listu nepodléhá zdanění, pokud ho držíte déle než šest měsíců.

Nyní máte vybraný fond, který nejlépe odpovídá výše uvedeným kritériím. Zbývá ho jen koupit.

9.Investujte pravidelně. Vzhledem ke skutečnosti, že hodnota podílového listu akciových a smíšených fondů je značně kolísavá, vyplatí se namísto jednorázové nákupu většího množství podílových listů pravidelně nakupovat menší množství podílových listů. Tím se sníží riziko nákupu podílového listu za příliš vysokou cenu. Pravidelným investováním do podílových fondů se bude zabývat komentář, který zveřejníme v průběhu ledna. Pokud se přesto rozhodnete investovat větší částku (více jak 100 000 Kč), zvažte možnost koupě podílových listů prostřednictvím BCPP či RM-S, kterou nabízí některé fondy. Jelikož prodej podílových listů prostřednictvím BCPP a RM-S je obvykle osvobozen od poplatků za prodej, platíte pouze 40Kč za podání pokynu a stanovený procentní poplatek z objemu obchodu.

Nyní jste se stal podílníkem fondu a nezbývá, než Vám dát jednu cennou radu na závěr:

10.Buďte trpělivý. Neočekávejte, že hned první měsíc budou Vaše peníze zhodnoceny, nebo že zrovna Vy najdete fond, který bude mít nejvyšší výkonnost ve své kategorii. Nereagujte zbrkle na pokles ceny podílového listu jeho prodejem. Pokud nemáte spoustu volného času a pevné nervy, nesledujte cenu podílového listu každý den. Investování do podílového fondu je nutno vnímat jako dlouhodobý investiční proces, výnos lze očekávat až po uplynutí minimálního investičního horizontu.

Mnoho štěstí při investování do podílových fondů v příštím roce přeje Fincentrum.

Co by jste ještě doporučili nováčkům ve světě kolektivního investování? Jaký je Váš recept na výběr toho správného fondu? Těšíme se na Vaše názory.