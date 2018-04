Detailní plán stavebního spoření je nejlepší cestou k úvěru

Většina klientů si po uzavření smlouvy o stavebním spoření zřídí trvalý příkaz k úhradě, jehož prostřednictvím pravidelně odvádí na účet stavební spořitelny úložky. Tímto krokem zpravidla zájem o smlouvu ze strany klienta končí, avšak existuje stále více klientů, kteří si nechají zpracovat finančním poradcem spořicí plán nebo si ho vytvoří sami.

Stavební spoření vzniklo především jako produkt určený k financování bydlení a právě pro ty, kteří si budou chtít vzít úvěr, je spořicí plán ideální cestou k úvěru. Kromě těchto účastníků spoření si mnoho klientů uzavírá smlouvu o stavebním spoření s cílem výhodného zhodnocení svých úspor. Ti si samozřejmě na základě spořicího plánu mohou spočítat kolik jim za dobu spoření přispěl stát, kolik činí úroky atd.

Modelový spořicí plán

Podmínky smlouvy: Klient se rozhodl spořit pravidelně po dobu pěti let 1 000 Kč měsíčně. Uzavřel smlouvu o stavebním spoření se státní podporou při úrokové sazbě 3 procenta p.a. Poplatky spojené s vedením účtu jsme pro zjednodušení nebrali v úvahu.

Rok Měsíční úložka Roční vklad Uspořeno včetně úroků 1. 1 000 Kč 12 000 Kč 12 164 Kč 2. 1 000 Kč 12 000 Kč 24 694 Kč 3. 1 000 Kč 12 000 Kč 37 588 Kč 4. 1 000 Kč 12 000 Kč 51 091 Kč 5. 1 000 Kč 12 000 Kč 64 593 Kč Celkem 60 000 Kč

Rok Částka pro výpočet státní podpory Státní podpora v Kč Úrok ze státní podpory 1. 12 164 Kč 3 041 Kč 68 Kč 2. 12 597 Kč 3 149 Kč 139 Kč 3. 13 044 Kč 3 261 Kč 213 Kč 4. 13 504 Kč 3 376 Kč 289 Kč 5. 13 985 Kč 3 496 Kč Celkem 16 323 Kč

Vysvětlivky k tabulkám:



Poslední sloupec horní tabulky udává, kolik má účastník naspořeno včetně úroků na konci každého roku

První sloupec spodní tabulky obsahuje hodnoty rozhodné pro výpočet státní podpory v každém roce. Tato částka zahrnuje ročně naspořenou částku včetně úroků. V úrocích jsou zahrnuty úroky z částek spořených během každého roku, dále z částky uspořené na konci předchozího roku a z dříve připsané státní podpory

Následující sloupec obsahuje hodnoty státní podpory, která činí pro roční úložky nižší než 18 tisíc 25 procent ze souhrnu úložek za rok.

Poslední sloupec udává hodnotu úroků plynoucích ze státní podpory. Vzhledem k tomu, že státní podpora je připisována na účet klientů až koncem března, tak jsou úroky o tuto část roku upraveny.

Po pěti letech klient uspoří částku rovnající se součtu po dobu spoření úročených úložek (64 593 Kč) a státních podpor s jejich úroky (16 323 Kč).

Z takto upraveného spořicího plánu si klient může sám velmi snadno určit, kdy dosáhne na úvěr ze stavebního spoření. K získání klasického úvěru ze stavebního spoření musí splňovat tři kritéria:



minimálně dva roky spořit

uspořit alespoň 50 procent z cílové částky

dosáhnout příslušného hodnotícího čísla

Druhá podmínka spočívající v uspoření 50 procent z cílové částky (u některých stavebních spořitelen dokonce pouze 40 procent) se týká součtu vkladů, státních podpor a z nich plynoucích úroků. Právě tento údaj si účastník stavebního spoření snadno ze spořícího plánu získá. Klient zajímající se o úvěr by měl znát okamžik přidělení klasického úvěru ze stavebního spoření přesně, neboť překlenovací úvěry jsou výrazně nákladnější a jejich úroková sazba závisí na době do přidělení řádného úvěru. Co se týče hodnotícího čísla, tak to si klient může vypočítat na základě vzorce uvedeného ve všeobecných obchodních podmínkách smlouvy. Způsob jeho výpočtu se u některých stavebních spořitelen liší.

Velmi mnoho klientů stavebních spořitelen uzavírají smlouvy bez nějakého velkého plánování. Někteří z nich se během trvání smlouvy rozhodnou, že by si chtěli vzít úvěr a s tímto přáním přijdou do spořitelny. Jsou potom velmi rozčarovaní, když jim pracovník spořitelny sdělí, že na řádný úvěr zatím nemají nárok. Chyba je však pouze na jejich straně a přitom stačilo jen pár minut potřebných k nepříliš složité kalkulaci, která může v konečném důsledku ušetřit hodně peněz.

A co vy? Víte kolik měsíců vám chybí do přidělení řádného úvěru? Sledujete svoje hodnotící číslo nebo necháváte svoji smlouvu takříkajíc ladem? Těšíme se na vaše názory.