Desetitisíce stavebních spoření ročně skončí v rukách exekutorů

Exekuce se týká nejen smluv, u kterých už uplynula povinná vázací lhůta a klienti tak získali nárok na státní podporu, ale i smluv, kde lidé spoří méně než šest let. V těchto případech jim spořitelna podporu pouze připíše a v případě, že se na stavební spoření sáhne dříve, vrátí ji státu.

Tisíce klientů přišly o vklady na stavebním spoření

V letošním roce exekutoři sáhli na stavební spoření už tisícům klientů. Nejvíce jich uvádí Raiffeisen stavební spořitelna, která eviduje devět tisíc případů. "Počet doručených exekučních příkazů narostl proti loňskému roku o 20 procent," uvádí Štěpánka Čepická z Raiffeisen stavební spořitelny. Počet doručených právních mocí, který ukazuje kolik smluv skutečně padlo za oběť exekutorům, zaznamenal dokonce meziroční nárůst o 68 procent.

Vzestup exekucí na stavebním spoření potvrzují i další stavební spořitelny. Například Buřinka zaznamenala 30procentní nárůst, Modrá pyramida o pětinu.

Situaci ve Wüstenrot stavební spořitelně popsala její mluvčí Helena Dušková: "Došlých exekučních příkazů máme letos už přes osm tisíc, což je o 29 procent více než za celý rok 2009." O zhruba 17 procent více zabavených smluv stavebního spoření než vloni zaznamenali i v Českomoravské stavební spořitelně.

exekuce stavebního spoření Českomoravská stavební spořitelna • leden až říjen 2010:

- exekuce na smlouvách s ukončenou zákonnou vázací lhůtou:

1 338 případů (srovnatelné období 2009: 1 141 smluv)

- exekuce na smlouvách v zákonné vázací lhůtě: 2 206 případů (srovnatelné období 2009: 1 877 smluv)

- vrácena státní podpora: 2 700 503 korun Modrá pyramida • k 16. listopadu 2010:

- exekuce na smlouvách v zákonné vázací lhůtě: 1 292 případů (srovnatelné období 2009: 1 046 smluv)

- vrácena státní podpora: 1,2 milionu korun (srovnatelné období 2009: 1 milion korun) Wüstenrot stavební spořitelna

• leden až říjen 2010:

- exekuce na smlouvách s ukončenou zákonnou vázací lhůtou:

595 případů (srovnatelné období 2009: 597 smluv)

- exekuce na smlouvách v zákonné vázací lhůtě: 278 případů (srovnatelné období 2009: 275 smluv)

- vrácena státní podpora: 588 128 korun (srovnatelné období 2009:

526 180 korun)

- exekuční příkazy: více než osm tisíc Raiffeisen stavební spořitelna V letošním roce evidují devět tisíc případů exekucí. Nelze zjistit, kolik z nich se týká smluv před a po uplynutí vázací lhůty. Spořitelna nemá údaje o vrácených připsaných podporách státu. Stavební spořitelna České spořitelny Spořitelna nesleduje ani údaje exekucí smluv stavebního spoření, ani částky vrácených připsaných podpor státu z důvodu exekuce. Zdroj informací: stavební spořitelny

U smluv, kterým ještě nevypršela zákonná šestiletá vázací lhůta a postihla je exekuce, musí stavební spořitelna připsanou státní podporu vrátit zpět státu. Ročně jsou to miliony korun.

Exekuční příkaz zablokuje účet klienta

Evidenci uzavřených smluv o stavebním spoření vede ministerstvo financí. Exekutor se o spoření dlužníka dozví nahlédnutím do jeho databáze nebo se dotáže konkrétní stavební spořitelny. Není tedy možné, aby je dlužník před exekutory utajil. "Stavební spoření je vázáno na osobu majitele účtu, takže jakmile už exekutor jednou po stavebním spoření začne pátrat a ono existuje, tak jej zjistí, protože na tyto informace má ze zákona nárok," doplňuje soudní exekutor Tomáš Vrána z Exekutorského úřadu v Přerově.

Proces exekuce se řídí ustanovením Občanského soudního řádu. Po doručení exekučního příkazu stavební spořitelna účet klienta zablokuje až do výše vymáhané pohledávky. Klient tak přichází o možnost svobodně nakládat se svými penězi. Stavební spořitelny klienta automaticky o zablokování účtu neinformují. Tuto informaci by měl obdržet od exekutora. Od zablokování peněz na účtu do doby doručení právní moci uplyne několik měsíců. V tomto období má dlužník šanci dluh uhradit.

Jakmile stavební spořitelna dostane vyrozumění o právní moci, nejpozději následující den vyplatí exekutorům peníze z klientova účtu. Je-li na účtu dostatek peněz pro úhradu klientova závazku, po vyplacení se blokace účtu zruší a klient opět může se svou smlouvou nakládat, jak potřebuje.

"Není-li však na účtu zůstatek potřebný k úhradě klientova dluhu, sledujeme ho dalších šest měsíců. Pokud jsou v této lhůtě na účet připsány další vklady, zašleme peníze na účet exekutora. Jestliže připsány nejsou, exekuce se po uplynutí šesti měsíců ukončí," doplňuje Hana Vaněčková z Modré pyramidy.

Exekucí vkladu smlouva nekončí

Nemusíte mít strach, že exekucí během vázací doby vaše stavební spoření skončilo a spořitelna vám naúčtuje sankční poplatky za to, že nebyly dodrženy podmínky dané ve smlouvě.

Exekucí na účtu totiž stavební spoření nezaniká. "Pokud je exekuce před uplynutím vázací doby, je od data výplaty nastavena nová vázací doba, tedy pokračuje nový cyklus," doplňuje Helena Dušková z Wüstenrot stavební spořitelny.

Můžete dále pokračovat ve stávající smlouvě a z následně připsaných vkladů na váš účet máte nárok i na státní podporu. Ta vám však bude vyplacena až po uplynutí nové vázací lhůty.