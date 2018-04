Deset rad pro začínajícího investora

1. Rozmyslete si, s jakým cílem investujete

Od investičního cíle se odvíjí způsob a konkrétní umístění investice. Jinak budete investovat, pokud budete chtít zajištění příjmu na stáří, a jinak, když budete investovat přebytečné finanční prostředky pro co nejvyšší výnos v horizontu dalších 3 až 5 let.

2. Zvažte, jakou míru rizika jste ochotni přijmout

Investování je na rozdíl od spoření vždy spojeno s rizikem. Záleží však na vás, jak velké riziko se rozhodnete podstoupit. Výnos a riziko jsou dvě strany téže mince, abyste dosáhli vyššího výnosu, musíte podstoupit větší riziko. Nalezněte si svou rovnováhu mezi tím co požadujete a jaké riziko ještě snesete.

3. Určete si investiční horizont

Investiční horizont je období, po které plánujete zhodnocovat peníze prostřednictvím podílového fondu. Čím delší je tato doba, tím nižší je pravděpodobnost nepříznivého vývoje hodnoty investice. Proto se u různých fondů uvádí odlišný minimální investiční horizont. Ujasněte si, jak dlouhou dobu nebudete peníze potřebovat, a podle toho vybírejte fond.

4. Zvolte si měnu, ve které budete investovat

U domácích a některých zahraničních fondů investujete v korunách. U většiny zahraničních fondů jsou však investice v eurech, dolarech nebo britských librách a podstupujete tak měnové riziko. Zvažte proto, jestli se vám vyplatí koruny měnit na cizí měnu a zase zpátky.

5. Nevybírejte podle výnosu dosaženého v minulosti

Platí pravidlo, že minulá výkonnost není zárukou výkonnosti v budoucnu. Žebříčky top fondů jsou každý rok jiné. Nejlepší fondy v loňském roce často bývají v roce dalším jen průměrné. Ale platí to i naopak, fond, který měl letos horší výkonnost, může být za rok nejlepší.

6. Zjistěte si co nejvíce informací

U fondu, do kterého plánujete investovat, byste si měli prostudovat co možná největší množství informací. Nejvíce jich naleznete ve statutu fondu, který vám musí být k dispozici při nákupu podílových listů. Pozornost byste měli věnovat především investičnímu zaměření fondu, kde je definováno, kam fond investuje a jaké jsou podíly cenných papírů v portfoliu.

7. Minimalizujte náklady a maximalizujte výnos

Nezapomínejte na vstupní a výstupní poplatky u fondů, ale také na správcovský poplatek. Ten je sice často již započten ve zveřejňované výkonnosti, takže ho vlastně „nevidíte“, ale jeho výše značně ovlivňuje výnos, u delších horizontů mnohem více než vstupní či výstupní poplatky. Investujte pravidelně, snížíte tím riziko nákupu podílových listův době, kdy mají vysokou cenu.

8. Neinvestuje do něčeho, čemu nerozumíte

Pokud nerozumíte způsobu, jak se investuje, jak je možné získat zpět hotovost, a hlavně jaká rizika a náklady ponesete, měli byste s investováním počkat. Poraďte se s odborníky, nechte si vysvětlit, na jakých trzích fond investuje a jaké poplatky vám budou strženy. Hledejte informace na internetu, v odborné literatuře nebo médiích.

9. Nevydejte se ze všech peněz – mějte rezervy

Investovat všechny své úspory, ať už do jednoho nebo více podílových fondů není nejlepší strategií. Vždy si nechte minimálně hotovostní rezervu nebo mějte část prostředků v produktech, ze kterých peníze můžete rychle a bez ztrát vybrat.

10. Nesledujte hodnotu podílových listů denně

Neočekávejte, že vaše investice bude výnosná hned v prvních týdnech a měsících. Ceny aktiv kolísají, kladný výnos lze očekávat až v delším časovém horizontu (minimálním investičním horizontu). Proto nepodléhejte panice a neprodávejte podílové listy při každém poklesu ceny. Investice do podílových fondů jsou na delší časové období, proto buďte trpěliví.