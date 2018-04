Tvrdí vám, že pojištění je výhodné spoření? Nevěřte

Hlavní, co byste u dětského pojištění měli řešit, jsou rizika s nevratným dopadem. Typicky trvalé následky úrazu. "Pojistné částky by měly začínat na milionu korun. Představa, že je dítě dobře zajištěné, když má sjednané pojištění na 100 tisíc korun, je špatná. U pojištění invalidity by se částky měly pohybovat od 10 tisíc korun měsíčního důchodu," vysvětluje Pavel Krejčík z Partners.

Rodiče rádi slyší, že na pojistce budou dětem i spořit, existují investiční pojištění pro děti. Poradci je rádi nabízejí, protože z nich mají příjemnou provizi. Pojišťovny však samy rodiče upozorňují, že pojistka není spoření. Rozhodně nelze počítat s tím, že zaplatíte a na konci dostanete víc, než kolik jste vložili.

Klienti pojišťoven mají v podstatě tři možnosti. Pokud si vyberou jen rizikovou pojistku, vyjde je třeba u našeho modelového příkladu na necelých 150 korun měsíčně, spořit pak budou jiným způsobem.

Na kolik vyjde pojištění pro šestiletého chlapce Prarodiče chtějí pojistit šestiletého vnuka s tím, že mu současně naspoří přibližně 100 tisíc korun k jeho osmnáctinám. Co nabídnou pojišťovny?

Nebo mohou vše zařídit na jedné smlouvě. V tom případě zaplatí kolem tisícikoruny měsíčně. Třetí možností je dát jednorázový vklad, který se bude na jedné straně zhodnocovat, na druhé straně se z něho budou strhávat peníze na krytí rizik.

Na spoření jde jen část platby

I u pojistek se platí poplatky. Protože jsou skryté více než ty u bankovních účtů, zatím je pojišťovny neruší. U klasické pojistky se spořením se tedy vaše tisícikoruna, kterou platíte, rozdělí na část určenou na spoření, peníze na krytí rizik a poplatky za správu. Přesný poměr se liší u různých pojišťoven, ale i u jedné a té samé smlouvy v čase.

Úvodní poplatky bývají i dvojnásobek ročního pojistného, takže by vás nemělo překvapit, že v prvních letech se na smlouvě nenaspoří vůbec nic. "Standardní součástí pojistné smlouvy je přehled nákladů spojených s produktem. Klient tak vidí, jaká částka jde na jaký účel," vysvětluje Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa. Vyplatí se této informaci věnovat pozornost, abyste později nebyli zaskočeni.

O malé platby pojišťovny nestojí

Je jasné, že klienti nechtějí za pojistku platit moc. A levná pojištění existují. Josef Soumar z OVB však upozorňuje: "Pojišťovna může mít stanovené minimální pojistné. Například u rizikové pojistky na půl milionu by dítěti vycházelo základní měsíční pojistné na trvalé následky úrazu na 40 korun a to by se některé pojišťovně nevyplatilo pojistku vůbec vydávat. Proto je dána minimální hranice například na 100 korun a musíte si zvolit ještě další rizika, která připojistíte."

Co si hlídat před podpisem

Podmínky pojištění zohledňují tolik různých parametrů, že ani finanční poradci nedají jednoznačnou odpověď na otázku, co je nejlepší. Při uzavírání smlouvy se tedy ptejte na konkrétní podmínky:

Progresivní plnění

Když pojišťovna nabízí progresivní plnění, využijte ho. Znamená to, že u malých úrazů dostanete vyplaceno příslušné procento z pojistné částky, u velkých se však pojistná částka násobí, a to až pěti. Vaše dítě je za slušné peníze dobře pojištěno pro případ závažných následků. Denní odškodné

Zajímejte se, jaké jsou podmínky k jeho výplatě. Obvykle pojišťovna chce, aby léčení úrazu trvalo aspoň nějakou dobu, třeba sedm dnů. Někdy vám pak bude platit za všechny další dny od osmého dne, v jiné pojišťovně, když hranici překročíte, zaplatí zpětně od prvního dne. Sportovní činnosti

U dospělých pojistek platí, že když je pojištěný aktivní sportovec, hradí vyšší sazby. U dětí do 15 let mnohé pojišťovny sportovní činnost nezkoumají. Věk

Ptejte se, do kolika let pojišťovna vašeho potomka pojistí za "dětských" podmínek. Ty nemusí končit patnáctinami ani plnoletostí, ale mohou platit třeba do 26 let, pokud dítě v té době ještě studuje.

Smlouva s rodiči, nebo samostatně?

Pojišťovny umožňují pojistit dítě dvojím způsobem:

Může mít svou samostatnou smlouvu, na které je rodič uveden jako ten, kdo bude platit pojistné (takzvaný pojistník).

Nebo může mít smlouvu rodič a dítě může být pojištěno spolu s ním.

Pojišťovny nabízejí smlouvy, na kterých je s jedním dospělým i několik dětí (třeba Axa umožňuje až osm dětí). Výhodami společné smlouvy jsou nižší poplatky za správu (místo několika smluv spravuje pojišťovna jen jednu), jedna platba pro všechny (jestliže vaše banka účtuje poplatky za odeslanou platbu, je to pro vás výhodné). A navíc připojištěné děti mívají nižší sazby pojistného (není potřeba hlídat minimální pojistné, které pojišťovna vyžaduje). Na druhou stranu se musí platit i za rodiče (který by se jinak třeba vůbec nepojišťoval).