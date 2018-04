Dětí ubývá kvůli zaměstnání

"Posledních padesát let jsou české ženy zvyklé pracovat. Není to jen ekonomická otázka, práci vnímají také jako seberealizaci," uvádí Tominová. Ženám s malými dětmi se však v České republice podle Tominové obtížně shání práce. Navíc do čtyř let věku dítěte pobírají rodičovský příspěvek 2500 korun, který jim úřady odeberou, pokud se zaregistrují na úřadu práce. To je od shánění práce demotivuje; v Čechách navíc nejsou příliš rozšířeny částečné pracovní úvazky. Podle Tominové významně ovlivňuje zaměstnanost žen také politika státu. Například severské země nebo Francie ženám výrazně pomáhají v návratu na trh práce. Naopak ve státech jižní Evropy a často také v tuzemsku mají ženy strach otěhotnět, aby neztratily práci a poté ji obtížně nesháněly. "Počet narozených dětí tak v těchto zemích klesá," dodává Tominová. Odmítá názor některých demografů, že počet narozených dětí souvisí spíše s životním stylem ve společnosti a politika státu na něj nemá vliv. Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) není výdělečných téměř 27 procent českých žen ve věku 20 až 59 let. Kvůli péči o rodinu nebo domácnost nepracuje 14 procent z nich.