Dětská konta: Naučte své děti zacházet s penězi

Finanční gramotnost Čechů i jejich dětí je velice nízká. Řešení je přitom snadné: začít včas, klást správné otázky, vzdělávat a vysvětlovat. A samozřejmě jít příkladem. Důležité je děti také správně motivovat. Začněte u jejich přání, ptejte se jich, po čem touží. Už od útlého věku s nimi řešte cesty, jak vysněné věci nebo zážitky získat. Co nejdříve jim dejte zásadní finanční radu do života: naučte je, ať si ze všech svých peněz vždy třetinu odloží. To budou peníze na plnění jejich přání.

S otázkami pokračujte: Co kdyby jim někdo k jejich penězům občas něco přidal? Ke každé stokoruně by například dostaly další dvě koruny, nebo trochu více. Byly by rády?

První finanční krůčky s bankovním účtem

Investovat do akcií své děti asi hned učit nebudete. Dalším krokem na cestě za finanční gramotností by mělo být založení bankovního účtu. Děti mohou nejen získat zajímavé zhodnocení svých peněz, ale především se bez rizika naučí něco nového.

Dětská konta nabízejí všechny velké bankovní domy. Jsou typem běžného bankovního účtu, vklady na nich jsou ze zákona pojištěny do výše 100 tisíc eur (2,7 milionu korun). Nejsou však typickým transakčním účtem, platby mohou zpravidla jen přijímat.

V základním nastavení je banky nabízejí zdarma, snadno je založíte v pobočce nebo s pomocí finančního poradce. Zadarmo bývá také jejich zrušení. Jsou omezeny věkem 15 let, pak se obvykle automaticky převedou na konto pro dospělé. Alespoň několik týdnů předtím, než tato situace nastane, se informujte na aktuální poplatek za vedení po převodu na konto pro „dospěláky“.

Co sledovat při založení konta:

Je-li nabízena platební karta a od kolika let ji dítě může používat (obvykle to bývá od 8 let).

Kolik stojí výběry z bankomatu, pokud nejsou zdarma. Jak často a kde může dítě vybírat.

Jaké jsou denní, týdenní či měsíční limity pro výběr a zda je lze na kartu nastavit.

Zda dětské konto umí i pasivní náhledy do internetového bankovnictví pro rodiče či banku v mobilu.

Zda jsou peníze výhodněji úročeny a do jaké výše. Roční zhodnocení (p.a.) se pohybuje od 0,01 do 2,5 procent.

Kromě odkládání peněz mohou děti používat konto stejně jako dospělí. To znamená, že třeba na tábor či výlety nemusí nosit pouze hotovost, ale mohou si v případě potřeby vybrat z bankomatu. Nechte na nich, ať si své výdaje hezky naplánují. Čím dříve se to naučí, tím lépe. Jen hlídejte, ať se jim se z konta neroztočí úplně všechno.

Doplňkové služby? Buďte ve střehu

Při sjednávání dětských účtů buďte opatrní na doplňkové služby, které vám mohou na pobočkách nabízet. Jde například o pojištění karty, úrazové pojištění dítěte, cestovní pojištění či asistenční služby. Vždy zvažte, jestli danou službu opravdu potřebujete. Kvalitní pojistku k bankovním účtům ještě nikdo nikdy nepřilepil.

Přehled dětských kont:

UniCredit Bank Dětské konto/ Bublikonto (Partners)

Zdarma: běžný účet (min. vklad 200 Kč), platební embosovaná karta od 8 let, přímé bankovnictví on-line banking (smartbanking přes mobil), pasivní náhled

Popis

do 30 000 Kč úročení 1 % p.a. (nad 30 000 úročení 0,01 % p.a.)

příchozí tuzemské vklady z jakékoli banky

výběry platební kartou ze všech bankomatů UCB (denní limit 200, 400, nebo 500 Kč)

jeden výběr hotovosti měsíčně na pobočce zdarma

Poplatky: Odchozí platby lze uskutečnit přes sběrný box a jsou zpoplatněny, výběr z cizího bankomatu 30 Kč, další výběr hotovosti na pobočce 55 Kč.

Hodnocení: Jako jediná banka má UCB neomezený počet výběrů ze svých bankomatů a také aspoň jeden měsíční výběr hotovosti na pobočce banky zdarma. Konto obsahuje platební kartu vyššího typu, tzv. embosovanou, a děti mohou využívat k pasivnímu náhledu na účet i aplikaci v mobilním telefonu.

ČSOB Dětské konto Slůně

Zdarma: běžný účet (min. vklad 100 Kč), platební karta Visa elektron Baby, přímé bankovnictví, pasivní náhled

Popis

úročení vkladů: do 50 000 Kč – 1,5 % p. a., od 50 000 – 0,01 % p. a.

příchozí tuzemské vklady z jakékoli banky

čtyři výběry platební kartou z bankomatů ČSOB (měsíční limit od 500 Kč do 6 000 Kč).

odchozí platby lze realizovat přes sběrný box, jsou zpoplatněny

Poplatky: výběr z cizího bankomatu 35 Kč, výběr z vlastního bankomatu nad čtyřikrát měsíčně je zpoplatněn 6 Kč, výběr hotovosti na pobočce 60 Kč

Hodnocení: Účet s vyšším úročením. Platební karta je elektronická, výběry jsou omezené u vlastní banky na čtyři měsíčně.

GE Money Bank Dětský Genius

Zdarma: běžný účet (minimální vklad 200 Kč), platební karta Dětské Maestro od 8 let

Popis

do 30 000 Kč úročení 1,5 % p.a. (nad 30 000 – 0,01 % p.a.)

příchozí tuzemské vklady z jakékoli banky

jeden výběr hotovosti měsíčně na pobočce banky je zdarma

výběry platební kartou ze všech bankomatů GE Money (denní limit 2 000 Kč)

odchozí platby lze uskutečnit přes sběrný box a jsou zpoplatněny

Poplatky: výběr z cizího bankomatu 40 Kč, druhý a každý další výběr hotovosti měsíčně na pobočce 60 Kč

Hodnocení: Umožňuje výběry ze všech bankomatů vlastní banky zdarma a výhodnější úročení vkladů do 30 000 Kč. Jako jediné zatím neobsahuje produkty přímého bankovnictví, a to ani k pasivnímu náhledu.

Komerční banka Dětské konto Beruška

Zdarma: běžný účet (minimální vklad 300 Kč), platební karta elektronická typ Maestro od 8 let, přímé bankovnictví – pasívní náhled

Popis

do 30 000 Kč úročení 1 % p.a. (nad 30 000 – 0,05 % p.a.)

příchozí tuzemské vklady a hotovostní vklady z jakékoli banky

výběry platební kartou ze všech bankomatů KB (týdenní limit 500 Kč)

výběry hotovosti na přepážce bez omezení počtu.

odchozí platby lze uskutečnit přes sběrný box a na přepážce banky a jsou zpoplatněny

Poplatky: výběr z cizího bankomatu 39 Kč

Hodnocení: Umožňuje výběry ze všech bankomatů vlastní banky zdarma a výhodnější úročení vkladů do 30 000 Kč. Jako jediné nabízí toto konto i neomezený počet výběrů hotovosti na přepážce zdarma.

Česká spořitelna Osobní účet pro děti – FRESH účet

Zdarma: běžný účet (min. vklad 100 Kč), platební bezkontaktní karta, aktivní přímé bankovnictví

Popis

úročení 0,01% p.a.

příchozí tuzemské vklady z jakékoli banky

dva výběry platební kartou z bankomatů ČS zdarma

Poplatky: výběr z cizího bankomatu 40 Kč, výběr hotovosti na pobočce 80 Kč, odchozí platby jsou zpoplatněny od 5 do 20 Kč v rámci ČR elektronicky

Který je ten nej? Běžný účet pro děti přímo pro potřeby vaší ratolesti najdete v online kalkulačce.

Hodnocení: Jako jediné zatím obsahuje bezkontaktní platební kartu a aktivní přímé bankovnictví. Pozor však na poplatky, odchozí platby jsou vždy zpoplatněny. V ceně jsou pouze dva měsíční výběry z vlastního bankomatu zdarma, za každý další se platí 5 Kč a za výběry z bankomatů jiných bank se platí 40 Kč.