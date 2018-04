Dětská konta: pozor na neduhy

Pro děti od narození do 15 let jsou určeny vkladní knížky, spořící konta i běžné účty. Mezi bezplatné výhody, které nabízejí, patří vedení účtu, výpisy, vklady a výběry hotovosti, vydání a vedení platební karty, nebo plyšový dárek. Přestože jsou to finanční produkty určené dětem, musí s jejich založením souhlasit zákonní zástupci (např. rodiče, opatrovník) nezletilce. Stejně tak jako se změnami nebo zrušením konta.

Vkladní knížky pro děti nabízí Česká spořitelna (Cvrček), Waldviertler Sparkasse von 1842 (KNAX) a Poštovní spořitelna (Čtyřlístek). Určeny jsou pro děti od narození do 18 let a vklady jsou úročeny sazbou kolem 2 % p.a. Myslíte, že se u těchto jednoduchých produktů nemůžete dočkat nemilého překvapení? Pak jste na omylu.

Vkladní knížky pro nejmenší

Vybírat z vkladní knížky bez časového omezení lze pouze v případě WSKP. Pokud je však denní výběr vyšší než 200 Kč, musí být proveden v přítomnosti zákonného zástupce. Obě zbývající spořitelny pak mají výběry vkladů časově vázané. U ČS již při založení Cvrčka volíte výpovědní lhůtu, kterou je nutné při nahlášení výběru dodržet. Volit můžete mezi 1, 3, 6 měsíci nebo 1, 2 lety. Čím delší výpovědní lhůta bude, tím vyšší úrokovou sazbu získáte (od 1,05 do 1,65 %).

Banka Název produktu Věk klienta založení/výběr osobně Úročení zůstatku Výhody Česká spořitelna Spořitelní knížka Cvrček 0 - 18 let / dle výpovědní lhůty (1,3,6 měsíců, 1,2 roky) dle výpovědní lhůty + roční úrokové zvýhodnění za nevybrání vkladu a naspoření min. částky od 15 let možnost měsíčního obratu 20000 Kč, po dosažení 18 let zvýhodněné období pro výběr vkladu 1 měsíc dárek plyšový cvrček Poštovní spořitelna Vkladní knížka Čtyřlístek 0 - 18 let / po dosažení 18 let 2,50% - WSPK Vkladní knížka KNAX 0 - 15 let / od 6 let, max. 200 Kč 2% založení, vedení,vložení minimální vklad; výběr i zůstatek na vkladní knížce za 50 Kč. Od 6 let si děti mohou vybírat hotovost do 200 Kč samy. Dárek pokladnička

Zdroj: banky

Poštovní Čtyřlístek pak výběry během dospívaní ratolesti neumožňuje. Naspořená částka je vyplacena až plnoletému majiteli, dlužno však dodat, že s prémií. Jestliže byste chtěli naspořené prostředky vybrat dříve, pak vás čeká zaplacení poplatku za každých 1000 vybíraných korun, a to ve výši 60 Kč.

Hospodařit lze i se "zvířátkovými" účty

Běžné a spořící účty umožňují výběr hotovosti celkem bez problémů. Poskytují i zvýhodněné úrokové sazby zůstatku, možnost pořízení platební karty použitelné v bankomatech. Úskalí výběru hotovosti však může nastat díky nastaveným limitům, a to jak při výběru kartou, tak na pobočce. Limit sice nastavuje zákonný zástupce, ale je dobré zvážit, zda je doporučovaná minimální částka u platebních karet ve výši 200 Kč měsíčně dostačující, nebo jestli někdy nebude dítě potřebovat vybrat vyšší sumu. Platební karty nabízí ČSOB, ČS nebo Poštovní spořitelna a pružné nastavení limitů je možné od 200 Kč do 2000 Kč. Když ale dosavadní limit nestačí a chcete jej navýšit, musíte počítat, že to bude nějaký ten týden trvat a že změny limitů platební karty jsou bankou zpoplatněny.

Zajímavý je fakt, že ze spořících účtů jako je Dětský účet Beruška KB a spořící účet Včelička od Raiffeisenbank nemůže dítě vybírat vůbec, pokud nemá občanský průkaz (tedy do 15 let), kdežto z vkladní knížky nebo běžného účtu může dítě vybírat už v 8 letech. U výběru z výše zmíněných spořících účtů musí být zákonný zástupce a výběr může být i zpoplatněn ne právě malou částkou (výběr z konta Slůně nebo Včelička 30 Kč).

Dětské účty jsou zajímavým nástrojem, jak ratolest naučit zacházet s penězi, ale pokud chcete dítěti pouze spořit, lépe je volit jiné produkty, např. se státní podporou (stavební spoření).

