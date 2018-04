Na dětskou skupinu dostanou firmy evropské peníze

Podniky, občanská sdružení nebo třeba obce je mohou zakládat už teď, i když návrh zákona o této novince teprve nedávno schválila vláda. A ještě o něm bude rozhodovat parlament.

Pomohou peníze z Evropského sociálního fondu

"Rodiče vracející se z mateřské dovolené jsou na trhu práce znevýhodněni nejvíce. Proto je třeba jim pomoci právě i tím, že bude dobře postaráno o jejich děti. Několik dětských skupin už funguje. I u nás na ministerstvu máme dětskou skupinu, aby zaměstnanci mohli lépe skloubit rodinný a pracovní život," říká mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Viktorie Plívová.

A upozorňuje všechny zájemce, kteří o zřízení dětské skupiny uvažují, že na vybudování a provoz bude teď možné získat statisíce z Evropského sociální fondu. Ministerstvo práce totiž chce, aby dětských skupin, které zajišťují péči o děti zhruba od jednoho do šesti let, rychle přibývalo, a tak v prosinci vyhlásí výzvu k předkládání projektů.

"Žádat mohou právnické osoby, které jsou zaměstnavatelem rodičů dětí, jimž bude zařízení sloužit. Pokud se až čtyři zaměstnavatelé domluví na spolupráci, může školku provozovat jen jeden z nich pro děti zaměstnanců všech. Podpora je připravena pro zařízení s kapacitou od 7 do 24 dětí," přibližuje Viktorie Plívová a dodává: "Žadatelé by si už teď měli ujasnit, jaká kapacita odpovídá potřebám jejich organizace, jaký bude předpokládaný zájem z řad rodičů, jak pravidelné hlídání dětí zajistí, a měli by si také vytipovat vhodné prostory. To všechno pak uvedou v projektové žádosti."

A kdy je třeba ji předložit? Je nutné sledovat stránky www.esfcr.cz, kde ministerstvo během dvou tří měsíců zveřejní detaily.

Náklady si bude možné odečítat z daní

Pokud poslanci a senátoři návrh zákona o dětské skupině podpoří, změní se především dvě věci - zřizování dětské skupiny se bude hlásit na ministerstvu práce a sociálních věcí, což se teď nemusí, a především bude možné náklady na zřízení a provoz odečítat z daní. Zvýhodněni by měli být i rodiče, a to slevou na dani z příjmů. Pokud vše dobře půjde, mohl by zákon začít platit od poloviny příštího roku.

"Daňovou uznatelnost nákladů bychom samozřejmě přivítali. Mohli bychom nabídnout nižší školné," říká Renata Rejžková, vedoucí dětské skupiny Beruška v Českých Budějovicích, kterou před pár měsíci otevřela tamější Charita. Skupina má v současnosti šest dětí, další se hlásí teď po prázdninách.

"Celkovou kapacitu máme na dvě třídy po šesti dětech," říká Renata Rejžková. Skupina sídlí ve vilce naproti nemocnici, prostory poskytla budějovická radnice, ostatní náklady na zřízení a provoz si platí Charita sama. Rodiče hradí měsíční školné čtyři tisíce korun. Jídlo se vozí z menzy Jihočeské univerzity a na celý den vyjde na 52 korun. Rodiče mohou přinést i svůj oběd a svačiny. Otevřeno je od 6 do 18 hodin.

"Inspirovali jsme se dětskou skupinou právě na ministerstvu práce, jeli jsme se tam podívat a na všechno jsme se vyptali. Věděli jsme, že je v Českých Budějovicích nedostatek míst ve školkách, a chtěli jsme rodičům pomoci vrátit se včas do práce," doplňuje Renata Rejžková, která má pedagogické vzdělání, její kolegyně je sociální pracovnice. Vše je přesně tak, jak požadují ministerské směrnice.

Nebojte se norem

Na dětskou skupinu, která je vlastně kopií německé Kinder Gruppe, se nevztahují podmínky školského zákona, zákona o péči o zdraví lidu ani zákona o živnostenském podnikání. Proto je její zřízení i provoz podstatně snazší. Na to poukazují někteří odborníci s tím, že nemusí být zajištěna dostatečná hygiena.

"Já bych se rozvolnění hygienických norem nebála. Právě ty totiž mateřské a firemní školky výrazně omezují a zvyšují jim náklady. Když už se podniky rozhodnou zařízení pro předškolní děti svých zaměstnanců vybudovat, tak to chtějí udělat pořádně. A navíc - rodiče si kvalitu vždy ohlídají," míní Lada Wichterlová z Gender Studies, nevládní neziskové organizace, která se zabývá otázkami vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti.

To, že vláda schválila dětskou skupinu v zákoně, potěšilo Karolinu Nedělkovou z občanského sdružení Prostor pro rodinu, která se zabývá osvětovou a vzdělávací činností. "Dětská skupina je výhodnou alternativou pro svou flexibilitu vůči rodičům. Dá se říci, že ji lze ušít na míru,“ říká Karolina Nedělová. Podle ní klientů, kteří se zajímají o to, jak založit dětskou skupinu, stále přibývá.

"V současné době jsme v seminářích na toto téma vyškolili přibližně 100 lidí a stejný počet zájemců prošel našimi odbornými kurzy péče o malé děti. Asi jedna třetina absolventů se jí již věnuje profesionálně a stará se o skupinku dětí mezi 1,5 až 6 lety," dodává Karolina Nedělová.

Situace je pro mnohé rodiče tíživá: mateřské školy jsou obsazeny, ty soukromé bývají drahé, měsíční školné se v nich běžně pohybuje mezi deseti až patnácti tisíci korun. Pokud mají osvíceného zaměstnavatele, může jim nabídnout benefit - firemní školku. Přestože jejich počet v Česku meziročně vzrostl o 52 procent, jak vyplývá z aktuálních statistik občanského sdružení Firemní školky, je jich tu zatím jen několik desítek - přece jen náklady na zřízení se šplhají do milionů korun. Pro děti svých zaměstnanců ji nedávno otevřela například Všeobecná fakultní nemocnice v Praze.

