Děti mají účet zdarma, studenti levně

Banky podporují, aby na dětských účtech rodiče a prarodiče dětem spořili. Nabízejí nadstandardní úrokové sazby. Nemůžete ale počítat s tím, že byste si na synovo konto ulili statisíce. Výhodné úrokové sazby bývají jen u nižších částek. Třeba GE Money bank úročí vklady do 29 999 korun 2,5 procenta ročně, z peněz, které jsou na účtu navíc, už má klient jen 0,1 procenta.

Až dítě dosáhne deseti let, bude mít nárok na svou vlastní kartu. Není to ještě plnohodnotná karta platební, bude s ní moct pouze

vybírat z bankomatu. U Komerční banky, GE Money a ČSOB dostane kartu už v osmi letech. Na kartě nezapomeňte určit

limit pro výběr, jinak by se mohlo stát, že několikaleté úspory peněz "k narozeninám" roztočí váš potomek během týdne.

"Určili jsme synovi limit 200 korun měsíčně a necháváme na něm, na co si vybere. Za svou kartu zodpovídá sám," prozrazuje Dita Smolíková z Prahy. Kdyby ji ztratil, musel by za její blokaci zaplatit 50 korun. Společně také můžete díky internetovému bankovnictví sledovat, kolik si váš potomek dokázal ušetřit, nebo naopak jak kapesné "rozfofroval". Zadávat transakce se ještě nenaučí, žádná z bank totiž plnohodnotné elektronické bankovnictví k dětským kontům nenabízí.

Karta k tátovu účtu Kartu můžete dítěti zřídit i k svému vlastnímu kontu. Nastavíte týdenní limit výběru a dítě s ní může platit i u obchodníků.

Hlavně ať se nezadluží



Jakmile dítě dosáhne patnácti let, dětský účet se mu u všech bank automaticky změní na studentský. V tu chvíli už může potomek využívat všech služeb banky – kartou lze platit v obchodech, internetové bankovnictví získá všechny běžné funkce. Od osmnácti let musí bance dokládat, že je student. Někde každý rok, například v České spořitelně, jinde to stačí jen jednou – na začátku, třeba u ČSOB.

Jediná Poštovní spořitelna žádné potvrzení nechce, její účet je prostě pro mladé lidi. Studenti si dokonce mohou půjčit. Například u České spořitelny lze získat kontokorent až 25 000 korun, aniž by musel dokládat příjmy.

O půjčce by však mladí měli velmi odpovědně uvažovat – není vhodná ve chvíli, kdy ještě nemají skutečně pravidelný plat.