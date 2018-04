Deset tipů, jak ušetřit v rodinném rozpočtu

Znáte to: Miláčku, potřebuju dva tisíce na nákup. Ty už zase nemáš? Za co ty peníze pořád utrácíš? Jestli se kvůli penězům dohadujete často, udělejte si inventuru rodinného rozpočtu. První tip na to, jak se naučit s penězi hospodařit lépe, je totiž zjistit, kam vlastně každý měsíc mizí.

Finanční inventura krok za krokem

Inventura spočívá v tom, že si porovnáte svoje příjmy a výdaje. Čím víc půjdete do detailu, tím snadněji najdete zbytečná vydání. Do příjmů nezapomeňte vedle výplaty započítat také případné sociální dávky či výnos z investovaných peněz. na opačné straně by se mělo objevit vše, za co jste utráceli: bydlení, jídlo, drogerie a kosmetika, pojistky či spoření, oblečení, telefony, jízdenky, obědy ve škole, kroužky, telefon, lékařská péče a léky...

Buď si u každého nákupu můžete říct o účtenku, nebo si vždy večer sednout a peníze, které jste za celý den utratili, sepsat. Případně si v kapse noste notýsek a tužku a výdaje si zapisujte průběžně už během dne. Snažte se opravdu na nic nezapomenout. Je to podobné, jako když chcete zhubnout, také si nejdřív musíte zapisovat každé sousto, které sníte. Chce to vůli a důslednost, ale vyplatí se. Když to pojmete jako hru na detektiva, který pátrá, kam mizí rodinné peníze, může vás to i bavit. Vydržte minimálně měsíc, nebo lépe tři.

„Příjmy a výdaje si zapisuji od ledna a musím říct, že jsem neustále překvapená, kolik peněz a za co utratím. Mám tendenci zapomínat nejen na jednorázové výdaje typu 350 korun pro dceru na školní výlet, ale i na ty pravidelné, jako jsou třeba peníze na obědy v družině, a pak se na konci měsíce nestačím divit,“ vypráví Zlatuše Zímová, která žije se dvěma dětmi v Sobotce.

Najděte svoje rezervy a využijte je

Podrobné zapisování výdajů vám pomůže v rodinném rozpočtu odhalit rezervy. Mohou to být každodenní drobné nákupy, třeba sušenky, pytlík chipsů, sloupek sportky navíc, nové vyzvánění na mobil, časopis na cestu do vlaku, které denně stojí pár korun, ale za celý měsíc se mohou vyšplhat na několik stokorun i víc. Když denně každý z čtyřčlenné rodiny zbytečně utratí desetikorunu, za měsíc je to 1 200 korun.

Buď je můžete utratit za něco potřebnějšího, nebo uspořené peníze vložit třeba do stavebního spoření. Při vkladu 1 200 korun měsíčně na smlouvě budete mít za šest let přes 106 000 korun. Peníze pak můžete investovat třeba do nákupů úsporných spotřebičů a výrazně snížit spotřebu elektřiny a zase budete mít v rodinné kase nějakou tu korunu navíc.

Počítač bude pracovat za vás

Jestli se vám nechce všechno sčítat a odečítat ručně a máte přístup na počítač, zadejte si do Googlu heslo rodinné nebo domácí účetnictví. Vyskočí na vás množství odkazů, které nabízejí prográmky zdarma ke stažení nebo přímo internetové aplikace. Vyzkoušejte třeba www.madatidal. cz, klikněte na založit účet, vymyslete si pro něj jméno, zadejte svůj email, zvolte heslo a můžete začít zapisovat údaje z notýsku.

V aplikaci je nastaveno víc než deset kategorií, jako je výplata, jídlo a pití, cestování, zábava, ale podle svojí potřeby si můžete zadat i další. Záznamy pak lze podle jednotlivých kategorií třídit a omezovat podle data. Když nějaký údaj zapomenete zadat, prográmek vás na to upozorní.