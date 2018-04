Dětské účty nejsou běžnou záležitostí

Komerční banka přišla v září s novým produktem – dětským kontem. Označuje jej jako „dětskou bankovní kasičku". Jeho majitelem může být dítě do věku 15 let, zřizuje jej však samozřejmě zákonný zástupce dítěte – nejčastěji tedy rodiče. Minimální vklad je 300 korun. Vybírat z účtu však může pouze zákonný zástupce.

Zřízení a vedení konta je zdarma, stejně jako vklady na něj. Platí se pouze za výběr. Hlavním bonusem konta je úročení: do zůstatku 20 000 korun činí úroková sazba 2,2 procenta. Po překročení této hranice je však úrok nulový, jde o opatření, aby rodiče nevyužívali toto konto pro zhodnocování vlastních úspor.

Dětské vkladní knížky

Pokud chtějí rodiče dítěti spořit, jsou obvyklou variantou dětské vkladní knížky. Nabízí je Česká spořitelna a Poštovní spořitelna.

Česká spořitelna poskytuje vkladní knížky úročené i neúročené pro děti do 18 let. Zřízení a vedení knížky je zdarma. Neúročené jsou výherní vkladní knížky, které jsou dvakrát ročně zařazeny do slosování o prémii. I když jde o produkt pro mladé klienty, nejsou na úrocích nijak zvýhodněny – úroková sazba je 0,2 až 1,8 procenta. Banka však připisuje prémie při určitých jubileích dítěte – 500 korun při dosažení šesti let, 1000 korun v 15 letech a 2000 korun v 18 letech – prémie jsou uvedeny po zdanění.

Poštovní spořitelna nazývá svou dětskou vkladní knížku Čtyřlístek. Spoření je zaměřeno na dosažení věku 18 let, kdy je klientovi přiznána finanční prémie. Knížka poskytuje zhodnocení uložených prostředků výhodnou úrokovou sazbou 2,5 procenta. Výše vkladů není omezena, minimální první vklad činí 50 korun.

K účtům rodičů je možné získat i platební kartu

Kromě uvedených způsobů mohou děti získat vlastní finanční nezávislost také prostřednictvím platební karty. Česká spořitelna nabízí dětem ve věku od 13 let domácí Junior kartu, která se vydává ke sporožirovému účtu rodičů dítěte a je použitelná pouze k výběrům hotovosti z bankomatu spořitelny. Její vedení stojí 60 korun za rok.

eBanka obdobně pro děti od 7 do 15 let nabízí „dětskou kartu" – mezinárodní Maestro Kids – za 240 korun ročně. Touto kartou lze provádět všechny operace, rodiče mohou podle svého uvážení stanovit maximální limit výběru z bankomatu nebo pro nákup v obchodech.

Nabídka v dalších bankách není zatím široká

ČSOB nabízí produkt, který se nazývá Spoření na vzdělání – to je určeno pro děti ve věku od 10 do 26 let. Základní doba spoření jsou čtyři roky a za půl roku je nutné vložit na účet minimálně 3000 korun. Úročení je v současné době na úrovni 1,75 procenta. Jednou ročně se koná slosování vkladů o prémie ve výši 0,5 procenta ze zůstatku, dále je poskytována jednorázová prémie 5 procent k datu splatnosti vkladu v případě úspěšného absolvování prvního ročníku střední nebo vysoké školy. Minimální vklad je 2000 korun.

V HVB Bank je v některých případech možné otevřít osobní účet pro nezletilou osobu nebo vkladní knížku – s výpovědní lhůtou i bez ní. Aktivně však banka žádný takový speciální produkt nenabízí. Konto Rodina – soubor služeb pro správu rodinných financí – obsahuje také mezinárodní elektronickou kartu Maestro s padesátiprocentní slevou pro děti od 15 let.